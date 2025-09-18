יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:11
לקראת עונה מרתקת: סדר משחקי הכדורעף נקבע

עונת 2025/26 בענף הכדורעף לגברים ולנשים תצא לדרך בחודש הבא, כאשר מכבי ת"א תפגוש את מטה אשר במחזור השישי, בעוד אשדוד את כפ"ס במחזור הרביעי

כדורעף, אילוסטרציה (רויטרס)
כדורעף, אילוסטרציה (רויטרס)

היום (חמישי) התקיימה  במשרדי איגוד הכדורעף הגרלת משחקי ליגת העל לנשים ולגברים לעונת 2025/2026, לקראת עונה מרגשת ומותחת שמבטיחה רגעים מעניינים לאוהדי הענף ובכלל לציבור בישראל, במיוחד אחרי ההצלחה האדירה של נבחרת הגברים שלנו, שהצליחה להעפיל לראשונה מאז 1971 לאליפות אירופה במשחקים שנערכו בקיץ האחרון. העונה החדשה תיפתח ב-17 באוקטובר עבור הנשים וב-21 באוקטובר עבור הגברים.

בליגת הנשים יתמודדו השנה 11 קבוצות במהלך שני סיבובים, כאשר לאחר סיום השלב הרגיל יתקיימו משחקי פלייאוף מרתקים. רבעי הגמר יתקיימו בשיטת הטוב משלושה משחקים, בהמשך חצאי הגמר יערכו גם הם בפורמט זהה, וסידרת הגמר תתקיים בשיטת הטוב מחמישה משחקים. השנה תצטרף לליגה, לראשונה בתולדותיה, מ.ס רמת אביב, לאחר שמכבי AOV אשדוד ירדה לליגה הלאומית.

האלופה מכבי אשדוד תפגוש את סגניתה הפועל כפר סבא במחזור הרביעי, במה שמבטיח להיות עימות מעניין במיוחד. במחזור הראשון יתקיימו משחקים בולטים, כאשר מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה, והעולה החדשה מ.ס רמת אביב תצא למשחק חוץ מאתגר מול עיילבון.

בליגת הגברים יתמודדו 10 קבוצות במבנה דומה, עם שני סיבובים ופלייאוף זהה. הקלאסיקו של הגברים בין מכבי יעדים תל אביב לבין הפועל גליל מטה אשר/עכו ייערך במחזור השישי. מחזיקת הגביע מכבי יעדים תל אביב תפגוש את הפינאליסטית מהעונה שעברה, מכבי מוסינזון הוד השרון, במחזור השלישי. המחזור הראשון יביא עימותים מעניינים, כולל המשחק בין הפועל המעפיל/עמק חפר/מנשה להפועל עירוני קריית אתא, ומכבי מוסינזון הוד השרון שתצא למשחק חוץ קשה מול מ.ס עיילבון.

יושבת ראש איגוד הכדורעף, רינה דור, הביעה את התרגשותה לקראת העונה החדשה ואמרה: "אני גאה ונרגשת לקראת העונה החדשה בליגות הכדורעף לנשים ולגברים. מצפה לנו עונה של נחישות, ספורטיביות וחלומות שמתגשמים. אני מאחלת הצלחה לכל הקבוצות, השחקנים, הצוותים המקצועיים והשופטים. בהזדמנות זו אני רוצה לברך בשנה טובה וכמובן שכל החטופים והחטופה ישובו במהרה".

