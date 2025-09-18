חבר הנהלה: איגוד השחייה פעל בניגוד לתקנון

חבר הנהלת איגוד השחייה הגיש עתירה נגד החלטת הנהלת האיגוד לצרף עמותה חדשה שתפעל תחתיו, באירוע חריג שאולי מייצר סערה חדשה בענף. ל-ONE נודע כי רביד סימון פנה לרשם העמותות ולבית הדין בדרישה למנוע מהאגודה החדשה של אלומה הוד השרון להתקבל כחברה באיגוד השחייה, משום שלכאורה פעל בניגוד לתקנון עם אישורה.

הנהלת האיגוד אישרה השבוע בישיבת ההנהלה את בקשת החברות של "אלומה - יחד בתרבות, בחינוך ובקהילה מיסודה של בסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ (חל"צ)", כך שתשמש כאגודה חדשה בענף. ההנהלה הצביעה בעד הצטרפותה לאיגוד, אך אחד מחברי ההנהלה, רביד סימון, החליט לצאת נגד המהלך כאשר פנה לרשם העמותות והגיש עתירה לבית הדין במטרה למנוע זאת, משום שבמטרות פעילותה אין קשר לשחייה כפי שדורש התקנון.

לטענתו, בתקנון העמותה נכתב כי "חברות העמותה הן אגודות ספורט העוסקות בענף השחייה". בעקבות זאת, סימון טען בעתירתו לבית הדין כי "עיון בתקנון אלומה מעלה כי מטרותיה המוצהרות הן חינוך ותרבות בלבד, ללא כל אזכור של קידום תחום השחייה, ודאי שלא שחייה תחרותית. קבלת עמותה אשר אינה מציינת כלל מטרה בתחום השחייה מהווה פגם מהותי בהחלטת קבלת חברה באיגוד השחייה, וסותרת את מטרות האיגוד. אין בהתנהלות לא חוקית סדרתית כדי להכשיר את 'השרץ' או לנרמלו, על המשיבה לקיים את הוראות החוק ולפעול על פיו".

סערה חדשה בבריכה? (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

רביד סימון הוא מנכ"ל אגודת הפועל הוד השרון וחבר הנהלה באיגוד השחייה - והוא עותר למעשה נגד אגודה חדשה שתקום בעיר, אגודת אלומה הוד השרון, שהתקבלה ברוב קולות על ידי חברי ההנהלה. לטענתו, עוד לפני ההצבעה הוא הביא לידיעת האיגוד כי אלומה לא עומדת בתנאי התקנון ולא רשאית להיות חברה בו, מה שזכה לגיבוי גם של היועצת המשפטית עו"ד דליה בושינסקי, כאשר לטענתו היא לכאורה שינתה את דעתה לאחר שבתחילה התנגדה ולאחר מכן הודיעה כי ניתן לרשום את האגודה החדשה תחת האיגוד.

לדבריו, רביד סימון חושש כי "גופים בעלי זיקה פוליטית או קהילתית בלבד, שלא עוסקים בפועל בשחייה, ינצלו את החברות כדי לזכות בזכויות השפעה מבלי לתרום לקידום הענף ובאופן שיפגע בקידום השחייה התחרותית בישראל, דבר שכבר היום ניכר כאשר מתבוננים בפעילותן של מספר אגודות עירוניות החברות כיום באיגוד ולמעשה הפחיתו את עצימות האימון ורמת השחייה התחרותית באגודתן ופינו מקום לספורט העממי תחת התכסות באיגוד השחייה כמעין אג'נדה תחרותית אשר אינה אוחזת מים".

השתלשלות העניינים: האם ההחלטה עומדת בתקנון?

בעתירה ציין רביד סימון: "ביום 31.8.25 התקבל מייל מאת מנכ"לית האיגוד, מייל שנשלח לחברי הנהלה, ובו נרשם 'בקשה לרישום חברת אלומה הוד השרון (חל"צ) באיגוד השחייה'. למייל זה צורפו המסמכים הבאים - אישור מורשי חתימה באלומה במסמך שהוכן על טופס המוסד לביטוח לאומי, אישור ניהול תקין של אלומה לשנת 2025, ביטוח צד ג' של עיריית הוד השרון ולא של אלומה, תעודת התאגדות של מוסדות חינוך ותעודת שינוי שם, תקנון חברת אלומה לפיה נרשם כי החברה הינה חברה פרטית ללא שנקבעו מטרות, תעודת מאמן, טופס רישום שחיינים, מכתב המופנה למשיבה מיום 24/8/25 החלות דירקטוריון אלומה על הצטרפות למשיבה, תקנון נהלים וכללי התנהגות מיום 24.8.25 ורשימת אנשי קשר".

האם האגודה החדשה הצטרפה בניגוד לכללים בתקנון? (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

לטענתו, סימון פנה ב-3 בספטמבר למנכ"לית האיגוד והדגיש: "עמותה שמעוניינת להצטרף כחברה באיגוד ספורט רשמי כמו איגוד השחייה בישראל, נדרשת בין היתר שמטרותיה תואמות את מטרות האיגוד ובפרט עיסוק או קידום של ספורט תחרותי בתחום הרלוונטי. כאן לא הוצג תקנון כלל, אז איך נשלח מייל מאשר? יש לדרוש תקנון שיכלול במפורש קידום ספורט תחרותי. אם לא קיים, יש לשנות את תקנון העמותה שלהם באסיפה כללית ולבצע תיקון תקנון, לאחר מכן לדווח לרשם העמותות ולעדכן את מסמכי ההתאגדות. לבסוף להגיש בקשה להצטרפות כחברה באיגוד השחייה בצירוף התקנון המעודכן".

בתגובה, המנכ"לית ליאת וייסבוך הודיעה כי הנושא הועבר להתייחסות היועצת המשפטית של איגוד השחייה, עו"ד דליה בושינסקי. בהמשך, המנכ"לית ליאת וייסבוך הדגישה בהתכתבות ביניהם: "הם נדרשים לעמוד בכללי התקנון, כרגע מקדמים את זה. מובן שהרישום עדיין לא בוצע".

בחלוף כמה ימים כתב לה רביד סימון: "איך ניתן לקדם את עניין התקנון אם מטרות החל"צ אלומה שרשומות בתקנון הם קידום התרבות והחינוך בהוד השרון? כך גם בדו"חות המילוליים שהוגשו לרשם בשנים האחרונות מפרטת החל"צ אלומה כי הפעולות שביצעה לשם קיום מטרות החל"צ מסתכמות בקייטנות וצהרונים בבתי הספר בעיר. אין לאלומה מטרת קידום שחייה או קידום שחייה תחרותית. חשוב לי לדעת לפני שאתם מאשרים אותם, כי היה וישנה כוונה כזו, בכוונתי לעתור לבית הדין לבחינת החלטה כזו שמבחינתי אינה חוקית".

רביד סימון: "לאלומה אין מטרת קידום שחייה תחרותית" (איגוד השחייה)

ב-12 בספטמבר התקבל דוא"ל אצל חברי ההנהלה, שהודיע על כך שהתווסף נושא חדש לישיבה של אישור בקשת חברות באיגוד. רביד סימון הופתע מכך ולדבריו לא קיבל מענה לשאלותיו. "אני ממשיך להמתין לתשובות ברורות", כך העיר למנכ"לית במייל חוזר. "בשיחתנו ציינת שלא ניתן יהיה לקבל עמותה כחברה באיגוד, אם מטרות העמותה אינן שחייה תחרותית. כעת הוספת סעיף לא מפורש לסדר היום בישיבת ההנהלה ובו מבקשת את לאשר עמותה, כפי הנראה אלומה, כחברה באיגוד חרף עובדת מטרות חברתיות ועממיות בתקנונה. לא ברור לי מה הסיבה לתרגילי ההתחמקות, תרגילי התחמקות לא נראים טוב".

המנכ"לית השיבה לו: "יש חוות דעת שונה, של היועצת המשפטית, שהיא גיבשה לאחר העמקה רבה בתקנון וישיבת מזכירות בנושא. קיבלתי אותה לפני מספר שעות. עבר לחברי המזכירות. הנושא עולה להנהלה היות וכשיש מתנגד אחד בהליך אישור אינטרנטי יש חובת הבאת הנושא להנהלה. במזכירות עלה גם נושא ניגוד העניינים שאתה מצוי בו. חוות הדעת תוצג בהנהלה, ואני מקווה שיהיה דיון מקצועי בנושא".

על פי חוות הדעת של היועצת המשפטית, סעיף 5 בתקנון אכן כתוב: "החברות בעמותה הן אגודות העוסקות בענף השחייה - כהגדרתן בסעיף 2 א'". בסעיף זה, נכתב בתקנון: "אגודת הספורט - תאגיד הרשום כחוק, העוסק בענף השחייה והמונה בכל עת לפחות 15 ספורטאים פעילים ובעלי כרטיס ל מתחרה של העמותה". לכן, עו"ד בושינסקי כתבה בחוות הדעת שסיפקה לאיגוד: "שילוב סעיפים 2 ו-5 מעלה כי תקנון האיגוד דורש, כתנאי לחברות בו, כי האגודות המבקשות להתקבל לאיגוד תעסוקנה בענף השחייה ותכלולנה 15 ספורטאים פעילים הרשומים באיגוד. לשאלתך האם תקנוני האגודות המבקשות להצטרף לאיגוד צריך לכלול בין מטרותיו עיסוק בענף השחייה אציין כי, כעולה מהסעיפים הנ"ל, אין דרישה כזו בתקנון האיגוד. תקנוני עמותות רבות אשר אגודותיהן חברות באיגוד אינם כוללים עיסוק בשחייה בתוך מטרותיהן, כך שהדברים מתיישבים עם הפרשנות הנכונה לטעמי".

היועמשי"ת: "אין דרישה כזו בתקנון האיגוד" (צילום: גלעד קוולרצ’יק, איגוד השחייה)

בישיבת ההנהלה שהתקיימה השבוע, ביום שלישי, ההנהלה אישרה את קבלתה של אלומה כחברה באיגוד השחייה. לדבריו של רביד סימון, "העותר לא יכול היה להשתתף בשל טענת המשיבה לניגוד עניינים". בעקבות זאת, באותו היום רביד סימון פנה לרשם העמותות ולאחר מכן הגיש ערעור על ההחלטה לבית הדין.

במקביל, רביד סימון פנה שוב למנכ"לית האיגוד במייל ודרש תשובות: "האם תעכבי את הרישום של אלומה כחברה באיגוד השחייה עד לקבלת עמדת הרשם? האם בכוונתך להעביר לעיוני את חוות הדעת של היועצת המשפטית אשר הוצגה לוועדת המזכירות, ואותה התחייבת במייל להעביר לחברי ההנהלה לפני ישיבת ההנהלה - דבר שלא בוצע? האם בכוונתך להעביר אליי תמלול ישיבת ההנהלה מאתמול, לרבות העניין שצוין על ידי יו"ר האיגוד עדי ביכמן, בדבר קבלת חברות נוספות באיגוד שמטרתן אינן זהות למטרות האיגוד באופן בו האיגוד מאפשר צירוף תאגידים כחברים באיגוד עם מטרות שונות ממטרות איגוד השחייה ונותן יד לפעולות תאגידית המנוגד למטרותיו של התאגיד המצורף כחבר? אבקש להבין מה גרם לכך שחוות הדעת של היועצת המשפטית שקבעה שלא ניתן לקבל כחברה באיגוד תאגיד שמטרותיו אינן קידום שחייה תחרותית (חוות דעת שלטענתך הועברה לוועדת מזכירות) הוחלפה לפתע בחוות דעת השונה ב-180 מעלות מקודמתה".

בית הדין יתערב? (איציק בלניצקי)

בסופו של דבר, רביד סימון כאמור פנה לרשם העמותות והגיש עתירה לבית הדין של איגוד השחייה בדרישה לעצור את הרישום של האגודה החדשה.

תגובות:

איגוד השחייה מסר בתגובה: "לעמדת האיגוד, האגודה נרשמה כדין. הוגשה עתירה לבית הדין. מאחר והוגשה עתירה לבית הדין, וככל שבית הדין יחליט אחרת - האיגוד יפעל בהתאם".

רביד סימון מסר: "‏כעיקרון איגוד השחייה איבד דרך, הוא מכניס כחברים בעמותה של איגוד השחייה עמותות או חברות שהמטרות שלהן הם לא שחייה תחרותית ובכך האיגוד מוריד את הרמה לרמת שחייה עממית ועל זה חבל. חוות הדעת של היועצת המשפטית טוענת שלא צריך לפעול לפי חוק העמותות, דבר מוזר. אלומה בהוד השרון לא התקבלה לשום איגוד ספורט למרות המון ניסיונות שלה, בכדורגל ועוד, רק בשחייה קיבלו אותה כחברה".