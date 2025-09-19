"הייתי בהלם": דונצ'יץ' חשף את השיחה עם קובי

לוקה דונצ’יץ’ אמנם לובש כיום את המדים של הלייקרס, אבל בלב, הוא עדיין נושא את זכרו של אחד הגדולים מכולם. בראיון מיוחד ל-Wall Street Journal, כוכב נבחרת סלובניה נזכר במפגשים עם קובי בראיינט המנוח, כולל רגע בלתי נשכח על הפרקט.

"הוא התחיל לדבר אליי טראש טוק, אבל בשפה שלי. הייתי בהלם", סיפר דונצ’יץ’, שזכה לקיתונות של טראש טוק כבר בתחילת הקריירה בליגה. "הסתכלתי הצידה וראיתי שזה קובי. זה היה רגע סוריאליסטי שלעולם לא אשכח". דונצ’יץ’ שיתף גם במפגש הראשון בין השניים, עוד לפני שהתחיל את עונתו הראשונה בליגה: "אני זוכר את הפעם הראשונה שפגשתי אותו. הוא אמר לי: ‘תיזהר, אתה אירופאי. הם יהיו עליך’. והוא צדק".

הסופרסטאר הסלובני, שהוביל את נבחרתו למקום השביעי ביורובאסקט 2025, דיבר גם על המעבר המטלטל מדאלאס מאבריקס ללוס אנג’לס לייקרס בפברואר האחרון. "לא ידעתי איך להגיב", הודה, "הייתי בהלם. דאלאס הייתה הבית שלי. היו לי שם הרבה חברים. האוהדים תמיד תמכו בי. לא רציתי לפגוע באוהדי דאלאס, וגם לא באוהדי הלייקרס".

על הקושי לעכל את הטרייד: "אני חושב שזה תמיד יהיה מוזר. לא יודע אם אי פעם תהיה לי סגירת מעגל. בטוח שזה תמיד ירגיש קצת שונה". כעת, רגע אחרי שהוביל את סלובניה בטורניר הקיץ, דונצ’יץ’ מתכונן לפתיחת עונתו השמינית ב-NBA, והראשונה במדי הלייקרס מההתחלה.