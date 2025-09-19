יום שישי, 19.09.2025 שעה 07:16
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00דנבר נאגטס
00-00ברוקלין נטס
00-00שארלוט הורנטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פיניקס סאנס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00יוסטון רוקטס
00-00ממפיס גריזליס
00-00יוטה ג'אז
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00מילווקי באקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00קליבלנד קאבלירס
00-00שיקגו בולס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00אטלנטה הוקס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00פילדלפיה 76'
00-00אורלנדו מג'יק
00-00ניו יורק ניקס
00-00מיאמי היט

"הייתי בהלם": דונצ'יץ' חשף את השיחה עם קובי

הסלובני גילה מה אמר לו האגדה במפגש אחד: "הוא עשה לי טראש טוק, אבל בשפה שלי". בנוסף, הוא גם שיתף על השיחה הראשונה: "אמר לי להיזהר, והוא צדק"

|
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

לוקה דונצ’יץ’ אמנם לובש כיום את המדים של הלייקרס, אבל בלב, הוא עדיין נושא את זכרו של אחד הגדולים מכולם. בראיון מיוחד ל-Wall Street Journal, כוכב נבחרת סלובניה נזכר במפגשים עם קובי בראיינט המנוח, כולל רגע בלתי נשכח על הפרקט.

"הוא התחיל לדבר אליי טראש טוק, אבל בשפה שלי. הייתי בהלם", סיפר דונצ’יץ’, שזכה לקיתונות של טראש טוק כבר בתחילת הקריירה בליגה. "הסתכלתי הצידה וראיתי שזה קובי. זה היה רגע סוריאליסטי שלעולם לא אשכח". דונצ’יץ’ שיתף גם במפגש הראשון בין השניים, עוד לפני שהתחיל את עונתו הראשונה בליגה: "אני זוכר את הפעם הראשונה שפגשתי אותו. הוא אמר לי: ‘תיזהר, אתה אירופאי. הם יהיו עליך’. והוא צדק".

הסופרסטאר הסלובני, שהוביל את נבחרתו למקום השביעי ביורובאסקט 2025, דיבר גם על המעבר המטלטל מדאלאס מאבריקס ללוס אנג’לס לייקרס בפברואר האחרון. "לא ידעתי איך להגיב", הודה, "הייתי בהלם. דאלאס הייתה הבית שלי. היו לי שם הרבה חברים. האוהדים תמיד תמכו בי. לא רציתי לפגוע באוהדי דאלאס, וגם לא באוהדי הלייקרס".

על הקושי לעכל את הטרייד: "אני חושב שזה תמיד יהיה מוזר. לא יודע אם אי פעם תהיה לי סגירת מעגל. בטוח שזה תמיד ירגיש קצת שונה". כעת, רגע אחרי שהוביל את סלובניה בטורניר הקיץ, דונצ’יץ’ מתכונן לפתיחת עונתו השמינית ב-NBA, והראשונה במדי הלייקרס מההתחלה.

קובי ברייאנט (רויטרס)קובי ברייאנט (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */