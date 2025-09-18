יום חמישי, 18.09.2025 שעה 17:58
103-84הפועל כפר שלם1
100-54הפועל ראשל"צ2
96-84עירוני מודיעין3
87-104מ.ס כפר קאסם4
73-74מכבי פ"ת5
72-54מכבי הרצליה6
74-44הפועל כפ"ס7
63-94מ.ס קריית ים8
54-44הפועל עכו9
44-34בני יהודה10
47-54הפועל ר"ג11
38-24הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
09-34הפועל נוף הגליל16

"לא חשוב מי ראשון בראש השנה, אלא בסוף"

מכבי פ"ת ערכה הרמת כוסית, לוזון: "יש עוד 33 משחקים, צריך לנצח ב-30 מהם". שוהם: "המטרה ברורה". קשר שהיה בהתרשמות בהפועל ת"א חתם בקבוצת הנוער

אבי לוזון בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)
אבי לוזון בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)

במכבי פ"ת יצאו שבעי רצון מהניצחון אמש (רביעי) על הפועל רמת גן 0:3, שהשכיח את ההפסד הצורם בתחילת השבוע למ.ס כפר קאסם, שהגיע אחרי מהפך דרמטי. למעט שני מצבים מהירים לאורדונים, המלאבסים רקדו על המגרש ויכלו אף לנצח בתוצאה גבוהה יותר.

היום, ערכה הקבוצה את הרמת הכוסית המסורתית לראש השנה, כשמי שנאמו היו היו"ר אבי לוזון, המאמן נועם שוהם והקפטן מוחמד הינדי. לוזון פתח את דבריו והתייחס למה שחשוב באמת: “לכבוד השנה החדשה אנחנו מייחלים קודם כל לחזרתם של כל החטופים וחזרת החיילים בשלום, בריאים ושלמים”.

הוא הוסיף: “כפי שכולם יודעים יש לנו מטרה אחת ברורה - לעלות ליגה בסוף השנה. זה לא חשוב מי במקום הראשון בראש השנה, חשוב מי במקום הראשון בסוף השנה. אנחנו שמחים מאוד על הניצחון אמש, ההפסד בראשון מאחורינו. יש לנו עוד 33 משחקים עד סוף השנה שצריך לנצח לפחות ב-30 מהם. המטרה היא להגיע ל-80 נקודות ומעלה, מה שיבטיח את העלייה והחזרה שלנו לליגת העל. אנחנו גם רוצים להגיד תודה לראש העיר רמי גריינברג שלא יכל להגיע מטעמי לו״ז ומודים לו על התרומה והתמיכה במועדון”.

נועם שוהם בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)נועם שוהם בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)

המאמן שוהם הוסיף: “אנחנו קבוצת אחת מלוכדת, מהצוות ועד אחרון השחקנים. המטרה של כולנו היא ברורה - להשלים את המשימה ולעלות ליגה. אני מאחל לכולם שנה טובה, בריאות ובברכה לחזרתם של כלל החטופים”.

בנושא אחר, בפ"ת צירפו ביממה האחרונה זר חדש לקבוצת הנוער: הבלם/קשר אחורי קופי אהנה, אשר מגיע מאקדמיה בגאנה באמצעות סוכנו בר כץ בשיתוף עם סוכנות השחקנים של פיני זהבי.

קופי אהנה עם סוכנו בר כץ (פרטי)קופי אהנה עם סוכנו בר כץ (פרטי)

הגנאי, הגיע להתרשמות בסוף החודש הקודם בהפועל ת"א, הותיר רושם חיובי, אך בין השאר לא הוחתם בשל מגבלת הזרים וכעת הוא ינסה לבוא לידי ביטוי בקבוצה של תמיר לוזון, שרוצה להיאבק על האליפות.

