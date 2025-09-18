מסתבך: השופט פתח במשפט נגד ראול אסנסיו

בלם ריאל מדריד, ראול אסנסיו, צפוי לעמוד לדין בספרד, זאת לצד שלושה שחקני עבר נוספים מאקדמיית המועדון פרן רואיס, חואן רודריגס ואנדרס גרסיה, לאחר שהואשמו בהפצה של סרטונים בעלי תוכן מיני, ללא הסכמה, בהם נראים שתי צעירות, אחת מהן קטינה.

על פי הודעת בית המשפט בסן ברטולומה דה טיראחנה שבאיים הקנריים, נגד אסנסיו יוגש כתב אישום בגין פגיעה בפרטיות, בעוד שלושת השחקנים הנוספים מואשמים גם בהפקת הסרטונים, בנוסף להפצתם. התביעה מבקשת לגזור על אסנסיו עונש של שנתיים, שישה חודשים ויום מאסר בפועל.

עוד עולה כי התביעה מייחסת לחשודים עבירות חמורות, בהן הפצת פורנוגרפיית ילדים בשילוב עם פגיעות בפרטיות. על פי החלטת השופטת שניתנה ב-2 בספטמבר 2025, ואינה ניתנת לערעור, נקבע כי רואיס, רודריגס וגרסיה יפקידו ערבות של 20 אלף אירו כל אחד, בעוד שאסנסיו יידרש להפקיד 15 אלף אירו.

ראול אסנסיו (IMAGO)

אחת המתלוננות מחלה, אך התיק נמשך

לפי הדיווח ברדיו "קופֶה" שאושר גם על ידי העיתון "AS", אחת משתי הצעירות, בת 18, חזרה בה מהתלונה נגד אסנסיו ואף כתבה הצהרה בה הביעה סליחה והבנה: "אני מקבלת את התנצלותו ומוחלת לו מרצוני החופשי. איני מעוניינת שייענש פלילית”. למרות זאת, התיק בעניינה של הקטינה השנייה ממשיך להתנהל, ונכון לעכשיו, ההליכים נגד הבלם בן ה-22 נמשכים.