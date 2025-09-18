חיזוק משמעותי: רועי שוקרני חתם בהפועל עכו

חיזוק משמעותי להפועל עכו במסגרת מאמציה להעפיל לליגת העל. לאחר הסיכום עם החלוץ גודסוויי דוניו, עליו פורסם ב-ONE, במועדון החתימו הערב את הקשר רועי שוקרני, שיגיע ממכבי בני ריינה מליגת העל.

שוקרני, שחקן ליגת העל קבוע ואחד הקשרים היותר יציבים, אמר ל-ONE: "אני מרגיש תחושת פספוס כי יכולתי לעזור לריינה והוכחתי את זה בכל משחק בו פתחתי. אבל אני עם הפנים קדימה לעזור לעכו במטרה שלה לעלות לליגת העל".

רכש ראשון לאלון זיו

קבוצה נוספת שמתחזקת היא הפועל נוף הגליל, שרושמת חיזוק ראשון בעידן המאמן החדש אלון זיו. הקשר בן ה-25, אייזק נורטי. האחרון חתם היום במועדון באמצעות סוכנות השחקנים Berlin Sports – Bridge for Talents שנציגה בישראל הוא מאור רחמני.

נורטי עם סוכנו מאור רחמני (פרטי)

נורטי, שחתם בקיץ בכפר קאסם ולא עבר בבקרה בשל בעיית רישום השחקנים של הקבוצה מול פיפ”א, מתאחד למעשה עם מאמנו בעונה שעברה במכבי יפו, אלון זיו. הגנאי עלה בעבר לליגת העל עם בני ריינה, כשבהמשך שיחק גם בהפועל אום אל פאחם, ובתווך שיחק אצל אורי גוטמן בפראלימני הקפריסאית, קלוז' הרומנית ולפני כן שיחק גם בדנמרק ובלטביה.

סרוסי עזב את קריית ים

מאלו שמגיעים לאלו שעוזבים: שוערה של מ.ס קריית ים, עמית סרוסי, סיים את דרכו במועדון מהצפון והפך לשחקן חופשי, כאשר הוא יוכל למצוא קבוצה גם לאחר סוף חלון ההעברות ביום ראשון.

עמית סרוסי (חג'אג' רחאל)

סרוסי היה מהגורמים הבכירים בעליית הקבוצה מליגה א' לליגה לאומית ואף בלט בדו קרב הפנדלים בחצי גמר גביע הטוטו מול הפועל ראשל"צ. במועדון צירפו את השוער עומר נחפאווי ולמעשה, כך הבין סרוסי שהוא בדרך החוצה מהמועדון.