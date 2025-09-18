יום חמישי, 18.09.2025 שעה 17:59
103-84הפועל כפר שלם1
100-54הפועל ראשל"צ2
96-84עירוני מודיעין3
87-104מ.ס כפר קאסם4
73-74מכבי פ"ת5
72-54מכבי הרצליה6
74-44הפועל כפ"ס7
63-94מ.ס קריית ים8
54-44הפועל עכו9
44-34בני יהודה10
47-54הפועל ר"ג11
38-24הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
09-34הפועל נוף הגליל16

חיזוק משמעותי: רועי שוקרני חתם בהפועל עכו

אחרי דוניו, גם הקשר שעזב את ריינה מגיע לצפוניים: "יכולתי לעזור והוכחתי את זה". נורטי יאחד כוחות עם זיו בנוף הגליל, סרוסי הפך לשחקן חופשי

רועי שוקרני (חגי מיכאלי)
רועי שוקרני (חגי מיכאלי)

חיזוק משמעותי להפועל עכו במסגרת מאמציה להעפיל לליגת העל. לאחר הסיכום עם החלוץ גודסוויי דוניו, עליו פורסם ב-ONE, במועדון החתימו הערב את הקשר רועי שוקרני, שיגיע ממכבי בני ריינה מליגת העל.

שוקרני, שחקן ליגת העל קבוע ואחד הקשרים היותר יציבים, אמר ל-ONE: "אני מרגיש תחושת פספוס כי יכולתי לעזור לריינה והוכחתי את זה בכל משחק בו פתחתי. אבל אני עם הפנים קדימה לעזור לעכו במטרה שלה לעלות לליגת העל".

רכש ראשון לאלון זיו

קבוצה נוספת שמתחזקת היא הפועל נוף הגליל, שרושמת חיזוק ראשון בעידן המאמן החדש אלון זיו. הקשר בן ה-25, אייזק נורטי. האחרון חתם היום במועדון באמצעות סוכנות השחקנים Berlin Sports – Bridge for Talents שנציגה בישראל הוא מאור רחמני.

נורטי עם סוכנו מאור רחמני (פרטי)נורטי עם סוכנו מאור רחמני (פרטי)

נורטי, שחתם בקיץ בכפר קאסם ולא עבר בבקרה בשל בעיית רישום השחקנים של הקבוצה מול פיפ”א, מתאחד למעשה עם מאמנו בעונה שעברה במכבי יפו, אלון זיו. הגנאי עלה בעבר לליגת העל עם בני ריינה, כשבהמשך שיחק גם בהפועל אום אל פאחם, ובתווך שיחק אצל אורי גוטמן בפראלימני הקפריסאית, קלוז' הרומנית ולפני כן שיחק גם בדנמרק ובלטביה.

סרוסי עזב את קריית ים

מאלו שמגיעים לאלו שעוזבים: שוערה של מ.ס קריית ים, עמית סרוסי, סיים את דרכו במועדון מהצפון והפך לשחקן חופשי, כאשר הוא יוכל למצוא קבוצה גם לאחר סוף חלון ההעברות ביום ראשון.

עמית סרוסי (חגעמית סרוסי (חג'אג' רחאל)

סרוסי היה מהגורמים הבכירים בעליית הקבוצה מליגה א' לליגה לאומית ואף בלט בדו קרב הפנדלים בחצי גמר גביע הטוטו מול הפועל ראשל"צ. במועדון צירפו את השוער עומר נחפאווי ולמעשה, כך הבין סרוסי שהוא בדרך החוצה מהמועדון.

