יום שישי, 19.09.2025 שעה 12:11
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

האיש שקילל את סימאונה שבר שתיקה: הוא פחדן

נחשף האוהד שגרם למהומה: לוק פולטר, שהורחק בעבר ל-3 שנים בעקבות תקרית במשחק העזיבה של ג'רארד, שיתף: "לא הייתה הערה גזענית". גם סימאונה הסביר

דייגו סימאונה עם השופט (IMAGO)
דייגו סימאונה עם השופט (IMAGO)

האירוע שסיים את ה-2:3 הדרמטי של ליברפול על אתלטיקו מדריד בליגת האלופות ממשיך לעורר הדים. אחרי שדייגו סימאונה הורחק בעקבות התפרצות לעבר הקהל האנגלי אחרי שער הניצחון של וירג'יל ואן דייק, אוהד ליברפול שהיה מעורב בתקרית, ג'וני פולטר, החליט לשבור שתיקה ופרסם סרטון תגובה משלו ברשתות.

לטענת פולטר, הוא לא היה זה שיזם את העימות, ואף האשים את אחד מעוזרי המאמן של סימאונה בכך שירק עליו במהלך החגיגות. "אני חייב להוריד משהו מהלב", אמר האוהד האנגלי, שבעבר הורחק מהמגרשים לשלוש שנים עקב התנהגות בלתי הולמת כשהתעלל מילולית באישה עם מוגבלות במשחק הפרידה מסטיבן ג’רארד. "סימאונה פחדן. במסיבת העיתונאים שאלו אותו אם מדובר היה בקריאות גזעניות או התייחסות למלחמת פוקלנד, והוא פשוט התחמק. למה הוא לא ענה? זה פתח פתח להשמצות מכל העולם".

האוהד המשיך: "לא היה שום דבר גזעני. לא דיברתי על פוקלנד, כל מה שאמרתי היה 'יאללה עפתם' עם אצבע משולשת, כמו שכולם עושים. כשהם השוו ל-2:2, העוזר שלו התחיל להתגרות בנו, אז קראו לו בשמות. הוא זה שבסוף גם ירק עליי". כזכור, סימאונה איבד את עשתונותיו לאחר שער הניצחון של ואן דייק בדקה ה-92, והורחק ע"י השופט לאחר שהתעמת עם האוהדים האנגלים שישבו מאחורי הספסל של אתלטיקו.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, הסביר: "אי אפשר להצדיק את ההתנהגות שלי, אבל קשה כשאתה סופג קללות במשך 90 דקות, גם אחרי שסופגים שער. צריך לדעת לשתוק, אבל גם לי יש רגשות". בינתיים, אופ"א הודיעה כי תפתח בחקירה רשמית בעקבות התקרית, כולל הטענות על יריקה מצד אנשי אתלטיקו לעבר הקהל המקומי.

וירגוירג'יל ואן דייק חוגג (IMAGO)
