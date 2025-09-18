סגרה סגל: חולון צירפה את הסנטר ניסייר ברוקס

כל עוד לא יהיו שינויים, הפועל חולון סגרה את הסגל שלה היום (חמישי), כשהודיעה על צירופו של הסנטר ניסייר ברוקס, במה שאמור להיות השחקן האחרון שיצטרף לקבוצה.

ברוקס בן ה-28 (2.13 מ’) שיחק בעברו בריגה הלטבית, איתה זכה בדאבל ונבחר ל-MVP של הפלייאוף ולחמישיית העונה עם ממוצעים של 12.6 נקודות, 7.7 ריבאונדים ו-1.1 חסימות למשחק. כמו כן, עבר בשטרסבורג הצרפתית וסאמרה הרוסית, כשקבוצתו האחרונה הייתה מהליגה בטאיוואן.

מאמן הקבוצה, דני פרנקו, התייחס להחתמתו של השחקן: "ניסייר ברוקס הוא סנטר עם נוכחות פיזית חזקה בצבע ויכולות ריבאונד טובות שיעזור לנו לאזן את המערך על המגרש. הניסיון שלו בליגת האלופות של פיב״א ובכדורסל האירופי יתרום רבות לקבוצה.

דני פרנקו (רועי כפיר)

“עכשיו המשימה שלנו היא לסייע לניסייר, יחד עם דריק וולטון שמצטרף אלינו היום, להיכנס לקצב ולהשתלב באופן המיטבי בשבועות הקרובים במטרה להגיע לפתיחת עונת ה-BCL במצב האופטימלי ביותר, עם קבוצה מאוזנת ומוכנה לאתגרים שמחכים לנו”.