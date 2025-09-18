4 שופטות ניהלו את ה-0:2 של מ.כ 'גיסין' פ"ת

לא כל יום פוגשים בארבע נשים, שופטות במקצוען, המגיעות למשחק כדורגל אחד ומנהלות התמודדות ביד רמה. והנה, אמש (רביעי), במסגרת המחזור הראשון בליגה ג' דן, אחד משמונת המחוזות בליגה החמישית בטיבה בכדורגל הישראלי, עשו כן איה פריג, ששימשה כשופטת ראשית, גלית ושחף יוסף, שהיו לקווניות ומאיה מלניקוב ששובצה כשופטת רביעית.

כל זאת בהתמודדות בין אליצור יהוד יוטל למ.כ. 'גיסין' פתח תקווה, מועדון האוהדים החדש, במסגרת המחזור הראשון בליגה ג' דן. היה זה המשחק שפתח את העונה במחוז הנ"ל, משחק שהסתיים בתוצאה 0:2 לזכות 'גיסין' פתח תקווה, מצמד שערים של עידן שמש (14' ו-54'). בספסל של 'גיסין' פתח תקווה, אפשר היה למצוא את IT, הטיקטוקר, הלא הוא ישראל טוויל.

על הקווים, במ.כ. 'גיסין' פתח תקווה, קבוצת האוהדים שהוקמה כנגד מה שקורה במכבי פתח תקווה וכמהלך שנרקם כנגד משפחת לוזון, אפשר היה למצוא את יונתן מרגונינסקי, לצד שרון צופין, שחקן העבר. המנהל המקצועי שנבחר לעונת המשחקים הקרובה, בתקווה להמשכיות הלאה, הוא עידן טל, אף הוא שחקן כדורגל מן העבר.

מ.כ. 'גיסין 1912' פתח תקווה (צילום רועי אופיר)

במ.כ. 'גיסין' פתח תקווה סיכמו ההתמודדות כך: "מעל 200 אוהדים הגיעו ללוות את הקבוצה, מילאו את היציע ויצרו אווירה מחשמלת, תוך עידוד בלתי פוסק לאורך כל דקות המשחק. במועדון מציינים כי השאיפות ברורות 'גיסין 1912' מכוונת כבר בעונה הקרובה לעלות לליגה ב׳, כשהחזון הוא להמשיך לבנות מועדון יציב, קהילתי ותחרותי שישקף את ערכם ורצונם של אוהדי מכבי פ"ת".

איה פריג, ממחוז מרכז, הצטרפה לאיגוד השופטים בדצמבר 2022 והעונה כבר ארבעה משחקים מאחוריה. גלית יוסף, ממחוז מרכז, הצטרפה לאיגוד השופטים בינואר 2022 והעונה כבר שבעה משחקים מאחוריה. שחף יוסף, ממחוז מרכז, הצטרפה לאיגוד השופטים באוגוסט 2024 והעונה כבר ארבעה משחקים מאחוריה. מאיה מלניקוב, ממחוז מרכז, הצטרפה לאיגוד השופטים באפריל 2023 ובין כל הבנות – בעלת כמות המשחקים הגבוהה ביותר, כשכבר 19 משחקים מאחוריה.