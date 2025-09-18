יום חמישי, 18.09.2025 שעה 17:59
ספורט אחר

יגאל כרמי מונה למ"מ יו"ר מכבי ישראל

כפי שפורסם ב-ONE, במכבי ישראל  הקימו ועדת איתור שהמליצה על כרמי - והוא נבחר פה אחד לתפקיד, בישיבת ההנהלה. יחליף את אופיר פינס, היו"ר הקודם

|
יגאל כרמי (רדאד ג'בארה)
יגאל כרמי (רדאד ג'בארה)

יגאל כרמי מונה היום (חמישי) למ"מ יו"ר מכבי ישראל, לאחר שהיו"ר הקודם אופיר פינס הודיע על סיום תפקידו. המינוי אושר בישיבת ההנהלה של הארגון. כפי שפורסם אתמול (רביעי) ב-ONE, במכבי ישראל הקימו ועדת איתור שהמליצה על כרמי - והוא נבחר פה אחד לתפקיד, בישיבת ההנהלה.

כרמי כיהן בעבר כיו"ר הנהלת מכבי ישראל, במשך כשנתיים, עד למינויו כיו"ר הוועד האולימפי. כרמי הוא בעל תואר שני בפסיכולוגיה מאוניברסיטת ניו יורק, קצין בדרגת אלוף משנה במילואים, ומי שמכהן כסגן נשיא בכיר של חברת סאפט.

כרמי מביא עמו ניסיון עשיר, היכרות מעמיקה עם המערכת ותרומה לעשייה הספורטיבית בישראל. ממכבי ישראל נמסר: “אנו מאחלים לכרמי הצלחה רבה, ומברכים על חזרתו בשלב חשוב זה לראשות הארגון”.

