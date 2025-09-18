דקה 34: מנ. סיטי - נאפולי 0:0

שני הערבים הראשונים של ליגת האלופות כבר מאחורינו ואנחנו בעיצומו של הלילה השלישי והאחרון של המחזור הראשון בשלב הליגה. לאחר שקופנהאגן, לברקוזן, קלאב ברוז’ ומונאקו סיימו את משחקן המוקדם, הגיע הזמן לקבל את המנה הסופית של המחזור עם שלל משחקים נהדרים.

במוקד, מנצ’סטר סיטי פותחת עונה אירופית חדשה כשהאקס, קווין דה בריינה חוזר לאיתיחאד עם נאפולי, אלופת איטליה. במקביל, ספורטינג ליסבון מארחת את קייראט של דן גלזר ועופרי ארד בהופעה היסטורית של הקזחים במפעל. עוד כעת: פרנקפורט מארחת את גלאטסראיי.

מנצ’סטר סיטי – נאפולי 0:0

החבורה של פפ גווארדיולה מגיעה להתמודדות המרתקת לאחר שגברה 0:3 על מנצ’סטר יונייטד בדרבי במסגרת הפרמייר ליג, כשהיא מחזיקה במאזן של שש נקודות לאחר ארבעת מחזורי הפתיחה. אלופת איטליה באה למשחק לאחר שניצחה 1:3 את פיורנטינה בחוץ והיא ממוקמת במקום הראשון בסרייה א’ עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושה משחקים. המפגש מרתק במיוחד בשביל קווין דה בריינה, ששיחק במשך כמעט עשור במנצ’סטר סיטי ונחשב לאחד מגדולי שחקני המועדון בכל הזמנים, חוזר לאיתיחאד במדי אלופת איטליה, נאפולי, חודשיים וחצי לאחר שעזב את מנצ’סטר סיטי.

קווין דה בריינה (IMAGO)

ארלינג הולאנד (IMAGO)

דקה 21, נאפולי נשארת ב-10 שחקנים: מטורף. פודן שלח כדור עומק נפלא להולאנד, ג’ובאני די לורנצו הכשיל את הענק הנורבגי בדרך אל השער. תחילה השופט לא שרק לעבירה והחלוץ התלונן בפניו לאדום, כשאחרי בדיקת VAR, הקפטן של אלופת איטליה ראה כרטיס אדום.

ג'ובאני די לורנצו מכשיל את ארלינג הולאנד (IMAGO)

ארלינג הולאנד מבקש כרטיס אדום (IMAGO)

ג'ובאני די לורנצו מקבל את הכרטיס האדום (IMAGO)

דקה 26, חילוף בנאפולי: אחרי הכרטיס האדום שהאיטלקים ספגו, אנטוניו קונטה בחר לוותר על קווין דה בריינה והחליף אותו. לא כך רצה הבלגי שהחזרה שלו לאיתיאחד תיראה, אך הקשר ירד לספסל ללא שום עצבים.

ספורטינג ליסבון – קייראט 0:0

הקבוצה מבירת פורטוגל באה להתמודדות לאחר שניצחה 1:2 את פמליקאו במסגרת הליגה וכשהיא ממוקמת במקום השני בטבלה. מנגד, הקזחים עם דן גלזר ועופרי ארד, פותחים את דרכם ורוצים להמשיך ולהפתיע גם בשלב הליגה של ליגת האלופות, לאחר העפלה היסטורית משלב המוקדמות כשעברו מועדונים בכירים, כגון: סלובן ברטיסלבה וסלטיק (בפנדלים). קייראט ממוקמת בפסגת הליגה הקזחית לאחר 22 משחקים כשביום ראשון האחרון גברה 0:1 על אקטובה.

דקה 21, החמצת פנדל: הפורטוגלים קיבלו בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך מורטן יולמן החמיץ.

פרנקפורט – גלאטסראיי 1:0

הגרמנים פותחים את העונה האירופית שלהם בבית, לאחר שהפסידו 3:1 לבאייר לברקוזן שסיימה את המשחק בתשעה שחקנים ביום שישי האחרון. לאחר שלושת מחזורי הפתיחה בגרמניה, העיטים ממוקמים במקום החמישי בטבלה. מנגד, הקבוצה מאיסטנבול מגיעה להתמודדות כשהיא ממוקמת במקום הראשון בטבלת הליגה הטורקית, בעוד היא מחזיקה במאזן מושלם של חמישה ניצחונות בחמישה משחקים.

דקה 8, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: התקפה מתפרצת מושלמת של הטורקים. לירוי סאנה רץ כל הדרך, מסר ליונוש אקגון שעבר את השומר שלו נפלא ובעט היישר לפינה.

יונוש אקגון מאושר (IMAGO)

שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)