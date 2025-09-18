יום חמישי, 18.09.2025 שעה 17:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

עתידו של גוני נאור יוכרע בסוף השבוע הקרוב

מכבי חיפה בוחנת מספר הצעות שקיבלה על הקשר, שבעקבות החתמת אגבה נדחק אל מחוץ להרכב ועשוי לעזוב את הקבוצה, כאשר במועדון בונים על ליאור קאסה

|
גוני נאור (עמרי שטיין)
גוני נאור (עמרי שטיין)

האם מי שנחשב לבאנקר הגדול של דייגו פלורס מפתיחת העונה, גוני נאור, יעזוב לקבוצה אחרת? דומה שאת התשובה הזאת ניתן יהיה לדעת ב-48 השעות הקרובות, או ממש לפני תום מועד העברות ביום ראשון.

בעקבות התחרות הגדולה בקישור של חיפה שם מתמודדים שחקנים כמו פיטר אגבה, עלי מוחמד, איתן אזולאי, גוני נאור וליאור קאסה, נראה שחיפה לא תעמוד בדרכו של נאור, עליו כבר הוגשו מספר הצעות שמכבי חיפה בוחנת, כל זאת על מנת לתת דקות ולשלב ברוטציה את ליאור קאסה, שלדעת כולם אמור להיות אחד העוגנים של הקבוצה בשנים הקרובות.

גוני כזכור פתח את העונה בצורה טובה ואף שולב לפני עלי מוחמד, שבשלב מסוים מצא את עצמו בהרכב על חשבון גוני נאור. כעת, עם החתמתו של אגבה, נאור עלול להידחק עוד יותר הצידה ויתקשה לזכות בדקות משחק, מה שעלול להוביל את נאור לעזוב לקבוצה אחרת.

