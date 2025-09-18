הפועל תל אביב השאילה את מלאדנוב לווינה

רק לפני שלושה שבועות חתם בוריסלב מלאדנוב הבולגרי בהפועל ת"א, אבל הוא לא ישחק אצלה בעונה הקרובה. הגארד יושאל העונה לווינה האוסטרית שתשחק בליגה האדריאטית, כך הודיעו האדומים היום (חמישי).

כפי שנחשף ב-ONE, מלאדנוב חתם בהפועל ת"א בחודש אוגוסט והתאמן איתה בסופיה. הוא משחק בנבחרת בולגריה שלא עלתה ליורובאסקט, ובמוקדמות הוא רשם ממוצעים של 18.7 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים

את העונה האחרונה פתח מלאדנוב במדי מינור במולדתו, ותוך כדי הוא עבר ללבסקי. לגארד ממוצעים מרשימים מאוד, אך כן חשוב לציין שזה בליגה שלא נמצאת ברמה הכי גבוהה.

בכל מקרה, הוא רשם 20.7 נק’ בממוצע ב-9 משחקים בלבסקי, ו-21.4 נק’ בממוצע במינור ב-16 משחקים, כך ששיחק בסך הכל 24 משחקים. אגב, מינור ולבסקי סיימו במקומות 7 ו-8 בליגה, מתוך 9 קבוצות.