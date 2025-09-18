יום חמישי, 18.09.2025 שעה 14:31
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

מכה לבית"ר: קרע לירין לוי שיושבת מעל חודש

הירושלמים קיבלו חדשות רעות: הקשר הפצוע עבר בדיקת MRI, בה התברר כי הוא סובל מקרע של שלושה ס"מ בשריר הארבע ראשי. המשחקים שהוא יפספס - בפנים

|
ירין לוי (עמרי שטיין)
ירין לוי (עמרי שטיין)

בית”ר ירושלים קיבלה היום (חמישי) חדשות רעות מכיוון ירין לוי. הקשה הפצוע עבר צילום MRI, שתוצאותיה הגיעו ולפי האבחנה יש לו קרע של שלושה ס”מ בשריר הארבע ראשי. המשמעות: היעדרות של מעל חודש.

בית"ר בעצם תצטרך להסתדר ללא ירין לוי במשחקים מול עירוני קריית שמונה, מכבי בני ריינה והפועל פ"ת לפני פגרת הנבחרות של אוקטובר. אחריה יצפה לצהובים שחורים משחק ביתי מול מ.ס אשדוד וגם אליו יש ספק גדול אם הקשר יהיה כשיר.

אם ההערכות יתבררו כנכונות, ייתכן שמשחק החזרה של ירין לוי יהיה מול הפועל חיפה בליגה ב-25 באוקטובר. לאחר מכן כבר יצפה גמר גביע הטוטו מול הפועל ת"א לקראת סוף אוקטובר ואז המפגשים עם הפועל ב"ש ומכבי ת"א בליגה. כמובן שירין לוי גם לא ישחק עם הנבחרת בחלון הקרוב.

ירין לוי (חגי מיכאלי)ירין לוי (חגי מיכאלי)

ירין לוי נפצע בהפסד הדרמטי 3:2 להפועל ת"א ביום שני. הוא פתח בהרכב של ברק יצחקי, אבל הוחלף בדקה ה-70 עם חבלה בירך. החשש בבית"ר היה קרע והיעדרות מהמגרשים לכמה שבועות – הערכה שהתבררה כנכונה.

