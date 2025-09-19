יום שישי, 19.09.2025 שעה 12:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

תזהרו: הנוכל שעוקץ את אוהדי הכדורגל בארץ

נחשף ב"שיחת היום": מתחזה גנב את תעודת הזהות של אוהד אחר ומשתמש בה כדי לעקוץ אוהדים באלפי שקלים ברחבי ישראל. השיטות, העקיצות וכל הסיפור המלא

|
אצטדיון בלומפילד (חגי מיכאלי)
אצטדיון בלומפילד (חגי מיכאלי)

בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ נחשף שאוהד כדורגל טוען כי מתחזה גנב את זהותו ומשתמש בה כדי לעקוץ אוהדים באלפי שקלים. בזמן שהוא נאלץ להתמודד עם איומים והאשמות, נעקצים נוספים משתפים כיצד נפלו לאותה השיטה.

הסיוט החל לפני כשלושה חודשים, כשאחיו של מתן יחזקאל חזר ממילואים ונכנס לרחוב שבו מתגוררת המשפחה. טנדר לבן עצר ליד הבית, ומתוכו יצאו כמה אנשים ששאלו אותו אם הוא מכיר את מתן יחזקאל. אחיו, שחשש, ענה שלא, והם סיפרו לו שאדם עם פרטיו של מתן עוקץ אוהדים בסכומי כסף גדולים. מיד לאחר מכן התקשר האח למתן וסיפר לו על המפגש המטריד.

בערב, אותם אנשים חזרו, הפעם חמישה-שישה מהם דפקו על דלת הבית. הם הורידו אותו למטה, אל מתחת לבניין, והראו לו הודעות ווטסאפ ותמונות, כולל תעודת הזהות הישנה שלו, שאבדה לו ועליה כבר דיווח כגנובה.

אוהד שהתעניין ברכישת מנוי להפועל תל אביב ניהל בהמשך שיחה עם אותו אדם, ובסופו של דבר הנוכל הצליח להוציא ממנו קוד משיכה, שדרכו נמשך כסף מבנק הפועלים בסניף מזכרת בתיה. מדובר במתחזה אחד שפועל לפי שיטה קבועה: הוא מציע כרטיסים או מנויים בקבוצות אוהדים, יוצר אמון באמצעות שיחות חוזרות ותיעודים שנראים אמינים – כולל מסמכים ותעודה מזהה על שמו של מתן – ולאחר שהכסף מועבר באמצעות קוד משיכה, הוא נעלם. למרות הפצת המקרה ברשתות החברתיות, ההונאה נמשכת וקורבנות נוספים ממשיכים לדווח כי נפלו באותה השיטה.

אוהדי הפועל תל אביב (חגאוהדי הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

נעקץ נוסף סיפר כי ראה מודעה באינסטגרם על מכירת מנוי. הוא יצר קשר עם המתחזה, שוחח איתו ואף ביקש הנחה בטענה שהוא חייל – אך נענה בשלילה. למרות זאת המשיך בתהליך, העביר כסף באמצעות חברו, ובסופו של דבר גילה שהנוכל מחק את כל ההודעות וחסם אותו.

