תזהרו: הנוכל שעוקץ את אוהדי הכדורגל בארץ

הסיוט החל לפני כשלושה חודשים, כשאחיו של מתן יחזקאל חזר ממילואים ונכנס לרחוב שבו מתגוררת המשפחה. טנדר לבן עצר ליד הבית, ומתוכו יצאו כמה אנשים ששאלו אותו אם הוא מכיר את מתן יחזקאל. אחיו, שחשש, ענה שלא, והם סיפרו לו שאדם עם פרטיו של מתן עוקץ אוהדים בסכומי כסף גדולים. מיד לאחר מכן התקשר האח למתן וסיפר לו על המפגש המטריד.

בערב, אותם אנשים חזרו, הפעם חמישה-שישה מהם דפקו על דלת הבית. הם הורידו אותו למטה, אל מתחת לבניין, והראו לו הודעות ווטסאפ ותמונות, כולל תעודת הזהות הישנה שלו, שאבדה לו ועליה כבר דיווח כגנובה.

אוהד שהתעניין ברכישת מנוי להפועל תל אביב ניהל בהמשך שיחה עם אותו אדם, ובסופו של דבר הנוכל הצליח להוציא ממנו קוד משיכה, שדרכו נמשך כסף מבנק הפועלים בסניף מזכרת בתיה. מדובר במתחזה אחד שפועל לפי שיטה קבועה: הוא מציע כרטיסים או מנויים בקבוצות אוהדים, יוצר אמון באמצעות שיחות חוזרות ותיעודים שנראים אמינים – כולל מסמכים ותעודה מזהה על שמו של מתן – ולאחר שהכסף מועבר באמצעות קוד משיכה, הוא נעלם. למרות הפצת המקרה ברשתות החברתיות, ההונאה נמשכת וקורבנות נוספים ממשיכים לדווח כי נפלו באותה השיטה.

אוהדי הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

נעקץ נוסף סיפר כי ראה מודעה באינסטגרם על מכירת מנוי. הוא יצר קשר עם המתחזה, שוחח איתו ואף ביקש הנחה בטענה שהוא חייל – אך נענה בשלילה. למרות זאת המשיך בתהליך, העביר כסף באמצעות חברו, ובסופו של דבר גילה שהנוכל מחק את כל ההודעות וחסם אותו.