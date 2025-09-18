"יש לבטל את המשחק של מכבי ת"א מול וילה"

ב-6 בנובמבר מכבי תל אביב צפויה להתארח אצל אסטון וילה במסגרת שלב הליגה של הליגה האירופית. בהמשך ישיר למחאות נגד ישראל בעולם, באירופה ובפרט בהקשר של הרצון למדר את הספורטאים הישראלים, חבר פרלמנט בריטי וחברת המועצה המקומית, יצאו בעוד קריאה חריגה.

שניהם קראו לאופ”א, למשרד התרבות והספורט הבריטי וגם לאסטון וילה עצמה, לבטל את המפגש מול הצהובים בווילסה פארק: “יש לבטל בדחיפות את המשחק או לנקוט בצעדים מיידיים כדי להבטיח את בטיחות הציבור וההרמוניה בקהילה”. חבר הפרלמנט הבריטי עליו מדובר הוא איוב חאן, פוליטיקאי בריטי-פקיסטני המכהן מאז יולי 2024 כחבר הפרלמנט במחוז ברמינגהאם.

כאמור, הסאגה הזו מצטרפת לאחרות – בין אם זה אוהדי יריבה הפועל ירושלים ביורוקאפ שביקשו לבטל את המשחק נגד הירושלמים, ההפגנות הפרו פלסטיניות במרוץ האופניים וואלטה אספניה ועוד ועוד.

דרישות לביטול המשחק בין מכבי ת"א לוילה

מכבי ת”א תצא לארבעה משחקי חוץ בליגה האירופית. אלופת ישראל תתארח אצל אסטון וילה, פאוק סלוניקי, פרייבורג ושטוטגרט. בנוסף, משחקי “הבית” שלה מחוץ למדינה למעשה, יהיו מול דינמו זאגרב, ליון, מיטיולן ובולוניה.