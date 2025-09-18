יום חמישי, 18.09.2025 שעה 14:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"מכבי חיפה יכולה להתמודד על האליפות"

איציק אהרונוביץ היה אופטימי לגבי הירוקים ב"שיחת היום": "פלורס יודע מה הוא עושה, הוא מביא מהפכה, אבל הפערים ממכבי ת"א ובאר שבע עדיין גדולים"

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים עם מתיאס נהואל (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים עם מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

מכבי חיפה מתחברת. אחרי שלושת המחזורים הראשונים של העונה, הירוקים עם שבע נקודות מתוך תשע אפשריות, ולפתע נדמה שהקבוצה של דייגו פלורס יכולה לתת פייט בצמרת, למרות הלך הרוח השלילי שהיה סביב המועדון בקיץ. בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”, דיבר פרשן רדיו חיפה ו-ONE, איציק אהרונוביץ, על מצב הקבוצה. 

“בניגוד להרבה אנשים שזלזלו בפלורס, אני לא זלזלתי בו” אמר אהרונוביץ. ראיתי שהוא מביא מהפכה. הוא יודע מה הוא עושה. ביום ראשון תבוא הפועל חיפה, שהיא קבוצת פלייאוף תחתון ותבוא לחשק כמו קבוצת פלייאוף תחתון, כי זו לא אותה הפועל חיפה של רוני לוי. גל אראל מוכיח לי שהוא מאמן טוב והוא יגיע רחוק”.

עוד אמר אהרונוביץ: “חוץ מהשם מכבי חיפה והמותג, יש לה רק יתרון אחד וזה המשחק האווירי של מכבי חיפה שהוא כנראה הכי טוב בליגה. כשפדראו יחזור אז בכלל אין מה לדבר. הפועל חיפה הפתיעה אותי בבילד אפ שלבם השני המחזורים האחרונים, היא שיחקה טוב והגיעה להרבה מצבים. היא קבוצה טובה שניצלה יתרון מספרי וניצחו את שני המחזורים האלה בחוכמה”.

דייגו פלורס. "יודע מה הוא עושה" (עמרי שטיין)דייגו פלורס. "יודע מה הוא עושה" (עמרי שטיין)

האם מכבי חיפה יכולה להתמודד על האליפות: “מכבי חיפה יכולה להתמודד על האליפות, אבל המרחק בינה לבין מכבי ת”א והפועל ב”ש הוא גבוה מאוד. אין למכבי חיפה שחקני הכרעה, שחקנים שמביאים אליפות. במשחק האחרון סטיוראט ניצל שטחים כי היו לו, אבל נגמר בית”ר ירושלים ראו שהוא לא המשחק, כי פתאום עמדה מולו קובצה טובה שיודעת לעמוד נכון. גם אמרתי לפלורס את זה. הוא כל הזמן מודה לי והוא מנומס. אני אראה את הטעויות בדרבי ואני מבטן ולידה ירוק”.

אהרונוביץ התייחס גם ליריבה העירונית, הפועל חיפה, לקראת הדרבי במחזור הקרוב: “הפועל חיפה קיבלה את אופק ביטון עכשיו והוא שחקן נהדר שעשה למכבי חיפה בית ספר במשחקים נגדה. הוא עלה להופעת בכורה לא בכושר ושם גול נהדר. יש להם את רותם חטואל שהוא אחד על אחד מהטובים בארץ, יש לי חולשה לשחקנים כאלה. זה מהות של משחק התקפי”.

