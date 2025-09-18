יום חמישי, 18.09.2025 שעה 15:12
ספורט אחר

"רוסיה שינתה את המפה שלה, ישראל לא"

הוועד האולימפי הבינלאומי הודיע על חיזוק התמיכה בוועד האולימפי בישראל: "הוועד האולימפי של ישראל מעולם לא טען שפלסטין שלו ולא סיפח שטחים"

|
ההפגנה הפרו פלסטינית בוואלטה (IMAGO)
בצל המחאות נגד הספורט הישראלי בעולם, הוועד האולימפי הבינלאומי הודיע כי הוא מחזק את תמיכתו בזכותו של הוועד האולימפי הישראלי בכלל וספורטאי ישראל בפרט להמשיך להתחרות בכל התחרויות הבינלאומיות. כמו כן, הארגון העולמי מחדד את השוני בין פלישת רוסיה לאוקראינה לבין המלחמה בעזה.

ההכרזה באה בעקבות דבריו של ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ’ס, במרוץ האופניים הבינלאומי וואלטה אספניה, שגררה תגובה הנחרצת של יו״ר איגוד האופניים העולמי דויד לפרטייה.

הוועד האולימפי הבינלאומי התייחס לסוגיה והצהיר: “גם הוועד האולימפי הלאומי של ישראל וגם זה של פלסטין מוכרים על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי ויש להם אותן זכויות. שניהם עומדים באמנה האולימפית ואנחנו ממשיכים לעבוד איתם כדי לנסות לצמצם את ההשפעה של הסכסוך הנוכחי על הספורטאים".

בוועד האולימפי ענתה לשאלה שרבים בעולם שואלים, כיצד רוסיה הושעתה בעוד שישראל לא: “השעינו את הוועד האולימפי הרוסי כי הוא סיפח שטחים השייכים לוועד האולימפי האוקראיני. הוועד האולימפי של ישראל מעולם לא טען שפלסטין היא שלו. כאשר אנחנו מכירים בוועד, זה מלווה במפה. רוסיה שינתה את המפה שלה. ישראל לא".

