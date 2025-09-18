המתנה לאסנסיו שיחגוג שנה בריאל: מקום ב-11

ראול אסנסיו מתקרב לחגוג שנה כשחקן סגל הבוגרים של ריאל מדריד. הבלם מהאיים הקנריים ערך את הופעת הבכורה שלו ב-9 בנובמבר 2024, תחת קרלו אנצ’לוטי, במשחק ליגה מול אוססונה בסנטיאגו ברנבאו. באותו ערב הציג יכולת מצוינת ואף בישל בצורה נפלאה לג’וד בלינגהאם. בהמשך העונה הפך לאחד השחקנים הבולטים אצל המאמן האיטלקי.

אלא שהכל השתנה בצורה חדה מאז מונדיאל המועדונים, בו כבר היה צ’אבי אלונסו על הקווים. אסנסיו התקשה מאוד והציג יכולת חלשה בטורניר, במקביל לפריצה של דין האוסן ולחזרות של אנטוניו רודיגר ובעיקר אדר מיליטאו מהפציעות. כך איבד בהדרגה את מקומו אצל המאמן החדש, עד שהנסיבות באנואטה החזירו אותו לתמונה, וכעת הוא יבוא עם המון רצון להוכיח ולספק נקודות גם במחזור החמישי בפנטזי לה ליגה.

לאחר שלא שיחק דקה בשלושת מחזורי הליגה הראשונים, נכנס אסנסיו כמחליף במחצית השנייה נגד ריאל סוסיאדד, דווקא בשלב בו הקבוצה של סרחיו פרנסיסקו לחצה להשוות. 22 דקות לסיום, בחר אלונסו להכניס את אסנסיו ואת פראן גארסיה במקום ויניסיוס ג’וניור ודני סבאיוס. שני החילופים ההגנתיים אפשרו לריאל מדריד לשמור על היתרון ולצאת מהאנואטה עם שלוש נקודות יקרות.

אסנסיו שיחק כבלם לצידו של מיליטאו, והחזיר את אורליאן טשואמני לקישור לאחר שזה הוסט לעמדת הבלם בעקבות ההרחקה במחצית הראשונה. הבלם הספרדי הפגין נוכחות פיזית משמעותית ותרם רבות לניצחון החשוב של קבוצתו.

יפתח נגד אספניול?

כעת, מצוקת הבלמים של ריאל מדריד עשויה להעניק לאסנסיו עוד הזדמנות, במשחק הקרוב בשבת מול אספניול בברנבאו. היעדרותם של האוסן המורחק ורודיגר הפצוע פותחת מקום במרכז ההגנה, ואסנסיו נראה כאופציה הטבעית לשוב להרכב הפותח, לראשונה מאז חצי גמר מונדיאל המועדונים מול פאריס סן ז’רמן, אז ביצע טעות קשה שהובילה לשער הראשון של הצרפתים.

הבחירה ההגיונית היא שאסנסיו ישתף פעולה עם מיליטאו במרכז ההגנה, אך צ’אבי אלונסו עשוי גם להפתיע עם שילובו של דוד אלאבה. האוסטרי החלים לאחרונה מבעיותיו הפיזיות, ועל פי דברי המאמן, מוכן לשוב לשחק בכל רגע שיידרש.

בטיס - ריאל סוסיאדד (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס (פאו לופס), הקטור ביירין, דייגו יורנטה (מארק ברטרה), נתן, ג’וניור פירפו, סופיאן אמרבאט (סרג'י אלטימרה), פאבלו פורנאלס, עבדה אזלזולי (רודריגו ריקלמה), אנתוני, ג'ובאני לו סלסו וקוצ'ו הרננדס.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, דולייה צ'לטה-צאר (ג’ון מרטין), איגור סובלדייה, איין מוניוז (סרג’י גומז), יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר, ברייס מנדס (פבלו מרין), טאקה קובו, אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

ג'ירונה - לבאנטה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, אנרנאו מרטינס (הוגו רינקון), ויטור רייס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, עזאדין אונהי, יאסר אספרייה, בריאן חיל (ג'ואל רוקה) ו-ולדיסלב ואנאט.

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אונאי אלגסאבל, מאנו סאנצ’ס, קרלוס אלברס, ג’ון אנדר אולסגאסטי, אוריול ריי, פבלו מרטינס, איבן רומרו ואטה איונג.

ריאל מדריד - אספניול (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, ראול אסנסיו, פראן גארסיה (אלברו קאררס), אורליאן טשואמני, ארדה גולר (דני סבאיוס), פדריקו ואלוורדה, ברהים דיאס, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, פרננדו קאלרו, לאנדרו קאבררה, קרלוס רומרו, אדו אקספוסיטו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, טייריס דולאן, חאבי פואדו וקיקה גארסיה (רוברטו פרננדס)

ויאריאל - אוססונה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג'וניור, סנטיאגו מוריניו, רנאטו וייגה (חואן פוית’), רפא מארין, אלפונסו פדראסה (סרג'י קרדונה), פאפא גיי (סנטי קומסנייה), איליאש אחומאש (טייג'ון ביוקנן), דני פארחו, אלברטו מוליירו, טאני אולוואסאיי (ניקולה פפה) וז'ורז' מיקאוטאדזה (איוסה פרס).

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, אבל ברטונס, ג'ון מונקאיולה, לוקאס טורו, רובן גארסיה, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

אלאבס - סביליה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג'וני אוטו, נאוול טנאליה, פקונדו גרסס, מוסא דיארה (ג’ון פאצ’קו), אנטוניו בלנקו, דניס סוארס (יון גורידי), פאבלו איבנייס, קרלס אלנייה, קרלוס ויסנטה (לוקאס בויה) וטוני מרטינס (מריאנו).

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס (אוריאן נילנד), סזאר אספיליקווטה, ניאנזו קואסי, קיקה סאלאס, גבריאל סואסו, לוסיאן אגומה, בטיסטה מנדי, חואנלו (אלכסיס סאנצ’ס), אלפון גונסאלס, רובן ורגאס ואיסאק רומרו.

ולנסיה - אתלטיק בילבאו (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה, ססאר טארגה, מוחטאר דיאקבי, חוסה גאיה, לואיס ריוחה, בטיסט סנטמריה, חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דאנג’ומה (הוגו דורו) ודני ראבה (לארג'י רמזאני).

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, דני ויויאן, אייטור פארדס, יורי ברצ'יצ'ה, איניגו רואיס דה גלארטה, אויאן סאנסט, אלחנדרו רגו (מיקל חאורגיסאר), אלכס ברנגר, איניאקי וויליאמס ומרואן סנאדי (גורקה גורוסטה).

ראיו וייקאנו - סלטה ויגו (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראציו, פלוריאן לז'ן, ג’וזוע ורטרוד, פפ צ'באריה, אונאי לופס, פדרו דיאס, פתה סיס, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס ואלברו גארסיה.

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רואדה, חאבי רודריגס, קארל סטארפלט (יואל לאגו), מרקוס אלונסו (קרלוס דומינגס), אוסקר מינגסה (הוגו אלברס), הוגו סוטלו, איליאש מוריבה, יאגו אספאס, ויליוט סוודברג (בריאן סראגוסה) ובורחה איגלסיאס (פראן ז'וטגלה).

מיורקה - אתלטיקו מדריד (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, מתאו מוריי, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, מאראש קומבולה, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, מאנו מורנאלס, פבלו טורה, מתאו ג’וספ ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, קלמן לנגלה (דויד האנצ'קו), מטאו רוג'רי, קוקה, פבלו באריוס, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס, אנטואן גריזמן (חוליאן אלברס) ואלכסנדר סורלות’.

אלצ'ה - אוביידו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה, אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, חרמן ואלרה, אלייש פבאס, מרטים נטו (מארק אגואדו), רודריגו מנדוסה, אנדרה סילבה (אלברו רודריגס) ורפא מיר.

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ'ו וידאל, דני קאלבו, דויד קרמו, רחים אלחסן, סנטיאגו קולומבטו (אלברטו ריינה), לאנדר דנדונקר, לוקה איליץ', הייסם חסן, יוסיפ ברקאלו (סנטי קאסורלה) וסולומון רונדון (אלכס פורס).

ברצלונה - חטאפה (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, ז'ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קוברסי (אנדראס כריסטנסן), ג’רארד מרטין (ז’ופרה טורנטס), מארק קסאדו (פרנקי דה יונג), דני אולמו (פרמין לופס), פדרי, ראפיניה, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, עבד אל-אבקאר, דז'נה דקונם, דומיניגוש דוארטה, דאבינצ’י (דייגו ריקו), לואיס מייה, מריו מרטין, מאורו ארמבארי, אדריאן ליסו ובורחה מיוראל.