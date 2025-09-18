"ייקח זמן, אבל מכבי חיפה תהיה קבוצה טובה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו היום (חמישי) את טקס הענקת ׳אות הנשיא בספורט׳ כחלק ממיזם ״משחק קבוצתי״. מכבי חיפה זכתה באות הוקרה על תכנית חינוכית רחבת היקף לילדים וילדות שמציגה שוויון ואחראיות חברתית. נשיא המועדון, יעקב שחר, התייחס בראיון ל-ONE על התחושות, וגם דיבר מעט על כדורגל.

“אנחנו עשר שנים פה, זה טקס מכובד, חשוב, אתה רואה שיש פה אווירה נפלאה בין כל ראשי הקבוצות וכל המועדונים, זה מכוון את כולנו לעשייה” אמר יעקב שחר.

“נכון שאתה עושה את זה בסופו של דבר לא בשביל לקבל את הפרסים, אין לי צל של ספק שזה רתם לא מעט מועדונים ומחלקות נוער לטפל בכאלה שאנחנו יכולים לעזור להם. בין אם זה בלימודים, וזה נותן לכל אחד את ההרגשה הנפלאה שלו של העשייה”.

מה זה עושה לך כנשיא, אחרי כל מה שעשיתם בשנתיים האחרונות עם המלחמה?

”אני קודם כל רואה את האנשים במועדון, איך הם נלחמים לעשות את המקסימום בעזרה לקהילה ואיזה סיפוק זה נותן להם, אז זה בשבילי הכל. הכדורגל? ייקח זמן, אבל אנחנו נהיה קבוצה טובה”.