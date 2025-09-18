מתחזקת: נואה לוק חתם בעירוני קריית אתא

לאחר שהבטיחה את מקומה בפליי אין במסגרת גביע ווינר, עירוני קריית אתא הודיעה היום (חמישי) על החתמתו של נואה לוק (1.91 מ׳, בן 26). מצטרף לאחר עונה בליגת העל הגרמנית במדי ברוזה באמברג, בה רשם 13.4 נקודות, 2.6 ריבאונדים ו-0.9 אסיסטים בממוצע למשחק. לוק הוא הזר החמישי של קרית אתא והגיע במקום זיק מאיו, שעזב בתחילת החודש מבלי להודיע לראשי הקבוצה.

לוק שיחק בין השנים 2018-2021 במכללת פלורידה, שם קלע בממוצע מעל 9 נקודות למשחק לאורך שלוש עונות. מאמן הקבוצה, מייק וייט, אמר עליו: “נואה הוא ילד קשוח, תחרותי, קלעי נהדר, מקבל החלטות טובות ואחראי”. בעונת 2021/2022 שיחק במכללת לואיוויל קרדינלס ורשם 9.6 נקודות בממוצע למשחק. בעונת 2022/2023 הצטרף למכללת פרובידנס שם תרם 11 נקודות בממוצע למשחק.

בעונת 2023/2024, הגארד הגיע לראשונה לאירופה ושיחק בסדאק מהליגה ההונגרית הראשונה, ורשם 23.4 נקודות, 3.8 ריבאונדים ו-3.1 אסיסטים בממוצע. בעונת 2024/2025 עשה את קפיצת המדרגה לבאמברג מליגת העל בגרמניה, ורשם 13.4 נקודות בממוצע. מאמן הקבוצה, אנטון גאבל, ציין: “נואה הראה כבר בעונה הראשונה שלו באירופה שהוא יכול להיות סקורר ברמה גבוהה”.