יום חמישי, 18.09.2025 שעה 14:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"כותב השלט של אוהדי מכבי מרושע וחסר לב"

שי חרמש, האב ששכל את בנו עומר חרמש ז"ל, אוהד הפועל ת"א: "איך רוצחי בני והפועל בשורה אחת, חבורת פושעים. אני מזועזע, קורא להנהלת מכבי לגנות"

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

לצד הניצחון המרשים של מכבי תל אביב 0:4 על הפועל פתח תקווה במסגרת משחק ההשלמה מהמחזור הראשון בליגת העל ביום שלישי האחרון, אוהדי הצהובים הניפו שלט מיותר באצטדיון המושבה, שלט ששם בשורה אחת את חמאס, סנט פאולי והפועל תל אביב.

בשלט שהונף ביציע אלופת המדינה נכתב באנגלית: “FUCK HAMAS, FUCK ST PAULI, FUCK HAPOEL” (“פאק חמאס, פאק סנט פאולי, פאק הפועל”). השלט עורר זעם גדול בקרב המשפחות השכולות, ועליו עלה לדבר שי חרמש, אוהד הפועל תל אביב ששכל את בנו עומר ז”ל, בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”

אתה איבדת את בנך היקר בשבעה באוקטובר, שאהד את הפועל תל אביב.
”כפר עזה שילמה מחיר מאוד כבד לחמאס. עבורנו חמאס הוא לא נושא בר השוואה לשום דבר בעולם. אמירה של חמאס והפועל ת”א תחת אותה כותרת היא חסרת מצפון וחסרת רגש. אין לי מילים לתאר את זה. בימים אלו, אחרי אסון כזה, כל עם ישראל, לא ראוי שאמירה כזאת תאמר. קל וחומר, תתפרס על פני שלט. מי שכתב את זה ותלה את זה, צריך לצום יומיים בכיפור”.

שי חרמש אביו של עומר חרמש ז"ל (חגי מיכאלי)שי חרמש אביו של עומר חרמש ז"ל (חגי מיכאלי)

מה חשבת על זה?
”אני מזועזע איך אפשר לשים בבאנר אחד גם את רוצחי הבן שלי המנוולים ואת הפועל תל אביב. מי שכתב את זה הוא אדם מרושע, חסר לב. אנחנו אחרי טראומה נוראית ושכול אדיר. איך אפשר לחבר את זה אחד לשני. זה פשוט מטורף”.

מכבי תל אביב לא הגיבה לזה.
”ביזיון. זו חבורת פושעים, גסי רוח. ואני קורא להנהלת מכבי תל אביב לגנות את זה. מה עוד אפשר לבקש אחרי דבר כזה?”.

הקבר של עומר חרמש ז"ל (באדיבות המועדון)הקבר של עומר חרמש ז"ל (באדיבות המועדון)

מישהו דיבר איתך?
”אף אחד. אני עוד איש משפחה שכול ולא נציג של אף אחד. איפה שיקול הדעת? אני קורא לכל הנהלות המועדונים שייקחו אחריות לאיך הם נראים”.

אתם מתכוונים לחזור לכפר עזה?
”היינו 20 שעות בממ”ד ובחרנו עם כפכפים תחת אש. לא קיבלנו שום מידע על עומר, ורק אחרי כמה ימים הודיעו לנו שהוא זוהה. אחותו שיר הייתה בהיריון, שרפו לה את הבית והיא ניצלה בנס ובחירוף נפש. אמרנו אתמול בהלוויה שאיבדנו את שי, אבל הרווחנו את מי שיצא מזה בחיים”.

תודה לך שי חרמש.
”תודה לכם. ראוי שישמעו את הקול שלנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */