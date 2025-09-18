יום חמישי, 18.09.2025 שעה 15:05
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"מאמין ביכולתי לחזור לחיפה, לא שכחתי לשחק"

אחרי הפציעה הקשה שעבר, נהוראי יפרח, שחתם על חוזה חדש אצל הירוקים והושאל לנוף הגליל, בראיון ל"שיחת היום": "קיבלתי מחיפה כל מה שהייתי צריך"

|
נהוראי יפרח ואיציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
נהוראי יפרח ואיציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

תקופה לא פשוטה עברה על נהוראי יפרח. מי שסומן כאחת ההבטחות הגדולות במחלקת הנוער של מכבי חיפה, עבר מאז פציעה קשה שהשביתה אותו לתקופה ארוכה. לאחר שיקום ארוך בליווי המועדון, הירוקים הביעו אמון בשחקן, שחתם על הארכת חוזה לעונה אחת עם אופציה לשנתיים נוספות, והושאל להפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית. היום (חמישי), הוא עלה לדבר על הכל בראיון לתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”

מה שלומך נהוראי?
“אני מרגיש טוב, אני מתאמן כבר חודש עם הקבוצה. מרגיש בעניינים ובקצב. מחכה מאוד לחזור”.

מה עבר עליך עם הפציעה הקשה שעברת.
”התקופה הקשה ביותר שהייתה לי. הייתי שנה וחצי בחוץ. לא ידעתי איך להתמודד עם זה. בסוף זה עשה אותי חזק יותר”.

בכית הרבה?
”תשאל את אמא שלי כמה”.

אתה מרגיש שמכבי חיפה עזרה לך?
”אני הייתי השנה במכבי חיפה כמעט ללא חוזה וקיבלתי מהם הכל. כל מה שהייתי צריך קיבלתי מהם. זה מועדון שאני מרגיש בו בית. יענקל’ה, איציק, כולם. אני מרגיש שהם משפחה שלי”.

נהוראי יפרח אחרי החתימה במכבי חיפה (Olinmedia)נהוראי יפרח אחרי החתימה במכבי חיפה (Olinmedia)

איך אתה רואה את נוף הגליל?
”היום התאמנתי ואלון זיו הגיע לאימון. אני מקווה שנצא לדרך חדשה. אלון מאמן טוב ויש פוטנציאל להצליח”.

הציעו לך לעבור לכפר סבא שהיא קבוצת בת של מכיב חיפה?
”כן, אבל דברים לא הסתדרו והעדפנו ללכת לנוף הגליל”.

מה המטרות שלך?
”לחזור ולשחק כדורגל על המגרש. דקות משחק זה הדבר החשוב ביותר, כמובן שאחרי זה גם הגולים והמספרים”.

אתה מרגיש מוכן?
”ייקח לי זמן לחזור לחדות שלי, אני משתפר מאימון לאימון ואני מרגיש טוב בסך הכל”.

אתה תוכל לחזור למכבי חיפה לדעתך?
”כן. אני מאמין בעצמי וביכולות שלי. לא שכחתי לשחק כדורגל. צריך לעבוד קשה ואני מקווה שהכל יסתדר”.

