יום חמישי, 18.09.2025 שעה 15:06
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"רק 300 מנויים? עלינו ליגה ותוכניות השתבשו"

בעלי טבריה אריה קלמנזון ל"שיחת היום": "הובטח אצטדיון, לאנשים קשה להגיע לגרין. מכרנו כרטיסים רק למנויים". מתי ישחקו במגרש הביתי ועל מה נקנס?

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה פתחה את העונה עם ניצחון 0:1 על הפועל חיפה, אלא שמאז, הגיעו שתי תבוסות קשות של הקבוצה, שספגה 11 שערים בשני משחקים ב-7:0 להפועל באר שבע וב-4:1 למכבי תל אביב. היום (חמישי), בראיון לתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”, דיבר הבעלים אריה קלמנזון על מצב הקבוצה, וכן, מדוע היא מוכרת רק מנויים ולא כרטיסים בודדים. 

מה הסיפור שאתם מכניסים רק מנויים ולא פותחים כרטיסים בודדים? שמעתי גם הקלטות שלך עצבני ומקלל.
”אין הקלטה של קללות. יש הקלטה מלפני שנתיים שערכו עם אלי ספטי. אנחנו הגענו למצב שאת הכרטיסים הרגילים שלנו מכרנו רק לאוהדים מנויים”.

אמרו לנו שיש רק 300 מנויים.
”נתנו לכל מנוי לקנות 2 כרטיסים, ומה שנשאר יצא במכירה רגילה. כמו כל קבוצה אחרת”.

רק 300 מנויים? בשביל זה אתה טורח ועובד?
”נתחיל מהסוף. זה נכון. ידענו והובטח לנו שיהיה אצטדיון. רצה הגורל ועלינו לליגת העל וכל תכניות האצטדיון השתבשו. קח בחשבון שטבריה עיר דתית ורובם שומרי שבת, ואנשים מתקשים להגיע לגרין שהוא מחוץ לעיר והוא מאוד לא נוח מבחינת הכל לאוהדים, וזה מאוד מאוד קשה. עשינו מאמץ לעבור לנתניה, כי הרבה אמרו שלגרין הם לא מתכוונים להגיע”.

מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)

קיבלתם חיבור לחשמל באצטדיון בטבריה?
”האצטדיון יהיה מוכן בשנה הבאה רק לליגה הלאומית. יש בעיה עם הכמות”.

מה חסר?
”כמות יציעים”.

מתי זה יקרה?
”אם נרד ליגה אז בעונה הבאה. אם נשאר, מה שאני מאמין שיקרה, אז יהיה לנו אצטדיון בעונת 2026/27”.

שבת נגד נתניה, כמה אוהדים יגיעו?
"אם היינו מארחים את מכבי ת”א בנתניה היו לנו עוד הכנסות. שילמתי בעונה שעברה קנסות כי לא שמתי אלף צופים מול הטלוויזיה במשחקים. אני מקווה שלמשחק בשבת יגיעו הרבה אוהדים לראות את המשחק”.

הדמיית אצטדיון עירוני טבריה (באדיבות בודק אדריכלים בע"מ/עיריית טבריה)הדמיית אצטדיון עירוני טבריה (באדיבות בודק אדריכלים בע"מ/עיריית טבריה)

מה יהיה בפן הספורטיבי?
”לא ציפינו לקחת תשע מתשע כשיש לנו מכבי ת”א וב”ש בפתיחה. רצינו לקחת נקודות במחזור הראשון ועשינו את זה ועכשיו חוזרים לליגה שלנו. אפשר לקחת נקודות ברצף שיש לנו עכשיו ואנחנו מקווים לעשות את זה, כי אם לא מצבנו לא יהיה טוב. אין מה לעשות, הפערים בינינו לבין הגדולות ענקיים”.

מה עם פיתוח שחקנים טבריינים?
”אנחנו עיר של 50 אלף תושבים ויש לנו מגרש אחד בלי תאורה. יש לנו אצטדיון שמגביל ל-200 ילדים ואי אשר לשים קבוצות במקביל. אי אפשר לפתח שחקנים ככה”.

למה זה קורה? למה לא מפתחים?
"היינו בלי ראש עיר בשנים האחרונות. העיר עם מספר לא מבוטל של חרדים. הספורט לא היה במקום הראשון בסדר העדיפויות ובוא נקווה שזה ישתפר מעכשיו”.

