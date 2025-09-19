"לא היה שופט שהשפיע על תוצאה, לא אבקר"

העונה החדשה רק יצאה לדרך לא מזמן וכבר השיפוט הגיע לכותרות. יו”ר איגוד השופטים, גיורא ענבר, התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” כדי לדבר על אנשי המשרוקית, הציפיות והמטרות מהעונה הזו.

איך אתה רואה את פתיחת העונה מבחינת השיפוט?

”פתיחת העונה בסדר גמור. יש לנו כמובן הרבה מה ללמוד מהמשחקים הראשונים ביחס ליעדים שהגדרנו. בינתיים רגיל. העונה מתחילה ולאט לאט משתפרים. אני מקווה שהעקומה של השיפור תהיה טובה ומהירה. אנחנו בסך הכל הגדרנו יעדים חשובים”.

מה היעדים שהגדרתם?

”אנחנו מגדילים את סגל השופטים הצעירים כדי לעבות את הסגל שמסוגל לקחת חלק לשפוט במשחקים גדולים ומכריעים ואפשר לראות את זה בשיבוצים הנוכחיים. אתמול בפתח תקווה שפטו אביעד שילוח וגל לוי שפט בחיפה ואנחנו משלבים שופטים צעירים מוכשרים במשחקים בכירים.

“יעד חשוב נוסף הוא העלאת זמן משחק נטו. היעד שהיה בשנה שעברה הוא 52.50 דקות מתוך ה-90, לשם השוואה זה שש דקות פחות מהזמן שמשחקים נטו בליגת האלופות. אנחנו רוצים להעלות את הנתון הזה. בסוף השנה אנחנו רוצים להגיע לרמה של ליגת האלופות ומעבר. השופטים הם לא האחראים הישירים לעניין. יש גם את השחקנים, המאמנים וכו’. אנחנו מציידים את השופטים בכלים לדבר הזה. גם ענישה למי שמבזבז זמן וגם ניהול משחק יעיל ומהיר”.

אוראל גרינפלד (חג'אג' רחאל)

אנחנו רואים שה-VAR מככב העונה, לוקח הרבה זמן ונראה שזמן המשחק רק מתקצר.

”זה היעד השלישי שלנו. שיפור קבלת ההחלטות על הדשא והקטנת התלות בשיפוט המסך. אנחנו לא שונים מאירופה, בכל העולם התלות ב-VAR הולכת וגדלה. אנחנו מנסים לשפר את זה ומאמנים את השופטים לשם כך. יש פה פרדוקס שבליגה הלאומית אין VAR והם נדרשים לקבל החלטות בשטח, ואז כשהם עולים ליגה הם נכנסים למנטליות של העברת אחריות ל-VAR. אנחנו מנסים לשפר את זה. אנחנו עובדים על שיפור נבחרת שופטי המסך שלנו שגם שם אנחנו רוצים להגיע לכמה שפחות טעויות”.

בסוף, מתחילת העונה ה-VAR מתערב לא מעט והשופטים הבכירים טועים המון. זה לא מתחבר למה שאמרת.

”זה כן מתחבר. היו לא מעט קריאות על פנדלים וצריך לזכור שהם היו מוצדקים. לספיר (ברמן) קראו שלוש פעמים ל-VAR ופעמיים באמת היה מודבר בפנדלים מוצדקים והפעם השלישית הייתה שנויה במחלוקת. גם לאוראל גרינפלד היה מקרה דומה. בסוף הפנדלים מוצדקים. ישנה חוסר הבנה בסיסית של השחקנים והמאמנים בכל עולם התפיסות ברחבה. הבהרנו את זה בתחילת העונה ונמשיך להעביר את זה. ברור שכל תפיסה של שחקן ברחבה, שמונעת מהשחקן התוקף להגיע למצב, זה פנדל.

“יעד נוסף ששמנו לעצמנו הוא קידום נשים. כרגע זה מתנהל בעצלתיים וזה רחוק מהציפיות שלנו. אתמול היה משחק בליגה ג’ שכל הצוות היה מורכב מנשים. ארבע שופטות נשים. יש לנו שופטת בינלאומית, ויש לנו כמה קווניות בינלאומיות. אנחנו בדרך לשם”.

ספיר ברמן מקבלת איתות מה-VAR (רועי כפיר)

איך אתה מתכוון לשנות את זה שהשופטים לא יהיו במוקד?

”אני מרוצה מפתיחת העונה. מרוצה משילוב הצעירים. אנחנו פתחנו מיזם חדש של סקאוטינג לשופטים צעירים. אנחנו מאתרים אותם בגיל נוער ומגדלים אותם ממש כמו בנבחרות. עשינו החלפת תפקידים והתחדשות ראויה”.

מה אתה אומר על שופט כדורגל (ניב ארד) שהותקף על ידי אוהדי בני יהודה?

”האלימות בספורט דורשת שינוי ותיקון דחוף. אני הולך למשחקים ואין שום משחק שלא מתחיל בקללות, דחיפות, אבוקות, זריקת חפצים. אני מצפה מההתאחדות לטפל בדבר הזה. אנחנו באיגוד נעשה הכל כדי לשפר את תרבות הכדורגל ושנוכל להביא משפחות ליציעים”.

אתה נשמע מאוד זהיר בדברים שלך, הרבה אמירות של פוליטיקאי.

”ככל שזה תלוי בנו אנחנו נלחמים באלימות. הפסקנו משחקים עם התפרעויות קהל”.

אין הוראה שאם שופט נפגע מפסיקים את המשחק? (גרינפלד נפגע ע”י אוהדי מכבי ת”א לאחרונה)

”הכל מידתי. אם הוא היה נפגע בצורה חמורה זה משהו אחר. אם היינו מפסיקים את המשחק היו מתלהמים עלינו”.

השופט ניב ארד ואוהדי בני יהודה (אופק שדה וראובן שוורץ)

איך אתה יכול להגיד שפתחתם טוב את העונה?

”אני אומר מה שאני חושב. לא היה אף כאוס או גורם שיפוטי שהשפיע על תוצאה. אנחנו פתחנו את העונה עם שקיפות מאוד גבוהה. אנחנו מתקדמים בנושא השקיפות ונעמיק בזה ואולי אפילו תהיה לנו תוכנית ייעודית בנושא”.

מה קורה עם יועץ מחו”ל שילווה אתכם כמו שהיה בעבר?

”יש לנו שלושה יועצים מחו”ל. אחד על קידום נשים, אחד על נושאי ה-VAR ועוד אחד לייעוץ. אין נהירה של אנשים מאירופה לישראל בגלל המצב. אנחנו נעזרים בהם דרך התקשורת והאינטרנט. כשיש סוגייה שאנחנו צריכים ייעוץ אנחנו נעזרים בהם. הכוונה שהיועצים האלה יהיו כאן שלוש פעמים בשנה ואני מקווה שזה יקרה”.

יו"ר איגוד השופטים, גיורא ענבר (איציק בלניצקי)

השופטים נפגעים מהמצב?

”זה היה בהתחלה נורא ואיום. אופ”א לא רצתה לקחת צוותים ישראליים למשחקים באירופה. אופ”א באה ואמרה שהם לא רוצים להפוך משחקים לפוליטיים ובצדק. בזכות שינו זוארץ שעושה עבודה נהדרת, קיבלנו לא מעט שיבוצים. שניר לוי נמצא עם צוות ישראלי ואני מקווה שזה יילך וישתפר בהמשך”.

אני בכל זאת חושב שאתה יכול גם לבקר ולא להתעלם מכך שהשופטים לא פתחו טוב את העונה.

”אתם מצפים שאני אעלה לתכניות ואתראיין נגד השופטים? מי שעוקב אחרי ביקורות הוועדה, אנחנו יורדים לפרטים הכי קטנים. ממני תשמעו על יעדים ותוכניות. לא על ביקורות. אני נותן גיבוי מלא לשופטים שלי ואני גאה בהם”.