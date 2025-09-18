ההתאחדות לכדורגל שוכרת משרדי חקירה נוספים

כבר חצי שנה חלפה מאז שההתאחדות לכדורגל העבירה למשטרה ממצאים וחשדות לגבי מכירת משחקים והימורים בלתי חוקיים בליגה א'. בתקופה זו ההתאחדות נקטה צעדים משמעותיים, העמידה קבוצות לדין, ואף הורידה ליגות, אך המשטרה מצידה לא נקטה צעדים ממשיים ולא עשתה למעשה כלום עד כה. בפועל, ההתאחדות נותרה להתמודד לבדה עם אחת הפרשות החמורות ביותר.

מצב דומה מתרחש גם מול משרד הבריאות: בפרשה נוספת נבדק החשד כי זויפו אלפי בדיקות רפואיות לשחקנים. למרות חומרת הממצאים, משרד הבריאות עדיין לא סיים את בדיקותיו, וההתאחדות נאלצת לפעול בעצמה. לפי המידע שנחשף ב-ONE, מדובר בפרשה מסוכנת העלולה לפגוע בילדים, נערים ושחקנים שעלו לשחק ללא בדיקות רפואיות תקינות. כעת אף נבדק אם שחקניות נבחרת ישראל השתתפו במשחקים ללא בדיקות כנדרש.

כפי שפרסמנו, מועדון עירוני רמת השרון נשים החתים שחקניות שכבר פרשו, כאשר קיים חשד שהבדיקות הרפואיות שהוגשו לגביהן זויפו. בתגובה לחשדות הקשים, ההתאחדות כבר חסמה את פעילותו של אחד ממכוני הרפואה שעבדו עמה.

שחקניות מ.כ רמת השרון (שחר גרוס)

היקף הממצאים שנחשפים הולך וגדל, וההתאחדות נאלצת להרחיב את מערך החקירה: היא מצרפת עוד משרדי חקירה והגדילה את התקציב המיועד לכך, לאחר שהמשרד החוקר שאיתו עבדה קרס תחת עומס החקירות. כפי שמתארים בהתאחדות: בכל פעם שמרימים אבן מתגלים ממצאים חמורים חדשים.