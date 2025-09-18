יום חמישי, 18.09.2025 שעה 12:30
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5733-4930פילדלפיה יוניון1
5537-4430סינסינטי2
5340-5130שארלוט3
5035-5030נאשוויל4
5035-4429ניו יורק סיטי5
4944-5727אינטר מיאמי6
4946-5030קולומבוס קרו7
4841-5529אורלנדו סיטי8
4253-5429שיקאגו פייר9
4040-4330ניו יורק רד בולס10
3244-3930ניו אינגלנד רבולושן11
2636-2929טורונטו12
2654-3629אטלנטה יונייטד13
2555-2730די.סי. יונייטד14
2453-2930מונטריאול15
 מערב 
5637-5530סן דייגו אפ.סי1
5433-5130מינסוטה יונייטד2
5231-5428ונקובר ווייטקאפס3
4736-5328FC לוס אנג'לס4
4543-5129סיאטל סאונדרס5
4239-3829פורטלנד טימברס6
4136-3129אוסטין7
3949-4030קולורדו ראפידס8
3555-5530סן חוזה ארת'קווייקס9
3441-3129ריאל סולט לייק10
3448-4229דאלאס11
3349-3930יוסטון דינמו12
2761-4530קנזס סיטי13
2551-3630סנט לואיס סיטי14
2158-3529לוס אנג'לס גלאקסי15

מסי במו"מ מתקדם להארכת חוזהו באינטר מיאמי

דיווח: הכוכב בן ה-38 שחתום רק עד סוף העונה הנוכחית, בדרך לחוזה חדש, בארה"ב מעריכים שיבטיח את הישארותו מעבר לעונה הבאה. העונה כבש 23 שערים

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

ליאו מסי נמצא בשלבים מתקדמים של מו״מ לחידוש חוזהו באינטר מיאמי, כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) בערוץ ‘ESPN’ בארגנטינה. לפי הדיווח, נותרו רק פרטים קטנים לסיכום בין הצדדים וההודעה הרשמית צפויה להתפרסם בשבועיים הקרובים.

מסי (38) שהגיע לאינטר מיאמי במהלך עונת 2023, חתום עד סיום עונת 2025. בשלב זה לא נחשפו פרטי השכר או משך החוזה החדש, אך בארה״ב מעריכים כי מדובר בהסכם שיבטיח את הישארותו בליגה גם מעבר לעונה הבאה.

המספרים של מסי במדי אינטר מיאמי מרשימים במיוחד. העונה הוא מדורג שני בטבלת מלך השערים של ה-MLS עם 20 שערים ב-21 משחקי ליגה בלבד. בנוסף, הוא מדורג במקום השישי עם 11 בישולים. בעונה שעברה רשם 20 שערים ו-16 בישולים - שניהם נתונים ששמו אותו בצמרת הליגה. בכל המסגרות יש למסי העונה 23 שערים ו-11 בישולים ב-29 משחקים.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

בסך הכול, מאז הגיע לקבוצה כבש מסי 41 שערים ובישל 27 ב-46 משחקי ליגה. בכל המסגרות יש לו 54 שערים ב-62 הופעות. אבל הצלחתו של מסי לא מוגבלת רק לסטטיסטיקה אישית. הוא סייע למיאמי לזכות בגביע הליגות ב-2023 ולסיים את עונת 2024 במקום הראשון ב-MLS בעונה הסדירה – מה שסידר לקבוצה את תואר מגן האוהדים. עם זאת, הקבוצה הודחה כבר בסיבוב הראשון של הפלייאוף.

כידוע, מסי העביר את מרבית הקריירה בברצלונה, איתה זכה ב-10 אליפויות ספרד ויש לו 4 זכיות בליגת האלופות בין 2004 ל-2021. בהמשך הוא שיחק גם בפ.ס.ז' בין 2021 ל-2023, לפני שעבר לארה”ב. את נבחרת ארגנטינה הוביל הפרעוש לזכייה במונדיאל 2022 והוא זכה גם בקופה אמריקה פעמיים - ב-2021 וב-2024.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
