שופט הוציא שבעה אדומים בעקבות קטטה בנוער

לא כך ייחלנו שתחל עונת 2025/26 בליגת נוער מרכז, הליגה הרביעית והאחרונה בטיבה בשנתוני 2008-2007 ו-2006 (חריגי גיל). ב-12/09 החלו להם משחקי הליגה, כשבין היתר, מכבי באר יעקב של ניסן יחזקאל (החליף את אלי אלבז) פגשה בביתה את שיכון ותיקים רמת גן, אותה מאמן משה שרון. המשחק הסתיים לו ב-0:3 לבאר יעקב, אלא שלא זו גולת הכותרת מהמשחק.

נוכח אירועי אלימות, בלתי ספורטיביים בעליל, צוות השיפוט, נתיב שחף, ליאל נמר ואיתי מיטרני, נאלצו להוציא ארבעה כרטיסים אדומים לשחקני קבוצת הנוער של מכבי באר יעקב, לצד שלושה כרטיסים אדומים לקבוצת הנוער של שיכון ותיקים רמת גן. בדקה ה-70 ארעה קטטה בין שני צידי המתרס, כשמי שהלהיטו היו שניים מהמקומיים ושניים מהאורחים (שחקנים).

המשחק, שהחל בשעה 13:50, הסתיים מעט מאוחר ועל כן, המשחק שהיה אמור להיערך על אותו כר דשא, בשעה 15:40, במסגרת המחזור הראשון בליגת נערים ג' דן, בין מכבי באר יעקב למ.כ.ע אור יהודה, התבטל. בדו"ח השופט צוין כי הגיעו למקום ניידת משטרה ופיקוח עירוני, שסגרו את המתקן בשל ההתפרעות והודיעו לשופט המשחק הבא כי לא יתקיים המשחק שלו.

אתמול (רביעי), הדיין, עו”ד ישראל שמעוני, מבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, הורה לדחות את הדיון בשבוע ימים בעניינם של צמד שחקני נוער של מכבי באר יעקב, צמד שחקני נוער של שיכון ותיקים רמת גן והמועדון האורח. על הפרק התדיינות אודות “השתתפות בקטטה”, “הפרת סדר”, “התפרעות, תקרה ותקיפה” וכן “התפרעות אוהדים”.

ישראל שמעוני (תומר חבז)

בסוף פסוק, ציין הדיין, עו”ד ישראל שמעוני: “בהחלטת ביניים, אני דוחה את הדיון בשבוע. נוכח חומרת המיוחס להם ועל בסיס דו”ח השופט, אני משעה עד להחלטה חדשה את שני השחקנים של מכבי באר יעקב ואת שני השחקנים של שיכון ותיקים רמת גן. למושעים זכות להגיש בקשה לביטול ההשעיה”.

ניסן יחזקאל שנרשם כמאמן הנוער של מכבי באר יעקב, שהחליף את אלי אלבז (המאמן בפועל), הרי שהאחרון מורחק, ומי שמשמש כמנהל מקצועי במחלקת הנוער במועדון, ציין בפני ONE: “משחק שבהתחלה התנהל על 'מי מנוחות', יצא משליטה בגלל שני שחקנים, אחד משלנו ואחד של שיכון ותיקים רמת גן, שהתקוטטו ביניהם”.

“האירוע יצא משליטה, חלק מהשחקנים מהספסל נכנסו לתוך המגרש והתערבו. השופט התנהג בצורה הכי טובה שרק אפשר. הרחיק את מי שהיה צריך להרחיק וזהו. סך הכך, אחרי חמש שש דקות הצלחנו להרגיע, אני, השופט ומנהלי הקבוצות. על זה הורחקו השחקנים ובצדק. זה מבאס. אצלי, זה לא עבר על סדר היום. אחרי ועדת המשמעת, נקרא להורים ולילדים ונסיק מסקנות. זה מעשה שאני לא מוכן לקבל אצלי במחלקה”.

ניסן יחזקאל (חגי מיכאלי)

משה שרון, מאמן קבוצת הנוער של שיכון ותיקים רמת גן, ציין בפני ONE: “הכל החל כאשר שחקן של באר יעקב קפץ על אחד השחקנים שלנו והכה אותו מאחור. שחקנים מהקבוצה שלי נגשו להפריד וגם הם קיבלנו מכות והגנו על עצמם”.

“מה שהיה חמור יותר שבסוף המשחק הורה של אחד משחקני באר יעקב הרביץ לשחקן מהקבוצה שלי ואז הוזמנה משטרה ושיטור עירוני שניסה להרגיע ונשאר עד שיצאנו מהמגרש. באר יעקב היו אלימים וזה ממש לא מכבד את המקצוע שנקרא כדורגל”.

דו"ח השופט, שהועבר לבית הדין המשמעתי: "תקרית; להלן פירוט התקריות במשחק. ראשית, דקה 25 – לאחר שנשרקה עבירה לזכות הגנת באר יעקב, שחקן מהמקומיים בעט מאחור וללא כדור בעוצמה בשחקן התקפה של שיכון ותיקים. אדום ישיר. שנית, דקה 70 – תיאור הקטטה. בעת שהמשחק שוחק באיזור הצד של הספסלים נשמעו לפתע צעקות בצד השני של המגרש”.

“עצרתי את המשחק, הסתובבתי לכיוון וזיהית אלימות קשה של דחיפות, בעיטות ואגרופים בין שחקן קבוצת שיכון ותיקים, לבין שחקן של קבוצת באר יעקב. מיד באותו רגע התחילה קטטה די גדולה בהשתתפות שחקנים משתי הקבוצות, אני ועוזר השופט, איתי מיטרני, עמדנו בשני הצדדים של הקטטה ורשמנו לעצמנו את השחקנים המעורבים”.

“מרביתם עסקו בדחיפות די לא משמעותיות אבל היו שני שחקנים נוספים שרצו מרחוק באגרסיביות וגרמו לעניינים להתלהט שוב, מדובר בשחקן קבוצת שיכון ותיקים, שהגיע לאיזור הקטטה, והתחיל לאגרף ולבעוט באלימות קשה את כל מי שראה מהקבוצה היריבה עד שהורחק מהמקום על ידי איש צוות של שיכון ותיקים”.

“אותו דבר עשה גם שחקן של קבוצת באר יעקב, שהיה על ספסל המחליפים, אבל בניגוד לאחרים הוא השתולל בצורה קשה ביותר ואנשי הצוות של באר יעקב לא הצליחו להשתלט עליו וכל פעם שהצלחנו להרחיק את השחקנים קצת הוא המשיך בהתנפלות ובאלימות שוב ושוב עד שנלקח מהמקום על ידי אנשי הצוות”.

“מבחינתנו (לאחר הצלבה שעשינו ברישומים) ארבעת השחקנים האלה היו הגורמים המרכזיים לקטטה, ועל כן ארבעתם הורחקו בכרטיס אדום ישיר. יש לציין שאנשי הצוות של שתי הקבוצות הגיעו וניסו להרגיע את העניינים, זה אמנם לקח שש-שבע דקות אך הצלחנו להשתלט על האירוע, להמשיך במשחק ולהביא לסיומו בזמן החוקי לאחר שהושלמה תוספת הזמן בשל האירוע הזה”.

"אירוע שלישי, כ-10-15 דקות לאחר סיום המשחק, כשהיינו בחדר ההלבשה, שמענו צעקות קשות מכיוון יציע האוהדים, יצאנו החוצה וראינו שההורים של השחקנים מצד שתי הקבוצות התחילו במריבה שכללה קללות, איומים קשים (אפילו איומים בדקירה), חלקם ניסו לפרוץ לאיזור הסטרילי של חדרי ההלבשה”.

“לא יכולנו לזהות מי מהקהל אמר מה אבל בוודאות זה היה משני מחנות הקהל. הוזמנה משטרה ופיקוח עירוני שהתקשו להשתלט על האירוע והשוטר שהיה במקום אמר שהוא סוגר את המתקן בשל ההתפרעות ואף הורה לשופט המשחק שהיה אמור להיערך אחרינו של נערים ג' שלא יתקיים המשחק שלו”.