יום חמישי, 18.09.2025 שעה 12:28
כדורגל ישראלי

לי און מזרחי עבר רשמית מבית"ר ירושלים לנתניה

המגן השמאלי נפרד מהירושלמים וחבר ליהלומים בחוזה לשנתיים עם אופציה לשנה נוספת. על המגעים המתקדמים בין השחקן לקבוצתו החדשה פורסם לראשונה ב-ONE

|
לי-און מזרחי (רדאד ג'בארה)
לי-און מזרחי (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים הודיעה היום (חמישי) רשמית על פרידה מלי און מזרחי, שעושה את המעבר בתוך ליגת העל וחתם במכבי נתניה. המגן ערך בעונה שעברה 18 הופעות ליגה במדי הירושלמים בהם גם כבש שער אחד, והוסיף גם ארבע הופעות בגביע הטוטו.

על המגעים המתקדמים בין השחקן ליהלומים פורסם לראשונה ב-ONE. מזרחי רשמית ליהלומים בחוזה לשנתיים הקרובות עם אופציה לשנה נוספת. חובר כעת לחלק האחורי של יוסי אבוקסיס, שקבוצתו ספגה 11 שערי חובה ב-3 מחזורים עד כה העונה.

כזכור, בית”ר ירושלים הבהירה למזרחי כי הוא לא בתוכניות שלה לעונה עוד בתחילת הקיץ ואמרה לשחקן לחפש קבוצה, כאשר הוא היה על סף מעבר למ.ס אשדוד כחלק מטרייד שבסופו של דבר לא קרה, לאחר שהיה קרוב בתקופה מסוימת גם להפועל חיפה.

