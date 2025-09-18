יום חמישי, 18.09.2025 שעה 17:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"בטוח שה-1:5 עדיין יושב למכבי חיפה בראש"

מאמן הפועל חיפה, אראל, במסיבת העיתונאים לקראת הדרבי: "הקללות של הקהל שלהם? לא חודר אליי", דיבה: "מכבי יותר מאומנת העונה בהשוואה לעונה שעברה"

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

אחרי שני ניצחונות בשני המשחקים האחרונים, בהפועל חיפה מגיעים טוב לדרבי מול מכבי חיפה במחזור הקרוב. היום (חמישי) האדומים מהכרמל נערכו למשחק המסקרן שייערך ביום ראשון (20:30) נגד מכבי חיפה בדרבי לוהט, במסיבת העיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר. 

איתי רק, המנכ”ל של הפועל חיפה, שלח עקיצה לשון גולדברג, בלם מכבי חיפה שאמר שהדרבי האחרון חרוט בזיכרון של כל אחד מאנשי מכבי חיפה, ואמר: הדרבי האחרון חרוט היטב בגאווה בלב של כל אוהד הפועל חיפה”.

על הניצחון הגדול 1:5 בדרבי הקודם, מה השתנה מאז ואיך זה אמור להשפיע, אמר גל אראל מאמן הקבוצה: “שתי הקבוצות די חדשות עם מאמנים חדשים. הדרבי האחרון, אני בטוח שהוא יושב למכבי חיפה בראש, אני בטוח שזה יהיה משחק שונה לגמרי, אנחנו נבוא כמו שאנחנו יודעים וננסה לעשות את הטוב ביותר שלנו”.

מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק (עמרי שטיין)מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק (עמרי שטיין)

על השינוי במכבי חיפה ואיך הוא רואה אותו: “כמובן, לא צריך להגיד על האיכויות שיש למכבי חיפה, אנחנו מודעים לאיכות שיש להם בקישור, בהתקפה ובחלק האחורי, בין אם זה זרים או ישראלים. זה ברור לנו מה מצפה לנו, תוסיף לכל זה שזה דרבי, אנחנו יודעים מה זה בשביל הקהלים, הפיקנטריה מובנת, אבל אנחנו נצטרך לנתק את כל רעשי הרקע ולייצג את המועדון בצורה הכי טובה שיש”.

“אני כל הזמן אומר לשחקנים שאני מאוד מאמין במה שקורה אצלנו. אני שומע שסימנו אותנו כיורדת הבטוחה, לי זה התאים מאוד, ומבחינתי התקשורת יכולה להגיד את הדברים האלה, אני מאמין גדול בקבוצה שלי. אני יכול להבטיח מפה לאוהדים שהם יראו הפועל חיפה מאוד מסודרת, עם הרבה איכות גם”.

על התחושות להגיע כמאמן: “דיברתי עם אשתי בבית והיא אמרה לי ‘אתה קולט שאתה מאמן בדרבי?’, אבל אני כל כך עסוק באיך להצליח ובאמת עובד מהבוקר עד הלילה כדי להכין את הקבוצה בצורה הכי טובה שיש ולא נותן לשום דבר להסיח את דעתי. בטוח שתהיה אווירה צבעונית מסביב, אבל אנחנו חייבים לבוא כמו שחקנים בוגרים ולייצג את המועדון הזה בצורה הכי טובה שיש”.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

האם הוא האמין בסגל: “קודם כל לא הייתה פתיחה קשה, הפסדנו לטבריה במשחק הראשון בליגה וזה היה פחות כיף. אני כן יכול להגיד שמאז הלכנו קדימה כקבוצה, גם אני עשיתי את שיעורי הבית שהייתי צריך לעשות והסקתי כמה מסקנות, עשינו שינויים שהצליחו והצלחנו לנצח. ברור לי שיגיעו גם תקופות פחות טובות העונה, ושם אנחנו נמדד”.

האם הקהל של מכבי חיפה יתמקד בו כסמל של הפועל חיפה ועל המשך דרכו של רוני לוי בעניין המשמעת: “לגבי השאלה הראשונה, הקהל של מכבי חיפה יכול להתמקד בי, בשחקנים, להגיד לך שזה חודר אליי? זה לא חודר אליי, זה לא חודר אליי כשחקן, ולא חודר אליי כמאמן. אני חושב שגם השחקנים שלי וגם אני נצטרך להראות איזושהי בגרות במשחק הזה, כי לא התמודדנו עדיין במשחק עם אווירה כזאת וזה סוג של מבחן גם בשבילי וגם בשביל השחקנים ונצטרך לדעת לנטרל את כל רעשי הרקע. זה לא מדיר שינה מעיני, זה הכדורגל, כמו שהקהל שלנו ידבר פחות נעים לשחקני מכבי חיפה, ככה אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה הפוך. אני בסדר גמור עם זה”.

על הענישה לאניס פורת עיאש שאיחר: “לגבי המשמעת, מי שמכיר אותי יודע שגדלתי בבית לאיש צבא, אבא שלי איש צבא ומבחינתי זמנים זה קודש הקודשים. אניס פורת עיאש הוא ילד מדהים, אני לא עסוק בלחנך שחקנים, אבל מבחינתי יש דרך אחת והיא דרך של מקצוענות. כמו שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, לפעמים אנחנו צריכים לקבל החלטות שהן גם פחות נעימות”.

על השיח השלילי שהיה סביב המועדון בקיץ: “אפשר להבין את השיח שהיה סביב המועדון, עזבו אותנו שחקנים מאוד משמעותיים. אני חייב להגיד מילה טובה ליואב כץ, אמנם זה לקח זמן, אבל יואב עזר לי לבנות קבוצה שאני אישית מאוד מאוד מאמין בה. אני יכול להבין למה דיברו עלינו ככה ואני חושב שההפסד לבית”ר ירושלים לפני הליגה, טוב שהוא בא לנו, לפעמים לקבל את הסטירה זה טוב, במיוחד לקבוצה חדשה. אבל אם אני אשווה את הקבוצה של תחילת העונה לעכשיו, אני חושב שעכשיו אנחנו הרבה יותר טובים. הצטרפו שחקנים שישדרגו אותנו בוודאות ואני בטוח שהשיח ישתנה בקרוב”.

בלם הקבוצה, ג’ורג’ דיבה: “כולם יודעים מה החשיבות של הדרבי, מכבי חיפה השתפרה, היא קבוצה יותר מאומנת משנה שעברה. אני חושב שגם אנחנו מתחילים להבין יותר אחד את השני, יהיה משחק קשה מאוד, זו הקבוצה הכי חזקה ששיחקנו נגדה עד עכשיו, אבל אני מאמין בנו”.

על ההחתמה של הבלם החדש ז’אייסה אייסה: “גם בשנה הראשונה שלי היו פה פרננד מאיימבו וחאתם אבד אלחמיד ושיחקתי לפני כולם, אני מאמין בעצמי, תחרות זה טוב”.

גג'ורג' דיבה (עמרי שטיין)
/* LAST / NEXT ROUNDs */