מכבי ת"א קיבלה את אות הנשיא על הצטיינות

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו היום (חמישי) את טקס הענקת ׳אות הנשיא בספורט׳ כחלק ממיזם ״משחק קבוצתי״. האות יוענק למועדונים מקצועניים על הצטיינות בעשייה ובתרומה חברתית-קהילתית בעונת 24/25 ויהיה בסימן מלחמת חרבות ברזל.

אות הנשיא על הצטיינות כללית ניתנה להפועל באר שבע/דימונה מליגת ווינר סל. הפועל לב ירושלים זכתה בליגת העל לכדורגל נשים. מכבי חיפה ומכבי תל אביב העפילו לשלב הסופי מליגת העל בכדורגל, והצהובים הם אלו שזכו באות המכובדת והיוקרתית.

אות הוקרה לשיקום ותמיכה במסגרת הספורט הוענקו להתאחדות לכדורגל ולארגון הנכים על שילוב פצועי ופצועות צה”ל ועל התמיכה בנכים במסגרת הספורט הפראלימפי.

אות הוקרה למען פעילות חברתית והוקרה במסגרת מלחמת חרבות ברזל מוענק לשלושה מועדונים: הפועל באר שבע, בית”ר ירושלים ולבני יהודה תל אביב, על פעילויות, הוקרה ומחוות עבור נפגעי מלחמת חרבות ברזל.

אות הוקרה להפועל ירושלים על הובלת פעילות חברתית מגוונות וחיבור קהילות מוחלושת למרכז הבמה. אות הוקרה למכבי חיפה על תכנית חינוכית רחבת היקף לילדים וילדות שמציגה שוויון ואחראיות חברתית. להפועל חדרה ניתנה אות הוקרה על מיזם “נעבור גם את זה”. הפועל פתח תקווה והפועל רמת גן זכו גם הם באות הוקרה על חיבור לקבילה ומיזמים חברתיים.

נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, פתח את הטקס: “אני אפתח בהתרגשות רבה על כך שיאיר הורן נמצא פה. הוא חזר אלינו אחרי 498 ימים בשבי חמאס, והוא וכלנו מתפללים לראות גם את אחיו איתן. תודה רבה לתום, אחיה של אמילי דמארי, שחזרה גם היא אלינו. את עידן ברמן, אח של גלי וזיוי שעדיין נמצאים שם ואנחנו מתפללים עבורם כל יום, ואיתן גונן, אביה של רומי שחזרה אלינו. הם הנושא הכי חשוב בסדר היום הלאומי”.

“המעמד הזה מרגש אותי ואת מיכל מאוד. היא מומחית בספורט והיא אומרת אמת אחת פשוטה. זה מדגיש לכולנו שלספורט יש ערך גדול, חברתי לאומי, שעד כדי כדך, שגם בשעתה הקשה ביותר של מדינת ישראל מאז הקמתה, הוא זוכה להכרה. מתוך הקשה העמוק לצרכי החיבור, המועדונים הצליחו להפוך את עצמם למקומות מורשת ותרבות. הוכחתם שאתם פה למען כל הקהילות באשר הם. לכולם יש מקום על המגרש. כאשר פועלים ככה, מגלים את הכוח המאחד, המגדל והמצמיח של הספורט. זה ראוי להערכה מלאה, תמיכה ורוח גבית ואני כדי לתת לכם אותה למען המשך הצלחתכם”.

“הטקס הזה התחיל בתקופתו של רובי ריבלין ונמשך זו השנה העשירית ברציפות. הטקס נמשך בקורונה, במלחמה, בקיטוב. הוא רק גדל וגדל, ועל כך תודתי. אנחנו כבר לא מתמקדים רק במאבקי האלימות, אלא ברעיונות חדשים של גיוון והתמודדות ומורכבות. הספורט מתרגם את כל השבר לדבר חיובי. אנחנו עורכים ביקורים עם קהילות שנפגעו ושומעים מכולם עד כמה שהספורט משמעותי בתחום השיקום. ספורט בונה קהילות ונותן כוח. תודה לכל מי שפועל כדי להביא את הספורט שלנו לקדמת הבמה. אני מזמין אתכם להשתתף ביוזמת בית הנשיא במיזם “זורקים מילה”.

“אנחנו קוראים מפה יחד בימים הכואבים הללו, אני זועק לעשות כל מה שאפשר, לעשות כל מהלך שיחזיר את כולם הביתה עד האחרון שבהם בדחיפות. מתפלל יחד אתכם להחלמתם של הפצועים והפצועות בגוף ובנפש, להצלחתם של חיילי צה”ל וכוחות הביטחון, להחלמה ומזור למשפחות השכולות. מי ייתן והספורט ימשיך לפרוץ בקרבנו גאווה, חוסן, ערבות ואהבה. מאחל לנו שנה טובה יותר”.

שר התרבות והספורט מר מיקי זוהר, אמר: “אני זוכר איך הזכייה המדהימה במדליות הביאה לכל כך הרבה גאווה ברגעי משבר, כולל הזכייה המרגשת של אורן סמדג’ה. אנחנו רואים כמה הספורט חשוב ואני עושה הכל במסגרת המשרד שלי לעזור ככל שניתן. זה נותן את אותותיו, ואנחנו רואים את השגשוג שקורה בספורט הישראלי. אני פה כדי להודות למי שמוביל את הספורט למקומות האלה”.

השר רמז על טקס פרסי אופיר אותו גינה והודיע שיפסיק לממנו ואמר: “אני גאה להיות בטקס הזה, ואמשיך להיות פה, על עף שיש טקסים תרבותיים שלא הוזמנתי אליהם”.

אי אפשר להצליח ללא תקציבים וטוב שיש אנשים שבאים להשקיע מכספם האישי כדי לקדם את הספורט כמו מר יעקב שחר ועוד רבים וטובים. אנחנו רוצים לחנך את הדור הבא ליושרה, חינוך, אחדות ורעות וזה יצמח דרך הספורט. עם כל האויבים שיש מסביב שפועלים להשמידנו, בכישלון נחרץ מבחינתם ולשמחתנו. המדינה שלנו בעלת הון אנושי נהדר. אני מאחל שנה של בריאות, הצלחה, שגשוג, של השבת החטופים הביתה ובשורות טובות”, סיכם.

