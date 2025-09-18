דקה 38: קופנהאגן - לברקוזן 0:1

לאחר שני לילות נפלאים של כדורגל איכותי, בשעה זו אנו פותחים את ערב המשחקים השלישי של ליגת האלופות עם שני מפגשים מוקדמים ומסקרנים. במוקד – פ.צ קופנהאגן מארחת בדנמרק את באייר לברקוזן ומאמנה החדש קספר יולמן, הדני שזכור במיוחד מתקופתו הנהדרת בתור מאמן הנבחרת הדנית. במקביל, קלאב ברוז’ פוגשת בביתה את מונאקו להתמודדות מרתקת.

פ.צ קופנהאגן – באייר לברקוזן 0:1

הדנים מגיעים להתמודדות לאחר שהעפילו לליגת האלופות דרך מסלול המוקדמות, בו עברו שלושה שלבים, שבאחרון מביניהם גברו על באזל בשלב הפלייאוף. במחזור האחרון במסגרת הליגה, הקבוצה מבירת דנמרק הפסידה 2:1 לברונדבי. מנגד, הגרמנים מגיעים למפגש לאחר שפתחו את העונה בצורה מזעזעת, שכללה פיטורים מהירים מהצפוי של אריק טן האח ומינויו של יולמן לתפקיד. את משחק הבכורה על הקווים ערך הדני במחזור שעבר בניצחון הביתי 1:3 על פרנקפורט.

קספר יולמן. מאמן נבחרת דנמרק לשעבר חוזר למדינה עם באייר לברקוזן (IMAGO)

דקה 9, שער! קופנהאגן עלתה ליתרון 0:1: ג’ודן לארסון קיבל את הכדור עם שפע של מרחב בתוך ברחבה. הוא לא היסס ושחרר בעיטה נהדרת שנכנסה לצד ימין של השער.

ג'ורדן לארסון חוגג שער (IMAGO)

שחקני קופנהאגן חוגגים יתרון (IMAGO)

קלאב ברוז’ – מונאקו 0:1

הבלגים באים להתמודדות לאחר שהעפילו לשלב הליגה של ליגת האלופות דרך מסלול המוקדמות, בו הרשימו מאוד עם ניצחונות על קבוצות גדולות בדמות זלצבורג וריינג’רס, כאשר על הסקוטים גברו 1:9 בשכלול שני המשחקים. לעומת זאת במסגרת הליגה עד כה הבלגים איכזבו כשבמחזור האחרון הפסידו ללה לובייר. מנגד, הקבוצה מהנסיכות מגיעה למשחק לאחר שצירפה לשורותיה כמה שחקנים מעניינים במהלך הקיץ, וכשהיא ממוקמת במקום השלישי בליגה הצרפתית. החבורה של אדי הוטר ניצחה שלושה מתוך ארבעת משחקיה עד כה, הפסדה היחיד היה במשחק חוץ מול ליל.

דקה 10, החמצת פנדל של מונאקו: סימון מיניולה ביצע עבריה בתוך הרחבה, אך הוא השכיל להדוף את הבעיטה של מגנס אקליוש.

דקה 32, שער! קלאב ברוז’ עלתה ליתרון 0:1: לאחר כמות מצבים מופרעת שלא נכנסו, האנס ונאקן מצא את ניקולו טרסולדי קרו לרחבת החמש, ומקרוב האחרון גלגל את הכדור לשער וקבע יתרון לזכות המארחת.