יום חמישי, 18.09.2025 שעה 20:23
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
30-41פאריס סן-ז'רמן1
31-31אוניון סט. ז'ילואז2
31-31באיירן מינכן3
30-21ארסנל4
30-21אינטר5
32-31קרבאח אגדם6
32-31ליברפול7
31-21ריאל מדריד8
30-11טוטנהאם9
14-41בורוסיה דורטמונד10
14-41יובנטוס11
12-21בודה גלימט12
12-21סלביה פראג13
10-01אולימפיאקוס14
10-01פאפוס15
00-00ברצלונה16
00-00קלאב ברוז'17
00-00פ.צ. קופנהאגן18
00-00איינטרכט פרנקפורט19
00-00גלאטסראיי20
00-00קייראט21
00-00באייר לברקוזן22
00-00מנצ'סטר סיטי23
00-00מונאקו24
00-00נאפולי25
00-00ניוקאסל26
00-00ספורטינג ליסבון27
03-21אתלטיקו מדריד28
03-21בנפיקה ליסבון29
02-11מארסיי30
01-01ויאריאל31
03-11צ'לסי32
03-11פ.ס.וו. איינדהובן33
02-01אייאקס34
02-01אתלטיק בילבאו35
04-01אטאלנטה36

דקה 38: קופנהאגן - לברקוזן 0:1

ליגת האלופות, מחזור 1: החבורה של קספר יולמן פותחת את דרכה באירופה מול אלופת דנמרק, שעלתה ליתרון ע"י לארסון. עוד כעת: קלאב ברוז' - מונאקו 0:1

|
אליאסה בן סגיר ורודריגו וסקאס (IMAGO)
אליאסה בן סגיר ורודריגו וסקאס (IMAGO)

לאחר שני לילות נפלאים של כדורגל איכותי, בשעה זו אנו פותחים את ערב המשחקים השלישי של ליגת האלופות עם שני מפגשים מוקדמים ומסקרנים. במוקד – פ.צ קופנהאגן מארחת בדנמרק את באייר לברקוזן ומאמנה החדש קספר יולמן, הדני שזכור במיוחד מתקופתו הנהדרת בתור מאמן הנבחרת הדנית. במקביל, קלאב ברוז’ פוגשת בביתה את מונאקו להתמודדות מרתקת.

פ.צ קופנהאגן – באייר לברקוזן 0:1

הדנים מגיעים להתמודדות לאחר שהעפילו לליגת האלופות דרך מסלול המוקדמות, בו עברו שלושה שלבים, שבאחרון מביניהם גברו על באזל בשלב הפלייאוף. במחזור האחרון במסגרת הליגה, הקבוצה מבירת דנמרק הפסידה 2:1 לברונדבי. מנגד, הגרמנים מגיעים למפגש לאחר שפתחו את העונה בצורה מזעזעת, שכללה פיטורים מהירים מהצפוי של אריק טן האח ומינויו של יולמן לתפקיד. את משחק הבכורה על הקווים ערך הדני במחזור שעבר בניצחון הביתי 1:3 על פרנקפורט.  

קספר יולמן. מאמן נבחרת דנמרק לשעבר חוזר למדינה עם באייר לברקוזן (IMAGO)קספר יולמן. מאמן נבחרת דנמרק לשעבר חוזר למדינה עם באייר לברקוזן (IMAGO)

דקה 9, שער! קופנהאגן עלתה ליתרון 0:1: ג’ודן לארסון קיבל את הכדור עם שפע של מרחב בתוך ברחבה. הוא לא היסס ושחרר בעיטה נהדרת שנכנסה לצד ימין של השער.

גג'ורדן לארסון חוגג שער (IMAGO)
שחקני קופנהאגן חוגגים יתרון (IMAGO)שחקני קופנהאגן חוגגים יתרון (IMAGO)

קלאב ברוז’ – מונאקו 0:1

הבלגים באים להתמודדות לאחר שהעפילו לשלב הליגה של ליגת האלופות דרך מסלול המוקדמות, בו הרשימו מאוד עם ניצחונות על קבוצות גדולות בדמות זלצבורג וריינג’רס, כאשר על הסקוטים גברו 1:9 בשכלול שני המשחקים. לעומת זאת במסגרת הליגה עד כה הבלגים איכזבו כשבמחזור האחרון הפסידו ללה לובייר. מנגד, הקבוצה מהנסיכות מגיעה למשחק לאחר שצירפה לשורותיה כמה שחקנים מעניינים במהלך הקיץ, וכשהיא ממוקמת במקום השלישי בליגה הצרפתית. החבורה של אדי הוטר ניצחה שלושה מתוך ארבעת משחקיה עד כה, הפסדה היחיד היה במשחק חוץ מול ליל.               

דקה 10, החמצת פנדל של מונאקו: סימון מיניולה ביצע עבריה בתוך הרחבה, אך הוא השכיל להדוף את הבעיטה של מגנס אקליוש.

דקה 32, שער! קלאב ברוז’ עלתה ליתרון 0:1: לאחר כמות מצבים מופרעת שלא נכנסו, האנס ונאקן מצא את ניקולו טרסולדי קרו לרחבת החמש, ומקרוב האחרון גלגל את הכדור לשער וקבע יתרון לזכות המארחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */