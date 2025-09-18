"עולים דרגה": היוזמה של קהילת עורכי הדין

אמש (16 בספטמבר) התקיים במרכז הלאומי של ארגון 'שלוה' בירושלים טורניר הכדורסל השנתי של קהילת עורכי הדין, ביוזמת השלוחה הישראלית של פירמת עורכי הדין הגלובלית DLA Piper. באירוע, שהתקיים זו השנה הרביעית ברציפות, השתתפו משרדי עורכי הדין המובילים בישראל, שיחד הצליחו לגייס סכום של 157,500 שקלים לטובת פרויקט "עולים דרגה" של שלוה – פרויקט ייחודי לשילוב צעירים עם מוגבלויות בצה"ל.

בטורניר התחרו שותפים בכירים, עורכי דין ומתמחים ממשרדים מובילים כגון: ארנון תדמור-לוי, גולדפרב זליגמן, גורניצקי, הרצוג, שבלת, נשיץ ברנדס, פישר, פירט וילנסקי מזרחי כנעני, וש. הורוביץ – שזכה בטורניר לאחר ניצחון בגמר על משרד נשיץ. השחקן המצטיין (MVP) של הטורניר היה ברק אוריון ממשרד ש. הורוביץ.

אירוע ההתרמה התקיים במעמד מייסד ונשיא שלוה קלמן סמואלס, מנכ"ל שלוה עו"ד יוחנן סמואלס, בכירים מענף המשפט וראש השלוחה הישראלית של DLA Piper, עו"ד ג'רמי לוסטמן. לוסטמן, שעומד מאחורי היוזמה, אמר במהלך הערב: "כבר ארבע שנים ברציפות שאנו גאים להוביל את היוזמה הזו, שהפכה למסורת בקהילה המשפטית בישראל. זו הדרך שלנו להוכיח שהמחויבות לשוויון והכלה איננה סיסמה, אלא עשייה ממשית. בתקופה שבה הנטל על משרתי הסדיר והמילואים כבד במיוחד, יש חשיבות אדירה בתמיכה במי שבוחרים מרצונם להתנדב ולתרום לביטחון המדינה – גם אם הם מתמודדים עם מוגבלויות."

פרויקט "עולים דרגה" פועל להעניק הזדמנות שווה לבני נוער עם מוגבלויות בגילאי 18–21 לשרת בצה"ל, תוך ליווי ותמיכה מקיפה הכוללת מגורים, מסגרת לימודים במכון האקדמי לב, פעילויות פנאי וליווי מקצועי.

קלמן סמואלס, מייסד ונשיא שלוה, הוסיף: "השירות הצבאי הוא מפתח להשתלבות בחברה הישראלית. אנו גאים להעניק לצעירים עם מוגבלויות את ההזדמנות הזו ולהודות לכל השותפים שתורמים לכך – ובראשם DLA Piper והקהילה המשפטית."

DLA Piper היא אחת מפירמות עורכי הדין הגדולות בעולם, עם קרוב ל־5,000 עורכי דין בלמעלה מ־50 מדינות. בישראל, הפירמה פועלת מאז 2012 ומנוהלת ע"י עו"ד ג'רמי לוסטמן, ומייעצת ללמעלה מ־200 לקוחות ישראלים, כולל חברות סטארט-אפ וגופים מוסדיים.

שלוה, האגודה הישראלית לטיפול באנשים עם מוגבלויות, נוסדה ב־1990 ע"י קלמן ומלכי סמואלס ופועלת לשילוב אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים. המרכז בירושלים מעניק שירותים טיפוליים, חינוכיים וחברתיים לאלפי ילדים, בני נוער ומבוגרים.