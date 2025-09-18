אומוניה בתנאים נוספים להפועל ת"א על לויזו

לויזוס לויזו מתקרב להפועל תל אביב. נראה כי שחקן הכנף הקפריסאי של אומוניה ניקוסיה, יעשה את דרכו לאדומים של אליניב ברדה כחיזוק לעונה הקרובה. אתמול (רביעי) כזכור, מאמן קבוצתו הנינג ברג הסביר כי “דבר לא השתנה” וחניכו “עדיין רוצה לעזוב”.

לויזו כבר סיכם אצל העולה החדשה לליגת העל, ששידרגה את הצעתה על הרכש המיועד לאחרונה, אך בקפריסין מדווחים היום כי אומוניה הגישה הצעה נגדית משלה לישראלים עם תנאים נוספים – זאת בניסיון להפיק תועלת כלכלית גדולה יותר ממכירה אפשרית של השחקן: “24 השעות הקרובות יכריעו את כל העניין”, נכתב באתר הקפריסאי ‘24Sports’.

אגב, מאמנו של לויזו עוד ביקר את ההחלטה שלו: “בטווח הבינוני והארוך, בעיניי זו החלטה שגויה לחלוטין. אני לא חושב שהעבודה שלו כאן הסתיימה, לא באומוניה ולא בקפריסין. הוא יכול להיות מנהיג של הקבוצה אם יישאר. אבל זה לא תלוי בנו”.

לויזו גדל באומוניה ופרט להשאלה להירנביין ב-2024, לא עזב אותה. בעונה הנוכחית הספיק לרשום שני שערים ושלושה בישולים בשבעה משחקים. בעונה שעברה הקיצוני רשם שמונה שערים וחמישה בישולים ב-39 משחקים. בנבחרת קפריסין יש ללויזו שני שערים ב-42 הופעות.