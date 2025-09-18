יום חמישי, 18.09.2025 שעה 12:28
כדורגל ישראלי

אומוניה בתנאים נוספים להפועל ת"א על לויזו

דיווח בקפריסין: אחרי שהאדומים שידרגו את ההצעה שלהם, הקבוצה המקומית הגישה אחת נגדית כדי למקסם את הרווח הכלכלי על השחקן: "24 שעות מכריעות"

|
לויזוס לויזו (IMAGO)
לויזוס לויזו (IMAGO)

לויזוס לויזו מתקרב להפועל תל אביב. נראה כי שחקן הכנף הקפריסאי של אומוניה ניקוסיה, יעשה את דרכו לאדומים של אליניב ברדה כחיזוק לעונה הקרובה. אתמול (רביעי) כזכור, מאמן קבוצתו הנינג ברג הסביר כי “דבר לא השתנה” וחניכו “עדיין רוצה לעזוב”.

לויזו כבר סיכם אצל העולה החדשה לליגת העל, ששידרגה את הצעתה על הרכש המיועד לאחרונה, אך בקפריסין מדווחים היום כי אומוניה הגישה הצעה נגדית משלה לישראלים עם תנאים נוספים – זאת בניסיון להפיק תועלת כלכלית גדולה יותר ממכירה אפשרית של השחקן: “24 השעות הקרובות יכריעו את כל העניין”, נכתב באתר הקפריסאי ‘24Sports’.

אגב, מאמנו של לויזו עוד ביקר את ההחלטה שלו: “בטווח הבינוני והארוך, בעיניי זו החלטה שגויה לחלוטין.  אני לא חושב שהעבודה שלו כאן הסתיימה,  לא באומוניה ולא בקפריסין. הוא יכול להיות מנהיג של הקבוצה אם יישאר. אבל זה לא תלוי בנו”.

לויזו גדל באומוניה ופרט להשאלה להירנביין ב-2024, לא עזב אותה. בעונה הנוכחית הספיק לרשום שני שערים ושלושה בישולים בשבעה משחקים. בעונה שעברה הקיצוני רשם שמונה שערים וחמישה בישולים ב-39 משחקים. בנבחרת קפריסין יש ללויזו שני שערים ב-42 הופעות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */