פרנקי דה יונג מסמן לחבריו (IMAGO)

ברצלונה הגיעה לחצי גמר ליגת האלופות בעונה שעברה, אבל הודחה לבסוף על ידי אינטר עם דרמה גדולה אחרי הארכה. העונה שוב הקטלונים ינסו לזכות בתואר לראשונה מאז 2015 ובשעה זו הם מתארחים אצל ניוקאסל במחזור הפתיחה.

בארסה הגיעה לסנט ג’יימס פארק אחרי הניצחון 0:6 על ולנסיה במשחק שבו פרמין לופס, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי כבשו צמדים. החלוץ הפולני איבד את מקומו בהרכב לפראן טור בפתיחת העונה הזו, אבל נראה חד אחרי שעלה מהספסל.

הקטלונים ניצחו באצטדיון יוהאן קרויף למרות חסרונו של לאמין ימאל, שראה את המשחק מהיציע. מספר 10 סחב פציעה כשהצטרף לנבחרת ספרד, היא הוחמרה ומאז הוא מתקשה להתאמן וגם הפעם האנזי פליק, שזעם על כל הסיפור, צריך להסתדר בלי הכוכב.

ניוקאסל מצידה רשמה את ניצחון הבכורה שלה בפרמייר ליג רק ביום שבת עם 0:1 על וולבס. זה הגיע אחרי תיקו מאופס מול אסטון וילה ולידס, והפסד דרמטי 3:2 לליברפול בתווך. כעת המארחים מקווים לחולל הפתעה מול אחת המועמדות לזכייה בליגת האלופות.