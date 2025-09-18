יום חמישי, 18.09.2025 שעה 22:25
יום חמישי, 18/09/2025, 22:00אצטדיון סנט ג'יימס פארקליגת האלופות - מחזור 1
ברצלונה
דקה 25
0 0
שופט: גלן נייברג
ניוקאסל
ליגת האלופות 25-26
30-41פאריס סן-ז'רמן1
31-41קלאב ברוז'2
31-31אוניון סט. ז'ילואז3
31-31באיירן מינכן4
30-21ארסנל5
30-21אינטר6
32-31קרבאח אגדם7
32-31ליברפול8
31-21ריאל מדריד9
30-11טוטנהאם10
14-41בורוסיה דורטמונד11
14-41יובנטוס12
12-21בודה גלימט13
12-21באייר לברקוזן14
12-21פ.צ. קופנהאגן15
12-21סלביה פראג16
10-01אולימפיאקוס17
10-01פאפוס18
00-00ברצלונה19
00-00איינטרכט פרנקפורט20
00-00גלאטסראיי21
00-00קייראט22
00-00מנצ'סטר סיטי23
00-00נאפולי24
00-00ניוקאסל25
00-00ספורטינג ליסבון26
03-21אתלטיקו מדריד27
03-21בנפיקה ליסבון28
02-11מארסיי29
01-01ויאריאל30
03-11צ'לסי31
03-11פ.ס.וו. איינדהובן32
02-01אייאקס33
02-01אתלטיק בילבאו34
04-11מונאקו35
04-01אטאלנטה36
מערכת ONE | 18/09/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
פרנקי דה יונג מסמן לחבריו (IMAGO)
פרנקי דה יונג מסמן לחבריו (IMAGO)

ברצלונה הגיעה לחצי גמר ליגת האלופות בעונה שעברה, אבל הודחה לבסוף על ידי אינטר עם דרמה גדולה אחרי הארכה. העונה שוב הקטלונים ינסו לזכות בתואר לראשונה מאז 2015 ובשעה זו הם מתארחים אצל ניוקאסל במחזור הפתיחה.

בארסה הגיעה לסנט ג’יימס פארק אחרי הניצחון 0:6 על ולנסיה במשחק שבו פרמין לופס, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי כבשו צמדים. החלוץ הפולני איבד את מקומו בהרכב לפראן טור בפתיחת העונה הזו, אבל נראה חד אחרי שעלה מהספסל.

הקטלונים ניצחו באצטדיון יוהאן קרויף למרות חסרונו של לאמין ימאל, שראה את המשחק מהיציע. מספר 10 סחב פציעה כשהצטרף לנבחרת ספרד, היא הוחמרה ומאז הוא מתקשה להתאמן וגם הפעם האנזי פליק, שזעם על כל הסיפור, צריך להסתדר בלי הכוכב.

ניוקאסל מצידה רשמה את ניצחון הבכורה שלה בפרמייר ליג רק ביום שבת עם 0:1 על וולבס. זה הגיע אחרי תיקו מאופס מול אסטון וילה ולידס, והפסד דרמטי 3:2 לליברפול בתווך. כעת המארחים מקווים לחולל הפתעה מול אחת המועמדות לזכייה בליגת האלופות.

מחצית ראשונה
  • '10
  • החמצה
  • מרקוס רשפורד קיבל כדור ארוך מגארסיה והחל לדהור כשהוא השאיר אבק לקירן טריפייר. האנגלי של ברצלונה הצליח להיכנס עד לרחבה, ניסה לבצע דריבל ולבעוט אבל הסתבך בפעולה האחרונה
  • '9
  • החמצה
  • הארווי בארנס ביצע חילוף מסירות עם סנדרו טונאלי, וקיבל את המסירה האחרונה בתוך הרחבה. משם, הקיצוני השמאלי ניסה לסובב כדור שטוח שנקלט בקלות על ידי ז'ואן גארסיה
  • '7
  • אחר
  • אמנם אין עדיין מצבים, אבל ניוקאסל פתחה את המשחק עם לחץ גבוה ודחקה את ברצלונה לאחור, כשהאחרונה לא עברה עדיין את החצי
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גלן נייברג הוציא את ההתמודדות לדרך! ברצלונה תצליח לחזור לספרד עם שלוש נקודות, או שמא ניוקאסל תשמור עליהן בבית?
רוברט לבנדובסקי מתחמם. חזר להרכב (IMAGO)רוברט לבנדובסקי מתחמם. חזר להרכב (IMAGO)
שחקני ברצלונה בהכנות אחרונות (IMAGO)שחקני ברצלונה בהכנות אחרונות (IMAGO)
הוספת תגובה
