יום חמישי, 18.09.2025 שעה 12:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
93-143מכבי נתניה1
95-93בית"ר ירושלים2
73-83מכבי ת"א3
74-63מכבי פ"ת4
54-53הפועל ב"ש5
45-63הפועל רעננה6
43-43מכבי חיפה7
45-43הפועל חיפה8
43-23בני יהודה9
48-33עירוני ק"ש10
36-73הפועל ת"א11
35-63הפועל כפ"ס12
33-33הפועל ראשל"צ13
37-63מ.ס. אשדוד14
37-43הפועל פ"ת15
38-43מכבי הרצליה16
17-23הפועל עכו17
011-43הפועל רמה"ש18

הפועל ב"ש תיאלץ להסתדר ללא עמית אוחנה

בית הדין המשמעתי קבע כי חלוצה של הקבוצה, שהבקיע שער ניצחון נגד רעננה במחזור החולף בליגת העל לנוער, יורחק ל-4 משחקים בפועל. הסיבה לכך בפנים

|
שחקני קבוצת הנוער של הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)
שחקני קבוצת הנוער של הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

לאחר שלושה משחקים בליגת העל לנוער, להפועל באר שבע חמש נקודות, הרבה בזכות חלוצה, עמית אוחנה, שהבקיע ב-1:1 מול מכבי פתח תקווה, הבקיע ב-1:1 מול מכבי חיפה והבקיע את שער הניצחון ב-2:3 במסגרת המחזור השלישי בליגת העל לנוער. ניצחון זה העניק לקבוצה מבירת הנגב ניצחון ליגה ראשון.

למרות החגיגה ולמרות שמדובר במלך שערי הקבוצה לעת עתה (ניב וקנין וסהר שלומאי מאחוריו עם שער אחד כל אחד), אוחנה הצעיר נאלץ להגיע לבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל. על פי דו"ח השופט זיד אזברגה, הואשם אוחנה ביריקה על שחקן יריב, במקרה זה קפטן הפועל רעננה. סעיף האישום: "פגיעה בשחקן יריב".

אל הדיון הגיע אוחנה לבד, ללא נציג נוסף מטעם הפועל באר שבע, כשהוא עומד מול הדיין, עו"ד גיורא לנדאו. "לאחר שהשופט הוציא לי את הכרטיס הצהוב השני והאדום, התבאסתי", ציין אוחנה בפני הדיין. "אמרתי לעצמי 'איזה דפוק אני' וירקתי לעבר המהומה בלי שום כוונה לפגוע באיש. לא ראיתי גם שפגעתי במישהו".

הפועל באר שבע נוער (באדיבות המועדון)הפועל באר שבע נוער (באדיבות המועדון)

"אז השחקן (של רעננה) קרא לשופט ואמר לו שהיריקה שלי פגעה לו במכנסיים. כשהבנתי שפגעתי בו, רצתי אליו, התנצלתי ולחצנו ידיים ואז יצאתי מהמגרש. בסוף המשחק שוב ניגשתי לשחקן שאני מכיר מקודם, שוב התנצלתי והתחבקנו והוא אמר שהכל בסדר. גם אחרי המשחק התנצלתי בפני מאמן רעננה וביקשתי שיגיד שאני מתנצל בפני כולם בחדר ההלבשה", סיכם אוחנה.

עו"ד גיורא לנדאו, בסיום הדיון: "הנאשם הודה באירוע במלואו והתרשמתי מתגובתו הכנה והאותנטית, כולל ההתנצלות בפני השחקן עצמו. למרות זאת, כפי שנאמר בדיון, האירוע אכן התרחש ועל כן אני מרשיע את הנאשם בעבירה נשוא כתב האישום. לאור עברו הנקי והתרשמותי מהחרטה הכנה של הנאשם, אני גוזר עליו עונש הרחקה לארבעה משחקים בפועל".

בתוך כך, קבוצת הנוער של הפועל באר שבע, אותה מאמן ניר דנון, תצא ביום שבת (20/09) למשחק ליגה רביעי בליגת העל לנוער, הפעם בחוץ מול הפועל חיפה, אותה מאמן רם בן מיכאל. המשחק ייערך בקריית חיים (בית נגלר, מזרחי) בשעה 15:30 ויפתח את משחקי המחזור הרביעי בליגת העל לנוער באותו היום. המחזור יינעל ביום ראשון (21/09) בצמד משחקים.

דו"ח השופט

"בדקה ה-30 עוזר השופט, מוחמד דראגה, הניף את דגלו. ניגשתי אליו והוא דיווח לי כי מאמן הכושר של הפועל רעננה, אנטיזון מרק, יצא מספר פעמים מאזור הטכני. בנוסף, הוא צעק לעברו ואמר: "אתם שופטים פה מהאזור של באר שבע, אתם לא תשרקו לנו", ואף סירב להישמע להוראות עוזר השופט. לאור התנהגותו הלא ספורטיבית, הורחק המאמן בכרטיס אדום ישיר".

"תקרית; בדקה ה-71 שחקן הפועל באר שבע, אוחנה עמית, הונף לעברו כרטיס צהוב בגין התנהגות בלתי ספורטיבית. בדקה ה-89, לאחר שכבש את שער הניצחון, הסיר את חולצתו לצורך חגיגת השער ולכן הונף לעברו כרטיס צהוב שני, שבעקבותיו הורחק באדום. לאחר קבלת הכרטיס האדום, ירק השחקן לעבר קפטן הפועל רעננה, כאשר היריקה פגעה בו בפועל".

