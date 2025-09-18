מ.כ אור עקיבא נקנסה עקב התפרעות הקהל

לא כך ייחלו מ.כ אור עקיבא לפתוח עונה חדשה בליגה ב'. אם לא די בהפסד, במסגרת המחזור הראשון בליגה ב' צפון ב', בתוצאה 4:1 להפועל איחוד בני ג'ת, הרי שהקבוצה הועמדה לדין נוכח התנהגות קהל אוהדיה. תחילה, ציינו במועדון כי אף נציג לא יוכל להגיע לדיון וביקשו דחייה, אלא שבית הדין המשמעתי לא ראה סיבה לדחייה וקיים את הדיון ללא נציג הקבוצה.

סעיפי האישום עליהם עלתה לדין מ.כ אור עקיבא היו: “התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים”, “התפרעות אוהדים”, קריאות גזעניות ו/או פוגעניות” וכן “פגיעה על ידי אוהדים”. בכל ארבעת הסעיפים הקבוצה יצאה אשמה. הדיין, עו”ד גיורא לנדאו, קרא בעיון רב את דו”ח השופט שהעביר מישל גמאל, יחד עם צוותו, מוסטפא אגבאריה ותרואת גבראן.

הדיין, עו”ד גיורא לנדאו הטיל על מ.כ אור עקיבא שלושה עונשים: קנס כספי בגובה 5,000 שקלים בגין התפרעות אוהדים, לרבות בנסיבות מחמירות (בפועל), קנס כספי בגובה 5,000 שקלים בגין קריאות גזעניות (בפועל) והפחתת נקודה אחת ממאזנה של הקבוצה (על תנאי) בכל הרשעה נוספת בעבירת התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות.

ערן לוי (מ.כ אור עקיבא)

דו”ח השופט: “במהלך המשחק, קהל קבוצת מ.כ אור עקיבא ניסה לירוק על שחקני הקבוצה האורחת בכל הזדמנות בה שחקן היריבה התקרב לקו על מנת לחדש זריקת חוץ. במספר מקרים היריקות אף פגעו בשחקנים. בדקה 47, במהלך תוספת הזמן של המחצית הראשונה אוהדי הקבוצה הביתית, מ.כ אור עקיבא, נעו בתוך היציע לעבר אוהדיה של הקבוצה האורחת, הפועל בני ג'ת, על מנת לנסות לפגוע בהם פיזית”.

“הקהל לא הצליח לעבור את הגדר המפרידה בין האוהדים ולכן, החלו לזרוק לכיוונם מכל הבא אל היד: אבנים, זכוכיות של בקבוק בירה ומצתים. בנוסף, נזרקה לעבר כר הדשא אבן מהיציע שאכלס את אוהדי אור עקיבא, מתוך מטרה לפגוע בשחקני היריבה. שרקתי לסיום המחצית הראשונה, ביקשתי מהשחקנים לפנות את המגרש במהירות על מנת שלא יפגעו. חשוב לי לציין כי קהל ג'ת לא זרק מאום בחזרה ואף ניסו להתרחק על מנת לא להיפגע מהחפצים שנזרקו לכיוונם”.

"האבטחה במגרש וביציע פעלה על מנת להרגיע את האווירה ואת האוהדים אך, אוהדי הקבוצה הביתית ניסו להרביץ לשומרים ולמאבטחים ואף גרמו לפציעתו של מאבטח שפונה לבית החולים להמשך טיפול. לאחר שביקשתי מהקפטנים של שתי הקבוצות לדרוש מהאוהדים להתפזר ולהתרחק, קהל מ.כ אור עקיבא החל בשירה גזענית נגד הקבוצה האורחת. לדוגמה: “מוות לערבים, שיישרף לכם הכפר”.