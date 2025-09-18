יום חמישי, 18.09.2025 שעה 12:29
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

מ.כ אור עקיבא נקנסה עקב התפרעות הקהל

קבוצתו של ערן לוי, הפסידה בסופ"ש החולף מול ג'ת, כשהקהל יצא מכלל שליטה, כולל קריאות: "מוות לערבים, שיישרף לכם הכפר". המועדון הואשם ב-4 סעיפים

|
המגרש באור עקיבא (באדיבות אגף הספורט - אור עקיבא)
המגרש באור עקיבא (באדיבות אגף הספורט - אור עקיבא)

לא כך ייחלו מ.כ אור עקיבא לפתוח עונה חדשה בליגה ב'. אם לא די בהפסד, במסגרת המחזור הראשון בליגה ב' צפון ב', בתוצאה 4:1 להפועל איחוד בני ג'ת, הרי שהקבוצה הועמדה לדין נוכח התנהגות קהל אוהדיה. תחילה, ציינו במועדון כי אף נציג לא יוכל להגיע לדיון וביקשו דחייה, אלא שבית הדין המשמעתי לא ראה סיבה לדחייה וקיים את הדיון ללא נציג הקבוצה.

סעיפי האישום עליהם עלתה לדין מ.כ אור עקיבא היו: “התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים”, “התפרעות אוהדים”, קריאות גזעניות ו/או פוגעניות” וכן “פגיעה על ידי אוהדים”. בכל ארבעת הסעיפים הקבוצה יצאה אשמה. הדיין, עו”ד גיורא לנדאו, קרא בעיון רב את דו”ח השופט שהעביר מישל גמאל, יחד עם צוותו, מוסטפא אגבאריה ותרואת גבראן.

הדיין, עו”ד גיורא לנדאו הטיל על מ.כ אור עקיבא שלושה עונשים: קנס כספי בגובה 5,000 שקלים בגין התפרעות אוהדים, לרבות בנסיבות מחמירות (בפועל), קנס כספי בגובה 5,000 שקלים בגין קריאות גזעניות (בפועל) והפחתת נקודה אחת ממאזנה של הקבוצה (על תנאי) בכל הרשעה נוספת בעבירת התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות.

ערן לוי (מ.כ אור עקיבא)ערן לוי (מ.כ אור עקיבא)

דו”ח השופט: “במהלך המשחק, קהל קבוצת מ.כ אור עקיבא ניסה לירוק על שחקני הקבוצה האורחת בכל הזדמנות בה שחקן היריבה התקרב לקו על מנת לחדש זריקת חוץ. במספר מקרים היריקות אף פגעו בשחקנים. בדקה 47, במהלך תוספת הזמן של המחצית הראשונה אוהדי הקבוצה הביתית, מ.כ אור עקיבא, נעו בתוך היציע לעבר אוהדיה של הקבוצה האורחת, הפועל בני ג'ת, על מנת לנסות לפגוע בהם פיזית”.

“הקהל לא הצליח לעבור את הגדר המפרידה בין האוהדים ולכן, החלו לזרוק לכיוונם מכל הבא אל היד: אבנים, זכוכיות של בקבוק בירה ומצתים. בנוסף, נזרקה לעבר כר הדשא אבן מהיציע שאכלס את אוהדי אור עקיבא, מתוך מטרה לפגוע בשחקני היריבה. שרקתי לסיום המחצית הראשונה, ביקשתי מהשחקנים לפנות את המגרש במהירות על מנת שלא יפגעו. חשוב לי לציין כי קהל ג'ת לא זרק מאום בחזרה ואף ניסו להתרחק על מנת לא להיפגע מהחפצים שנזרקו לכיוונם”.

"האבטחה במגרש וביציע פעלה על מנת להרגיע את האווירה ואת האוהדים אך, אוהדי הקבוצה הביתית ניסו להרביץ לשומרים ולמאבטחים ואף גרמו לפציעתו של מאבטח שפונה לבית החולים להמשך טיפול. לאחר שביקשתי מהקפטנים של שתי הקבוצות לדרוש מהאוהדים להתפזר ולהתרחק, קהל מ.כ אור עקיבא החל בשירה גזענית נגד הקבוצה האורחת. לדוגמה: “מוות לערבים, שיישרף לכם הכפר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */