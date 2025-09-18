יום חמישי, 18.09.2025 שעה 09:17
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אופ"א: החקירה נגד מכבי חיפה עדיין נמשכת

בפולין תוהים למה הירוקים עדיין לא נענשו יותר מחודש מאז השלט שבו נכתב "רוצחים מאז 1939": "קשה להבין למה זה מתעכב". בראקוב שוקלים צעדים נוספים

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)
השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

יותר מחודש עבר מאז שאוהדי מכבי חיפה הציגו שלט שעורר סערה במשחק מול ראקוב צ’נסטוחובה הפולנית, בו נכתב: “רוצחים מאז 1939”. מאותו רגע בפולין זעמו ועדיין מנסים להבין למה הירוקים עוד לא נענשו. בתקשורת הפולנית גם פנו לאופ"א, שהשיבה: “החקירה עדיין מתנהלת, ואין עדכון חדש בשלב זה”.

בפולין טענו כי תוכן השלט הוא עיוות היסטורי חמור כלפי העם הפולני. מעבר לתגובות זועמות מצד ראשי ראקוב והכדורגל הפולני, גם פוליטיקאים, ובראשם הנשיא קרול נברוצקי, דרשו תגובה מיידית וחריפה מצד אופ"א, אך זו מתעכבת כבר למעלה מחודש.

בזמן שקבוצות אחרות כבר נענשו על התנהגות אוהדים במהלך התקופה שחלפה, כולל ראקוב עצמה, בפולין מביעים תסכול מהעובדה שדווקא במקרה של מכבי חיפה – לא מתקבלות החלטות. "עשינו הכל כדי שאופ"א תגיב בחוכמה, במהירות ובנחישות", אמר נשיא ראקוב לשעבר, וויצ’ך ציגן, והוסיף: "אנחנו עדיין מחכים. ההתמהמהות הזו מדאיגה".

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

מראקוב נמסר כי הם לא עודכנו בשום שלב מאז המשחק מול חיפה, וכעת הם שוקלים צעדים נוספים. בפולין מצפים כי גם ההתאחדות המקומית ואישי ציבור שהתבטאו בעבר בנושא, ימשיכו ללחוץ כדי לקדם החלטה. "במקרים אחרים אופ"א פועלת מהר יותר, קשה להבין מדוע כאן זה מתעכב", סיכמו בתקשורת המקומית.

