טעות באיגוד הובילה לשיבוץ של שופט מושעה

לפני כחודש התקיים המחזור השני בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2009. במסגרת המחזור, הפועל חדרה אירחה במתחם האימונים הסינתטי בעיר את הפועל פתח תקווה. המשחק הסתיים בניצחון 2:1 לחדרה, עם צוות השיפוט שכלל את מחמוד מחאג'נה (שופט ראשי), תרואת גרבאן (קוון) ואיתי ביטון (קוון).

ל-ONE נודע כי איתי ביטון נמצא תחת השעייה עד ל-01/10/2025, עקב כתב אישום שהוגש נגדו במאי 2025. ביטון היה אמור להודיע למשבץ האזורי כי אינו יכול לשפוט במשחק, שכן הוא מושעה. בדיעבד, המשבץ הבין את הטעות שלו, כאשר חשב שהשעייתו של ביטון היא רק עד תחילת עונת 2025/26 ולא עד אוקטובר 2025.

ב-07/05/2025, בתיק מספר 127707, בבית הדין המשמעתי, הוחלט על ידי הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, כי איתי ביטון אשם בשני סעיפים: "אי התייצבות לחקירה" ו"עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות". כתוצאה מכך, הורחק מהמגרשים החל מהתאריך 08/05/2025 ועד לתאריך 01/10/2025.

מאיגוד השופטים נמסר בתגובה לפניית ONE בנושא: "מדובר בטעות בתום לב של המשבץ האזורי. איתי ביטון שובץ למשחק אחד כעוזר שופט. לאחר מכן הבין המשבץ את הטעות והשופט מושעה עד 01/10 ולא רק עד תחילת העונה. ניתן לראות שהשופט שובץ רק פעם אחת באוגוסט ומאז לא שובץ ולא ישובץ עד תום ההשעייה".