יום חמישי, 18.09.2025 שעה 09:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

סכנין במרוץ נגד הזמן להעביר 3 שחקנים בבקרה

גרצ'קין, דראמה ואבונו צריכים לעבור בבקרה עד יום ראשון. מימר יחזור לקווים לאחר שריצה את עונש ההרחקה, חילו צפוי לפתוח לראשונה העונה בהרכב

|
שרון מימר (רדאד ג'בארה)
שרון מימר (רדאד ג'בארה)

מאמן בני סכנין שרון מימר, שריצה עונש הרחקה של שני משחקי ליגה, יחזור לעמוד על הקווים במשחקה הקרוב של הקבוצה בטוטו טרנר מול הפועל באר שבע. מי שצפוי לפתוח לראשונה בהרכב הוא הבלם חסן חילו, שעבר השבוע בבקרה ואמור להוות תוספת כוח משמעותית לקבוצה של מימר.

מנגד, מי שטרם עברו בבקרה וחייבים לעשות זאת עד יום ראשון, שהוא תום מועד ההעברות, הם המגן השמאלי מקס גרצ'קין, הקיצוני החדש איברהימה דראמה, ששיחק בעונה הקודמת בדילה גורי בשורותיה כבש שבעה שערים ובישל תשעה נוספים, והקשר הקונגולזי דוראל אבונו, שחתם בבני סכנין לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת.

אבונו בן ה-27 שיחק בעונה שעברה בליגה השנייה בטורקיה במדי קורום, ולפני כן שיחק בקלוז' הרומנית וכן במספר מועדונים בצרפת, כולל בקון, עמה שיחק בליגה הבכירה.

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

בעונה האחרונה רשם 15 הופעות בליגת המשנה הטורקית, בהן כבש שני שערים וסיפק שני בישולים. במדי נבחרת קונגו רשם עד כה 23 הופעות, כשהאחרונה שבהן הייתה במרץ 2023, במשחק נגד דרום סודן. בבני סכנין משוכנעים כי עם העברתם של השלושה לסגל, ניתן יהיה להעמיד קבוצה חזקה וטובה יותר מזו הקיימת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */