סכנין במרוץ נגד הזמן להעביר 3 שחקנים בבקרה

מאמן בני סכנין שרון מימר, שריצה עונש הרחקה של שני משחקי ליגה, יחזור לעמוד על הקווים במשחקה הקרוב של הקבוצה בטוטו טרנר מול הפועל באר שבע. מי שצפוי לפתוח לראשונה בהרכב הוא הבלם חסן חילו, שעבר השבוע בבקרה ואמור להוות תוספת כוח משמעותית לקבוצה של מימר.

מנגד, מי שטרם עברו בבקרה וחייבים לעשות זאת עד יום ראשון, שהוא תום מועד ההעברות, הם המגן השמאלי מקס גרצ'קין, הקיצוני החדש איברהימה דראמה, ששיחק בעונה הקודמת בדילה גורי בשורותיה כבש שבעה שערים ובישל תשעה נוספים, והקשר הקונגולזי דוראל אבונו, שחתם בבני סכנין לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת.

אבונו בן ה-27 שיחק בעונה שעברה בליגה השנייה בטורקיה במדי קורום, ולפני כן שיחק בקלוז' הרומנית וכן במספר מועדונים בצרפת, כולל בקון, עמה שיחק בליגה הבכירה.

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

בעונה האחרונה רשם 15 הופעות בליגת המשנה הטורקית, בהן כבש שני שערים וסיפק שני בישולים. במדי נבחרת קונגו רשם עד כה 23 הופעות, כשהאחרונה שבהן הייתה במרץ 2023, במשחק נגד דרום סודן. בבני סכנין משוכנעים כי עם העברתם של השלושה לסגל, ניתן יהיה להעמיד קבוצה חזקה וטובה יותר מזו הקיימת.