הזמן שלה: על הניצחון של ליברפול נגד אתלטיקו

המייטי רדס ניצחו שוב בתוך תוספת הזמן, הגדירו מחדש את הדרמה ומוכיחים הרבה אופי מפתיחת העונה. על הופעת הבכורה של איסאק, יורנטה, סימאונה ועוד

|
וירג'יל ואן דייק כובש (IMAGO)
וירג'יל ואן דייק כובש (IMAGO)

מרקוס יורנטה קרא לכלב שלו אנפילד. הייתה לו סיבה מצוינת לכך, כי זה האצטדיון בו הקריירה שלו המריאה אל על. בעונת הבכורה שלו במדי אתלטיקו מדריד, אחרי שחצה את הכביש בתום קדנציה מתסכלת בריאל, הוא הגיע לליברפול במרץ 2020 במסגרת משחק הגומלין בשמינית גמר ליגת האלופות, נכנס כמחליף במקומו של דייגו קוסטה וסיפק הצגה אדירה בחוד. 

החבורה של דייגו סימאונה ניצחה 0:1 במשחק הראשון, אבל במרסיסייד היה לה קשה יותר. ג'ורג'יניו ויינאלדום השווה את התוצאה בסיכום, ורוברטו פירמינו העלה את האדומים ל-0:2 בתחילת ההארכה. זה היה הרגע בו אתלטיקו היתה אמורה להישבר, אבל ליורנטה היו תוכניות אחרות לגמרי.

הוא הפך את חייו של אדריאן, הספרדי שעמד בין הקורות של ליברפול במקום אליסון הפצוע, לסיוט. בדקה ה-96, הוא ניצל הרחקה גרועה של השוער והכניע אותו בבעיטה ממרחק וכבש שער חוץ קריטי. בדקה ה-105, הוא השלים צמד עם טיל נוסף מחוץ לרחבה ושלח את סימאונה לריצה אמוק. ואם זה לא מספיק, המסמר האחרון הגיע כאשר יורנטה בישל במסירת עומק מושלמת לאלברו מוראטה. 2:3 – ואלופת אירופה המכהנת נפרדה מהמפעל ברעש גדול.

יורנטה חוגג בטירוף (IMAGO)יורנטה חוגג בטירוף (IMAGO)

באותו ערב הבין צ'ולו איזה יהלום יש לו בידיים. יורנטה הגיע לאתלטיקו על תקן קשר מרכזי, אבל באנפילד להט כחלוץ, והוכיח את עצמו כשחקן רב גוני במיוחד. המאמן החל להשתמש בו בשלל תפקידים, ולימים הוא פרח גם כמגן ימני. למעשה, זו העמדה בה פתח גם אתמול כאשר שב לאיצטדיון האהוב ביותר שלו במחזור הראשון בשלב הליגה בליגת האלופות. ואתם כבר יודעים איך זה נגמר. 

ליברפול הובילה 0:2, אבל יורנטה שוב לא נכנע. על סף השריקה להפסקה, הוא התגנב לרחבה ושלח כדור ערמומי לפינה של אליסון, כי לא ממש משנה לו מי השוער שמנגד. במהלך המחצית השניה, שינוי טקטי של סימאונה שלח אותו לקישור, וזה בהחלט הועיל עוד יותר. בדקה ה-81 השלים יורנטה צמד כאשר כדור היעף שלו מחוץ לרחבה פגע באלכסיס מקאליסטר ושינה כיוון – והנה לכם שוב 2:2. תאמינו או לא, יש לו שבעה שערי קריירה בצ'מפיונס ליג, וארבעה מהם הובקעו בשני משחקי החוץ באנפילד. הכלב יכול לנבוח מאושר. 

בשלב זה, היה חסר רק אסיסט כדי להשלים את המהפך. מוראטה כבר בקומו, אבל אלכסנדר סורלוט חיכה בקוצר רוח, והנורבגי הרי מומחה גדול לשערים דרמטיים בזמן פציעות (אם כי לרוב מול ברצלונה). אלא שהפעם התסריט היה שונה, כי זה מה שליברפול עושה כל הזמן מאז תחילת העונה בפרמייר ליג. הקבוצה של ארנה סלוט תמיד עושה לעצמה חיים קשים, ותמיד מוצאת את הדרך לנצח לקראת הסיום.

מוחמד סלאח נאבק (IMAGO)מוחמד סלאח נאבק (IMAGO)

במחזור הפתיחה מול בורנמות, היא בזבזה יתרון 0:2, אבל פדריקו קייזה הפציץ את שערו הראשון במדים האדומים בדקה ה-88, וזה נגמר 2:4. במחזור השני היא זרקה לפח יתרון 0:2 בניוקאסל למרות שהיריבה הייתה בנחיתות מספרית, הציגה יכולת עלובה להחריד במחצית השנייה, ובכל זאת ניצחה 2:3 משער של ילד הפלא ריו אנגומואה 10 דקות בתוך זמן הפציעות. במשחק הצמרת מול ארסנל, הדרמה הייתה פחותה, והאוהדים חיכו "רק" 83 דקות ל-0:1 של דומיניק סובוסלאי בבעיטה חופשית מפוארת. לעומת זאת, ביום ראשון האחרון הם המתינו עד הדקה ה-95 כדי לראות את הפנדל של מוחמד סלאח שובר את בונקר של ברנלי. 

פעם זה נקרא זמן פרגי במנצ'סטר יונייטד, עכשיו זה זמן סלוט בליברפול, ואתמול חגג המאמן יום הולדת 47 – אז איך אפשר היה לאכזב אותו. אז וירג'יל ואן דייק נגח פנימה כדור קרן של סובוסלאי הפנטסטי בדקה ה-92, וההולנדי התבדח מיד עם אנדי רוברטסון. "אני נהיה זקן מדי בשביל דרמות כאלה", הוא אמר לכוכב הוותיק אשר סיפר על כך בראיון שאחרי שריקת הסיום. 

והרי כל הסיפור הזה התחיל עם הסקוטי שפתח בהרכב לראשונה העונה. עד כה, הוא תמיד היה על הספסל, אפילו במגן הקהילה. מילוש קרקז, הרכש ההונגרי הצעיר מבורנמות שאמור להפוך לאחד המגנים השמאליים הטובים בעולם בהקדם, קיבל את האשראי עד כה, והדגיש את החששות שהיו לרוברטסון עוד ביוני. אז, כאשר נודע לו על השינוי הצפוי במעמדו, הוא שקל ברצינות את המשך דרכו באנפילד, ואתלטיקו מדריד הייתה זו שהתכוונה לנצל את המצב. 

דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)

לסימאונה יש חושים מפותחים, והוא אוהב להחתים שחקנים מנוסים מהצמרת האנגלית. לפני שנתיים, למשל, הגיע למטרופוליטאנו ססאר אספיליקואטה, הקפטן האגדי של צ'לסי שסיים את דרכו בסטמפורד ברידג'. כעת חוזהו לא הוארך, וגם ריינילדו עזב את המועדון לטובת סנדרלנד, וצ'ולו היה זקוק למגן שמאלי חדש. החבר הטוב טרנט אלכסנדר ארלונד חתם בריאל, ולרוברטסון היתה אופציה משעשעת למדי לעבור למדריד בעצמו כדי להתמודד עם עמיתו בדרבי של בירת ספרד – זה מול זה לאורך האגף. 

אלא שהמהלך לא יצא לפועל. רוברטסון התמהמה, אתלטיקו שינתה כיוון, והחליטה ללכת בסופו של דבר על אופציה צעירה הרבה יותר – מתיאו רוג'רי האיטלקי מאטאלנטה. לו זה היה קורה, היה רוברטסון פוגש אתמול את האקסית במחזור הראשון בליגת האלופות, כפי שיעשה הערב קווין דה בריינה עם נאפולי באיצטדיונה של מנצ'סטר סיטי. סיפור של דלתות מסתובבות. בתסריט כזה, הוא היה אמור לשמור על סלאח, וכאשר עלה אתמול לצידו של המצרי נשם הסקוטי לרווחה, כי הרבה יותר קל לשחק איתו מאשר נגדו. 

המזל אף חייך אליו כאשר כדור חופשי גרוע של סלאח פגע בו בעודו מנסה להימנע ממגע, ועשה את דרכו לרשת. האירוע הזה עודד את המצרי, שסיפק את משחקו הטוב ביותר מתחילת העונה. לא נדרשה עזבה של מקריות כאשר הוא הבקיע את השער השני של ליברפול בדקה השישית, וחאבי גאלאן הייתה בעיה לעצור אותו בכל פעם מחדש. רוג'רי, שנותר על הספסל, היה צריך להודות על כך לבוס. מאידך, לא הכל הלך לפי התוכניות של הכוכב. במחצית השנייה, סנטימטרים היו חסרים לו כאשר הוא סיים מתפרצת בבעיטה לעמוד, וגם זה היה הסיפור של המשחק.

אלקסנדר איסאק (IMAGO)אלקסנדר איסאק (IMAGO)

איכשהו פספסה ליברפול יותר מדי הזדמנויות. בנוסף, אלכסנדר איסאק, שפתח במפתיע בהרכב, כלל לא קיבל צ'אנסים ונראה עייף ולא מחובר משריקת הפתיחה של הופעת הבכורה שלו. פלוריאן וירץ, שעדיין מחפש את עצמו בקבוצתו החדשה, שוב היה חלש. לסלוט מצפה עבודה מרובה כדי למצוא את הדרך למצות את הפוטנציאל של שני השחקנים היקרים ביותר בתולדות המועדון, ובינתיים הוותיקים לוקחים את האחריות. היה סמלי כי הקפטן ואן דייק היה חתום על אקורד הסיום של המופע. זמנם של החדשים עוד יגיע. השאלה היא מתי.

אולי זה יקרה בדרבי בשבת? אברטון היא היריבה מול כבש דיוגו ז'וטה המנוח את השער האחרון בחייו באפריל, ורוחו תרחף מעל אנפילד כאשר הכחולים יגיעו לשם בתנופה נהדרת שפיתחו בתחילת העונה. קל זה לא יהיה, וייתכן שגם הפעם העסק יוכרע בדקות האחרונות. ליברפול כבר רגילה לזה, ואולי אפילו מכורה. 

באשר לאתלטיקו, גם לה יש דרבי באופק. הקבוצה של צ'ולו פתחה את הליגה הספרדית ברגל שמאל, השיגה את הניצחון הראשון רק במחזור הרביעי, וההפסד הכואב אתמול לא יתרום למצב הרוח. אלא שאת סימאונה לא מכניעים אף פעם, והוא יהיה מוכן לקרב הגדול מול ריאל במטרופוליטנו ב-27 בספטמבר. כדאי לרשום ביומנים. עד אז, עוד צפויים לו מפגשים מאתגרים נגד מיורקה וראיו וייקאנו, והמומנטום עשוי להשתנות לטובה.

וירגוירג'יל ואן דייק מאושר (IMAGO)
