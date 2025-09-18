"אצפה מהיציע גם נגד ברצלונה? אני לא חושב"

אלופת אירופה פאריס סן ז’רמן פתחה אתמול (רביעי) את המסע להגנה על התואר עם 0:4 מרשים על אטאלנטה. הניצחון של הצרפתים לא היה חריג, אך מה שכן, הוא ההתנהלות של לואיס אנריקה. אחרי שעשה זאת מול לאנס בליגה, המאמן החליט שוב לצפות במחצית הראשונה מהיציע ובשנייה מהספסל גם נגד האיטלקים במסגרת האירופית.

אז, הסביר לואיס אנריקה את החלטתו: “אני רואה מאמני רוגבי מנתחים משחקים מנקודת מבט שונה מאוד כבר זמן מה. אני אוהב את היכולת לחפש את השיפור הזה. רציתי לצפות במחצית הראשונה מהיציע, וזה מדהים. זה שונה. אני יכול לשלוט בהכל. זו אפשרות מעניינת שאני הולך להשתמש בה בעתיד”.

אחרי הניצחון על היריבה מאיטליה בצ’מפיונס, מאמן הפריסאים דיבר שוב על העניין אחרי שנשאל אם הוא מתכוון לנהוג באותה הדרך גם במשחקי חוץ קשים בהמשך שלב הליגה באלופות, למשל מול מארסיי או ברצלונה: “אני לא חושב, לא. אני לא מעז לצאת מהבית. אני לא מעז לעשות את זה בעיקר בגלל מצבי הגופני, שאינו הכי טוב”, אמר לואיס אנריקה כשהתכוון לתאונת האופניים שעבר והפציעה בכתף שלו.

אגב, למרות שחוקי אופ”א לא מונעים את הישיבה הזו של מאמן ביציע, בספרד דווקא הדבר אסור. ההתאחדות הספרדית לא מאשרת למאמנים לצפות במשחק שלא מהספסל, אלא במקרה של כוח עליון”. בכל מקרה, לואיס אנריקה הבהיר למה במשחקי חוץ חמים יותר הוא יעדיף להיות במקומו הרגיל ולא מזווית עליונה: “ככה גם אוכל להרגיש את האווירה יחד עם השחקנים שלי”.