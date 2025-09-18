"ואן דייק גרם להתמוטטות מוחלטת של סימאונה"

כדורגל משחקים קצת יותר מ-90 דקות וכנראה שבסוף ליברפול מנצחת. המייטי רדס הוכיחו ווינריות גם אמש (רביעי) עם עוד ניצחון משער מאוחר, הפעם וירג’יל ואן דייק היה זה שהכריע שתי דקות בתוך תוספת הזמן במשחק הפתיחה של ליברפול בליגת האלופות מול אתלטיקו מדריד (2:3). מרקוס יורנטה (צמד) מחק יתרון כפול של הקולצ’ונרוס משערים מוקדמים של אנדי רוברטסון ומוחמד סלאח בשש הדקות הראשונות, אבל ואן דייק צחק אחרון.

"'וירג'יל ואן דייק חילץ את ליברפול ברגע האחרון - והפעם זה הסתיים בהתמוטטות מוחלטת של דייגו סימאונה”, נכתב ב’דיילי מייל’. המאמן הארגנטינאי היה במוקד באנפילד אחרי שהתעמת עם אוהדי ליברפול והורחק. “הוא נראה כמו סוחר עצבני בוול סטריט - מחווה אחת מיותרת מדי, והכול התפוצץ”, תיארו באנגליה.

אי אפשר להתעלם גם מהווינריות של ליברפול בדקות האחרונות. "'זו כבר לא מקריות - זו זהות”, שיבחו באנגליה, "הם כבר עשו את זה בדקות 88, 100, 83, 95 ועכשיו 92 – וזה לא מזל. פלוריאן וירץ ואלכסנדר איסאק, שעלו יחד 241 מיליון פאונד, הראו ניצוצות מהעתיד שמצפה למועדון, אבל הסיפור הגדול היה שוב על הדשא".

דייגו סימאונה (IMAGO)

מאמן ליברפול, ארנה סלוט, קיבל מתנת יום הולדת 47 מוואן דייק ואמר בסיום: “משחק כזה לא צריך היה להיות מוכרע בשער ניצחון מאוחר. אני מבין שזה הסיפור של המשחק הזה ושל חמשת המשחקים האחרונים, אבל עבורי זה היה משחק שונה מאלה ששיחקנו כבר. היו לנו כל כך הרבה התקפות נהדרות והיינו יכולים לכבוש את השער השלישי לפני כן".

סלוט דיבר גם על איסאק שנראה עייף בשלהי המחצית הראשונה: “הוא נראה לי בכושר ב-60 הדקות ששיחק, זה לא שהוא היה עייף אחרי 10 דקות. הוא יכול לשחק ברמה הזו די טוב אחרי שבוע-שבועיים של אימונים קבוצתיים. הוא יכול לשחק כדורגל וכיף לראות אותו. הוא היה בכושר טוב יותר מאשר ציפיתי, אבל האוהדים לא יכולים לצפות ליותר מדי".