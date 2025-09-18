יום חמישי, 18.09.2025 שעה 08:50
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

"ואן דייק גרם להתמוטטות מוחלטת של סימאונה"

באנגליה התמקדו בהרחקת מאמן אתלטיקו בהפסד 3:2 ("כמו סוחר עצבני בוול סטריט") ובווינריות של ליברפול: "כבשה בדקות 88, 100, 83, 95 ו-92, לא מקרי"

|
וירג'יל ואן דייק בטירוף (IMAGO)
וירג'יל ואן דייק בטירוף (IMAGO)

כדורגל משחקים קצת יותר מ-90 דקות וכנראה שבסוף ליברפול מנצחת. המייטי רדס הוכיחו ווינריות גם אמש (רביעי) עם עוד ניצחון משער מאוחר, הפעם וירג’יל ואן דייק היה זה שהכריע שתי דקות בתוך תוספת הזמן במשחק הפתיחה של ליברפול בליגת האלופות מול אתלטיקו מדריד (2:3). מרקוס יורנטה (צמד) מחק יתרון כפול של הקולצ’ונרוס משערים מוקדמים של אנדי רוברטסון ומוחמד סלאח בשש הדקות הראשונות, אבל ואן דייק צחק אחרון.

"'וירג'יל ואן דייק חילץ את ליברפול ברגע האחרון - והפעם זה הסתיים בהתמוטטות מוחלטת של דייגו סימאונה”, נכתב ב’דיילי מייל’. המאמן הארגנטינאי היה במוקד באנפילד אחרי שהתעמת עם אוהדי ליברפול והורחק. “הוא נראה כמו סוחר עצבני בוול סטריט - מחווה אחת מיותרת מדי, והכול התפוצץ”, תיארו באנגליה.

אי אפשר להתעלם גם מהווינריות של ליברפול בדקות האחרונות. "'זו כבר לא מקריות - זו זהות”, שיבחו באנגליה, "הם כבר עשו את זה בדקות 88, 100, 83, 95 ועכשיו 92 – וזה לא מזל. פלוריאן וירץ ואלכסנדר איסאק, שעלו יחד 241 מיליון פאונד, הראו ניצוצות מהעתיד שמצפה למועדון, אבל הסיפור הגדול היה שוב על הדשא".

דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)

מאמן ליברפול, ארנה סלוט, קיבל מתנת יום הולדת 47 מוואן דייק ואמר בסיום: “משחק כזה לא צריך היה להיות מוכרע בשער ניצחון מאוחר. אני מבין שזה הסיפור של המשחק הזה ושל חמשת המשחקים האחרונים, אבל עבורי זה היה משחק שונה מאלה ששיחקנו כבר. היו לנו כל כך הרבה התקפות נהדרות והיינו יכולים לכבוש את השער השלישי לפני כן".

סלוט דיבר גם על איסאק שנראה עייף בשלהי המחצית הראשונה: “הוא נראה לי בכושר ב-60 הדקות ששיחק, זה לא שהוא היה עייף אחרי 10 דקות. הוא יכול לשחק ברמה הזו די טוב אחרי שבוע-שבועיים של אימונים קבוצתיים. הוא יכול לשחק כדורגל וכיף לראות אותו. הוא היה בכושר טוב יותר מאשר ציפיתי, אבל האוהדים לא יכולים לצפות ליותר מדי".

