עם שחרור חלאילי: 5 שחקנים על 2 עמדות בחיפה

במכבי חיפה נתנו אור ירוק לקיצוני איאד חלאילי לעבור ולשחק בבני ריינה, שהייתה אחת מחמש האופציות שעמדו לפני השחקן הצעיר ובכך רשימת שחקני הכנף של הקבוצה הצטמצמה ל-5 שחקנים שיתמודדו על שני מקומות בהרכב.

הרשימה כוללת את דולב חזיזה, סוף פודגוראנו, סילבה קאני, קנג'י גורה וקני סייף. גם השאלתו של עמית ארזי תצמצם במשהו את התחרות בקישור, לשם אמור להיכנס כדרך קבע בהרכב קשר הרכש פיטר אגבה שייכלל בסגל לקראת הדרבי.

במועדון מודעים היו לכך ששחקנים צעירים דוגמת חלאילי וארזי ישאפו במצב הסגל הקיים לא להמשיך, על מנת לקבל דקות משחק בקבוצות אחרות, ולכן חיפה לא עמדה בדרכם ומאפשרת לכל שחקן שיושאל לבחור את הקבוצה בה הוא חושב ששם הוא יזכה לדקות משחק.

איאד חלאילי (עמרי שטיין)

איאד חלאילי הצעיר, אחיו של ענאן חלאילי שעושה חייל בבלגיה, הוא אחת הדוגמאות לשחקן שהבין מהר מאוד שעם צירופם של קאני סילבה וקנג'י גורה, הוא יתקשה לא רק שלא לקבל דקות – אלא גם לא לראות את חולצת הסגל ולכן העדיף לבקש לעזוב.

לקראת הדרבי מול הפועל חיפה, אחת ההתלבטויות של דייגו פלורס בכנף ימין היא בין פודגוראנו לקאני, כאשר הראשון זוכה לעדיפות אחרי שפתח בשלושת המשחקים הראשונים בליגה. פלורס מחזיק מאד מהקיצוני ובעיקר מהעזרה שלו במשחק ההגנה. שחקן נוסף שעשוי בקרוב מאוד לחזור לסגל אחרי שהתאושש מפציעה הוא מיכאל אוחנה. ליאור קאסה, שלא זכה להשתתף במשחק האחרון, עשוי לקבל דקות נגד היריבה העירונית. בחיפה אין כל כוונה לוותר על קאסה.