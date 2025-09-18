יום חמישי, 18.09.2025 שעה 07:21
כדורגל ישראלי

"גלוך יהיה שווה לנו זהב, אבל המאמן הורס הכל"

אוהדי אייאקס זעמו על כך שהישראלי לא פתח ב-2:0 לאינטר, בהולנד ביקרו: "הכניסה שלו בדקה ה-76 כבר לא הועילה". הייטינחה הסביר: "הייתי צריך מנהיג"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

כמו שאר הקבוצות הגדולות באירופה, אייאקס פתחה אמש (רביעי) את דרכה בעונה החדשה של ליגת האלופות. ההולנדים, יחד עם אוסקר גלוך שלא פתח בהרכב, אירחו את אינטר ונכנעו לה 2:0 עם תחושת פספוס שאולי היה צריך להשיג מהמשחק הזה קצת יותר, על אף פערי הרמות.

הישראלי עלה רק בדקה ה-76 מהספסל של המאמן ג'ון הייטינחה, כאשר אייאקס כבר פיגרה בשני שערים מצמד של מרקוס תוראם. נציגנו בהולנד החליף את יורי רייג'יר בן ה-22, אך לא הצליח להשפיע. בהולנד ניתחו: “אפילו החילופים של רכשי הקיץ – קספר דולברג, ג'יימס מקונל, ראול מורו ואוסקר גלוך, לא יכלו לשנות את המצב. ההתקפה אמסטרדם לא ממש הטרידה את האיטלקים”.

אוהד אייאקס שהגיב על ההפסד של קבוצתו באתר ההולנדי ‘VI’, המשיך בביקורת שנשמעת על הייטינחה, גם בהקשר של גלוך: “בטוח שאוסקר יותר שימושי, רק תראו את התנועה שלו. אם אתם סומכים עליו לארבעה משחקים, יהיה לנו זהב, אבל המאמן הורס הכל. עדיף להיפטר ממנו השבוע ובבקשה להחזיר את אריק טן האח, כי עם הייטינחה לא נגיע רחוק”.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

הייטינחה עצמו ניסה להסביר את ההחלטה לספסל את גלוך: “יש לנו הרבה שחקנים טובים בסגל, נצטרך גם את השחקנים החדשים כמובן. גלוך לא התחיל ב-11? הלכתי עם דייבי קלאסן, הוא נראה טוב במשחק הליגה האחרון והייתי צריך גם יותר ניסיון ומנהיגות. הוא הקפטן והוא נראה טוב מאוד במשחקים האחרונים”.

המשחק הבא של אייאקס יהווה משוכה לא פחות קשה מאינטר, כשמדובר במפגש חוץ אצל אלופת הולנד פ.ס.וו איינדהובן. אחרי עוד מחזור ליגה נוסף, גלוך וחבריו ישובו לליגת האלופות כשהפעם יתארחו אצל מארסיי, בתקווה שהקשר הישראלי יתחיל לקבל יותר קרדיט אצל המאמן שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */