"גלוך יהיה שווה לנו זהב, אבל המאמן הורס הכל"

כמו שאר הקבוצות הגדולות באירופה, אייאקס פתחה אמש (רביעי) את דרכה בעונה החדשה של ליגת האלופות. ההולנדים, יחד עם אוסקר גלוך שלא פתח בהרכב, אירחו את אינטר ונכנעו לה 2:0 עם תחושת פספוס שאולי היה צריך להשיג מהמשחק הזה קצת יותר, על אף פערי הרמות.

הישראלי עלה רק בדקה ה-76 מהספסל של המאמן ג'ון הייטינחה, כאשר אייאקס כבר פיגרה בשני שערים מצמד של מרקוס תוראם. נציגנו בהולנד החליף את יורי רייג'יר בן ה-22, אך לא הצליח להשפיע. בהולנד ניתחו: “אפילו החילופים של רכשי הקיץ – קספר דולברג, ג'יימס מקונל, ראול מורו ואוסקר גלוך, לא יכלו לשנות את המצב. ההתקפה אמסטרדם לא ממש הטרידה את האיטלקים”.

אוהד אייאקס שהגיב על ההפסד של קבוצתו באתר ההולנדי ‘VI’, המשיך בביקורת שנשמעת על הייטינחה, גם בהקשר של גלוך: “בטוח שאוסקר יותר שימושי, רק תראו את התנועה שלו. אם אתם סומכים עליו לארבעה משחקים, יהיה לנו זהב, אבל המאמן הורס הכל. עדיף להיפטר ממנו השבוע ובבקשה להחזיר את אריק טן האח, כי עם הייטינחה לא נגיע רחוק”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

הייטינחה עצמו ניסה להסביר את ההחלטה לספסל את גלוך: “יש לנו הרבה שחקנים טובים בסגל, נצטרך גם את השחקנים החדשים כמובן. גלוך לא התחיל ב-11? הלכתי עם דייבי קלאסן, הוא נראה טוב במשחק הליגה האחרון והייתי צריך גם יותר ניסיון ומנהיגות. הוא הקפטן והוא נראה טוב מאוד במשחקים האחרונים”.

המשחק הבא של אייאקס יהווה משוכה לא פחות קשה מאינטר, כשמדובר במפגש חוץ אצל אלופת הולנד פ.ס.וו איינדהובן. אחרי עוד מחזור ליגה נוסף, גלוך וחבריו ישובו לליגת האלופות כשהפעם יתארחו אצל מארסיי, בתקווה שהקשר הישראלי יתחיל לקבל יותר קרדיט אצל המאמן שלו.