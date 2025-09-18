"שועה יודע שהוא צריך לקחת על עצמו כשקשה"

בית”ר ירושלים תחזור ביום שבת (20:00) לאצטדיון טדי למשחק מול עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל. המאמן ברק יצחקי התראיין לקראת ההתמודדות, אבל קודם כל העביר את התחושות בחדר ההלבשה של הירושלמים כמה ימים אחרי ההפסד להפועל תל אביב.

יצחקי: “כמו שאני מדבר עם השחקנים שלי גם אחרי משחקים גדולים שלנו, והיו לנו לא מעט כאלה בשנה וחצי האחרונות, לרדת לקרקע, אז ככה גם נצטרך לעשות את הניתוק ממשחקים דרמטיים כמו ‏שקרה לנו במשחק האחרון וכבר לשמחתי יש לנו משחק שאנחנו יכולים להגיע ולתקן את זה. מצד אחד לא שיחקנו טוב, מצד שני קצת זזנו מהעקרונות שלנו, אבל נגיע בשיא המוכנות לקראת המשחק בשבת”.

על האכזבה של האוהדים: “אני יכול להבין את האוהדים, כי אני יודע מה החשיבות של המשחק הזה, הרגשתי את זה גם כשהייתי שחקן בבית”ר, ראיתי גם מה שהיה אחרי המפגש הקודם נגד הפועל ת”א. אז התוצאה הייתה מהצד השני, איזה ווייב היה אחרי שניצחנו, אני יכול להבין אותם שהם מאוכזבים אחרי שהפסדנו ועוד בדקה כזו, שני שערים בסיום אחרי שהובלנו, זה לא נעים. צריך להיות חזקים, נסתכל קדימה, גם האוהדים ייקחו כמה ימים ימים כדי להתאושש מזה, אך יש לנו עדיין יום שבת משחק, ‏כמו שאמרתי קודם מקווה שבמשחק הזה אנחנו נחזור למסלול הניצחונות”.

שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

עוד על המשחק בבלומפילד: “זה נכון שהצלחנו להפוך את התוצאה, אבל זה לא היה בכדורגל שאני רוצה לשחק. כן הפכנו את התוצאה, אבל עדיין זה לא היה משחק שהתעלה בכללי לרמה גבוהה, אבל אני מסתכל יותר עלינו, לא הצלחנו לייצר את הדרך שבה אני רוצה שנשחק. יש לנו הרבה לעבוד ולתקן, אל כמובן שהליגה עוד ארוכה, אני יודע שפה כל משחק זה או סקנדל או פסטיבל, אנחנו נהיה ממוקדים בדרך וברצון שלנו תמיד להשתפר ומרגעים קשים אתה יודע דווקא מתרוממים – ורואים ‏מה שיבוא לפנינו ואני מקווה שהוא יהיה טוב”.

על הסגל של בית”ר: “בנינו סגל שיש בו גם שחקנים שיכולים לעשות את ההבדל מהספסל ויכול להיות שיהיו שינויים כאלה ואחרים, אבל אבל בסוף יש לנו עדיין גם את האימון של היום וגם את האימון של יום שישי ‏לדחוף את עצמנו קדימה וכמובן שאני אקבל את ההחלטות שלי לפי מה שאני לנכון לפני המשחק”.

על המשחק בשבת מול קריית שמונה: ״אנחנו משחקים בטדי וזה המגרש הביתי שלנו, ואנחנו צריכים לחזור ולנצח אחרי שלא עשינו את זה בשני משחקי הליגה האחרונים. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד ‏משמעותי עבורנו ואנחנו מתרכזים. זה פחות פייבוריטית או לא כי עדיין זו תחילת העונה, ויש הרבה דברים ‏שאנחנו צריכים לשפר”.

שחקני בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

על ירדן שועה: “בסוף יש שחקנים שנקלעים למשחק פחות טוב, אני לא חושב שהוא הבעיה לזה שהפסדנו במשחק האחרון מצד אחד ומצד שני, הרבה שחקנים לא היו ברמתם במשחק הזה ‏והמשחק היה משחק פחות טוב, כמובן שאני גם תמיד מסתכל על עצמי ואיזה דברים הייתי צריך לעשות בצורה יותר טובה. יכול להיות שהייתי צריך להגיב ככה או אחרת, אני גם על זה מסתכל, אני לא רוצה להעמיד את זה על שחקן אחד. ירדן שחקן משמעותי, הוא יודע שהוא צריך לקחת על עצמו ברגעים שקשה. לפעמים זה הולך, לפעמים פחות, ואנחנו נעשה את הכל שהוא יגיע תמיד לכל המשחקים בכושר הכי טוב, יש תקופות כאלה והתקופות האלה יעברו”.

בתוך כך, ירין לוי עבר בדיקת MRI כאשר הפענוח יגיע בימים הקרובים, התחושה בבית”ר היא שלא מדובר במשהו רציני, אך עדיין ממתינים לתוצאות הבדיקה. בכל מקרה ירין לוי ייעדר מהמשחק מול קריית שמונה. ומה עם חיזוק? במועדון מנסים להתחזק בשחקן לעמדת הקשר 50/50, בית”ר מתמקדת בעיקר במציאת שחקן זר, אלמוג כהן לא פוסל את האפשרות להתחזק גם אחרי תום מועד העברות בשחקן חופשי.