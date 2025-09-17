קיין נכנס לרשימה מצומצמת עם רונאלדו וניימאר

הארי קיין פשוט בלתי ניתן לעצירה. הערב (רביעי), האנגלי המשיך את פתיחת העונה המדימה שלו בכל המסגרות, כאשר כבש צמד ב-1:3 על צ’לסי במחזור הפתיחה של ליגת האלופות, ובכך, רשם ציוני דרך משמעותיים נוספים בקריירה המדהימה שלו.

נתחיל מהמספרים העונה: עד כה, הארי קיין נמצא בכושר פשוט פנומלי בעונה הנוכחית, כשהוא כובש 10 שערים בשישה משחקים רשמיים.

זה היה השער ה-21 של קיין במדי באיירן מינכן בליגת האלופות, ואחרי ה-21 שכבש קודם לכן בקבוצתו הקודמת טוטנהאם, זה מצרף אותו לרשימה מצוצמצת ומכובדת במיוחד של שחקנים שכבשו מעל 20 שערי צ’מפיונס בשתי קבוצות שונות, יחד עם כריסטיאנו רונאלדו (105 בריאל מדריד ו-21 במנ’צסטר יונייטד) וניימאר (21 בברצלונה ו-22 בפריז סן ז’רמן).