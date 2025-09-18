שביעות רצון בהפועל ירושלים לאחר הניצחון אתמול (רביעי) 76:92 על הפועל באר שבע דימונה במסגרת המחזור השלישי והאחרון של בית א' של גביע ווינר. האדומים לבנים של יונתן אלון סיימו את שלב הבתים המוקדם במקום הראשון כאשר הם מחזיקים במאזן מושלם לאחר שניצחו את מכבי ראשון לציון, רמת גן וכאמור אתמול את קבוצתו של רמי הדר.

ארבעה משחקי הכנה היו לירושלמים שיפגשו ביום ראשון הקרוב את מכבי תל אביב במסגרת משחק הסופר קאפ ובכולם קבוצתו של אלון ניצחה, במועדון מדברים על כך שהם מתחברים וכי בשלב הזה השחקנים עדין לומדים לשחק האחד עם השני, דוגמה לכך היא השילוב של צמד הגארדים ג'ארד הארפר וקאשיוס ווינסטון שחיברו יחדיו 27 נקודות, 7 אסיסטים ו-4 חטיפות אך מנגד גם איבדו 8 כדורים.

השניים נראו טוב על הפרקט ובמועדון דיברו לאחר המשחק גם על הצורך בלחבר את אנת'וני לאמב לעניינים, בכל זאת מדובר באחת ההחתמות המרשימות של הקיץ. כך או כך הדברים כעת נראים טוב מבחינתה של הפועל ירושלים וכפי שבטוחים בקבוצה הדברים גם יראו טוב יותר ככל שהזמן יעבור. הירושלמים איבדו מספר שחקנים שהיו אגרסיביים בהגנה מהעונה החולפת ומקווים שיצליחו לשמור על אותה הרמה של אגרסיביות גם בעונה הקרובה עם השינויים שבוצעו בסגל.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

האדומים לבנים העמידו ממוצע אסיסטים איבודים טוב יותר משל יריבתם כשהם ניצחו את הרבעים השני והרביעי, אך בתום 40 דקות של כדורסל הירושלמים של אלון מושלמים בתקופת ההכנה וכשם שיש להם ממה להיות מרוצים. כפי שסיפרו במועדון יש להם גם עוד הרבה דברים שעליהם הם צריכים לעבוד עד לפתיחת העונה כאשר כזכור ב-30/9 הקבוצה מהבירה תתארח אצל המבורג במסגרת מחזור הפתיחה של היורוקאפ וכשב-12/10 חניכיו של אלון יפתחו את הקמפיין המקומי שלהם.