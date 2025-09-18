יום חמישי, 18.09.2025 שעה 06:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

שביעות רצון בהפועל ירושלים לאחר הניצחון

במועדון האדום מהבירה שמחים על כך ששמרו על מאזן מושלם בשלב הבתים של גביע ווינר עם שלושה ניצחונות. מחמאות לווינסטון והארפר, למרות האיבודים

|
יונתן אלון (אורן בן חקון)
יונתן אלון (אורן בן חקון)

שביעות רצון בהפועל ירושלים לאחר הניצחון אתמול (רביעי) 76:92 על הפועל באר שבע דימונה במסגרת המחזור השלישי והאחרון של בית א' של גביע ווינר. האדומים לבנים של יונתן אלון סיימו את שלב הבתים המוקדם במקום הראשון כאשר הם מחזיקים במאזן מושלם לאחר שניצחו את מכבי ראשון לציון, רמת גן וכאמור אתמול את קבוצתו של רמי הדר. 

ארבעה משחקי הכנה היו לירושלמים שיפגשו ביום ראשון הקרוב את מכבי תל אביב במסגרת משחק הסופר קאפ ובכולם קבוצתו של אלון ניצחה, במועדון מדברים על כך שהם מתחברים וכי בשלב הזה השחקנים עדין לומדים לשחק האחד עם השני, דוגמה לכך היא השילוב של צמד הגארדים ג'ארד הארפר וקאשיוס ווינסטון שחיברו יחדיו 27 נקודות, 7 אסיסטים ו-4 חטיפות אך מנגד גם איבדו 8 כדורים. 

השניים נראו טוב על הפרקט ובמועדון דיברו לאחר המשחק גם על הצורך בלחבר את אנת'וני לאמב לעניינים, בכל זאת מדובר באחת ההחתמות המרשימות של הקיץ. כך או כך הדברים כעת נראים טוב מבחינתה של הפועל ירושלים וכפי שבטוחים בקבוצה הדברים גם יראו טוב יותר ככל שהזמן יעבור. הירושלמים איבדו מספר שחקנים שהיו אגרסיביים בהגנה מהעונה החולפת ומקווים שיצליחו לשמור על אותה הרמה של אגרסיביות גם בעונה הקרובה עם השינויים שבוצעו בסגל. 

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

האדומים לבנים העמידו ממוצע אסיסטים איבודים טוב יותר משל יריבתם כשהם ניצחו את הרבעים השני והרביעי, אך בתום 40 דקות של כדורסל הירושלמים של אלון מושלמים בתקופת ההכנה וכשם שיש להם ממה להיות מרוצים. כפי שסיפרו במועדון יש להם גם עוד הרבה דברים שעליהם הם צריכים לעבוד עד לפתיחת העונה כאשר כזכור ב-30/9 הקבוצה מהבירה תתארח אצל המבורג במסגרת מחזור הפתיחה של היורוקאפ וכשב-12/10 חניכיו של אלון יפתחו את הקמפיין המקומי שלהם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */