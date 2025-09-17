רשמית: הבלם ז'ייסה אייסה חתם בהפועל חיפה

בלם חדש להפועל חיפה: ל-ONE נודע הערב (רביעי) לראשונה כי האדומים-שחורים מהכרמל הגיעו לסיכום עם הבלם הצרפתי ז’ייסה אייסה, שרשם בעונה האחרונה 25 הופעות במדי אז’קסיו מהליגה השנייה בצרפת. לאחר מכן, השחקן חתם באמצעות סוכנו אריאל בוזורגי לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת.

אייסה (25, 1.90 מ’), כאמור שיחק בעונה האחרונה באז’קסיו, כאשר לפני כן, שיחק גם במדי אבניו לה פוי פוט מהליגה הרביעית בצרפת, במדיה רשם 24 הופעות. בעונה שעברה, הוא פתח 19 פעמים בהרכב בליגה השנייה.

הפועל חיפה פתחה את העונה בליגת העל בצורה מוצלחת יחסית. אחרי ההפסד 1:0 לעירוני טבריה במחזור הראשון, הקבוצה של גל אראל נכנסה לעניינים עם שני ניצחונות, 1:2 על הפועל ירושלים ו-0:2 על בני סכנין במחזור האחרון, כשהיא עם שש נקודות מתשע אפשריות אחרי שלושה מחזורים.

כזכור, הפועל חיפה החתימה בקיץ את הבלם הקולומביאני קווין ריאסקוס, אלא שזה ביקש לעזוב את ישראל לאחר שני משחקים בגביע הטוטו מסיבות אישיות, כאשר לאחר מכן החתימה את ברונו ראמירז הברזילאי.

כתוך כך, בהפועל חיפה התקיימה היום הרמת כוסית לחג במהלכה הבעלים יואב כץ ברך את השחקנים ברכה מוקלטת כמו גם גל אראל. כפי שפורסם ב-ONE, יש רצון להיפרד מחיים מקונן שממשיך להתאמן בשלב זה בקבוצה בהתאם לחוזהו. לרשות גל אראל סגל מלא לדרבי מול מכבי חיפה.