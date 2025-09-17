"דבר לא השתנה, לויזוס רוצה לעבור להפועל"

עושה רושם שלויזוס לויזו, שחקן הכנף הקפריסאי של אומוניה ניקוסיה, יעשה את דרכו להפועל תל אביב. הערב (רביעי), במהלך מסיבת העיתונאים של אומוניה ניקוסיה, מאמן הקבוצה, הנינג ברג, התייחס למצבו של השחקן שכבר סיכם את תנאיו אצל האדומים מת”א.

הפועל העלתה את ההצעה על השחקן ומחר אומוניה צריכה להחליט, כאשר בחודורוב לוחצים על הקפריסאים להחליט לכאן או לכאן בגלל הזמן הקצר עד לסגירת החלון.

“שום דבר לא השתנה, הוא עדיין רוצה לעזוב” אמר ברג. “אני מנסה להבין למה הוא רוצה ללכת לשם במקום להישאר כאן, אבל אני לא מבין. בטווח הבינוני והארוך, בעיניי זו החלטה שגויה לחלוטין”.

ברג המשיך: “אני בכלל לא מתרשם מאלה שמייעצים לו ללכת לשם. אני לא מצליח להבין איך זה טוב יותר בשבילו ללכת לשם מאשר להישאר כאן, ואז, אם ירצה לעזוב, שיוכל ללכת לליגה טובה יותר ולקבוצה טובה יותר”.

עוד אמר: “כשהוא זכה באליפות עם אומוניה הוא היה ילד צעיר, הוא לא היה אחד השחקנים הדומיננטיים שלנו. אני לא חושב שהעבודה שלו כאן הסתיימה, לא באומוניה ולא בקפריסין. הוא יכול להיות מנהיג של הקבוצה אם יישאר. אבל זה לא תלוי בנו, הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה בעצמו”.

לויזו גדל באומוניה ושיחק רק בה במהלך הקריירה פרט להשאלה להירנביין מינואר 2024 עד סוף עונת 2023/24, אבל הוא מיעט לשחק בקבוצה ההולנדית. את העונה הוא פתח בכושר טוב עם שני שערים ושלושה בישולים בשבעה משחקים. בעונה שעברה הקיצוני רשם שמונה שערים וחמישה בישולים ב-39 משחקים. בנבחרת קפריסין יש ללויזו שני שערים ב-42 הופעות, אחד מהם הגיע אמש ב-2:2 מול רומניה כשצימק ל-2:1 בדקה ה-29.